ישראל באדום, העולם בירוק: הבורסה המקומית תפתח בשבוע של אופטימיות גלובלית וציפייה להסדרה

4 אירועים בולטים שאולי יעניינו אתכם לפני פתיחת שבוע המסחר בבורסה;
1. ישראל:
המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר מקוצר במגמה שלילית:
מדד ת"א 35 ירד 2.01%
מדד ת"א 90 ירד 1.18%
מדד ת"א 125 ירד 1.77%
ארה"ב:
המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר במגמה חיובית:
מדד S&P 500 עלה 1.70%
מדד הדאו ג'ונס עלה 1.56%
ומדד הנאסד"ק עלה 2.14%
2. בשבוע הבא תתקיים פגישה בין נשיא ארה"ב ונשיא סין - אירוע שירגיע את המתיחות בין 2 המעצמות.
3. לארה"ב תלות גבוה במתכות נדירות אותן היא מייבאת מסין.
4. 'אחרי החגים' הגיע ואיתו גם סיום המלחמה. בהנחה שהאויב מדרום יעמוד בתנאים שסוכמו.