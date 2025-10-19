תיק אישי
ישראל באדום, העולם בירוק: הבורסה המקומית תפתח בשבוע של אופטימיות גלובלית וציפייה להסדרה

ת"א ירדה השבוע עד 2% בזמן שוול סטריט טיפסה מעל 2%. כל העיניים נשואות לפגישת נשיאי ארה"ב-סין שתנסה לקרר את המתיחות סביב הסחר במתכות נדירות. סיום המלחמה והשקט מהדרום: גורמי מפתח למצב הרוח הכלכלי המקומי

 

 
ישראל באדום, העולם בירוק / תמונה: Dreamstimeישראל באדום, העולם בירוק / תמונה: Dreamstime
 
גיא חזן - יועץ השקעות
19/10/2025

4 אירועים בולטים שאולי יעניינו אתכם לפני פתיחת שבוע המסחר בבורסה;

1. ישראל: 

המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר מקוצר במגמה שלילית:

מדד ת"א 35 ירד 2.01%

מדד ת"א 90 ירד 1.18%

מדד ת"א 125 ירד 1.77%

ארה"ב: 

המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר במגמה חיובית:

מדד S&P 500 עלה 1.70%

מדד הדאו ג'ונס עלה 1.56%

ומדד הנאסד"ק עלה 2.14%

2. בשבוע הבא תתקיים פגישה בין נשיא ארה"ב ונשיא סין - אירוע שירגיע את המתיחות בין 2 המעצמות. 

3. לארה"ב תלות גבוה במתכות נדירות אותן היא מייבאת מסין.

4. 'אחרי החגים' הגיע ואיתו גם סיום המלחמה. בהנחה שהאויב מדרום יעמוד בתנאים שסוכמו.

