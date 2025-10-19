אפקון מתבססת בפולין: גיוס ענק לפרויקט סולארי שמבטיח תשואה יוצאת דופן

קבוצת אפקון מדווחת על סגירה פיננסית בפרויקט חוות סולאריות בהספק 100 מגה וואט בפולין – ההכנסות המובטחות בפרויקט (CFD) יחד עם יחסי המינוף הגבוהים עתידות להניב תשואות דו ספרתיות גבוהות לבעלי המניות.
סכום המימון, בגובה של 297 מיליון זלוטי (כ-270 מיליון ש״ח), יועמד במלואו על ידי הבנקים הפולניים Bank Millennium S.A ו- Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A.
מחצית מהפרויקט הינו בהחזקה ישירה של אפקון ומחציתו מוחזק על ידי השותפות עם מנורה ומגדל.
הכנסות הפרויקט לשנה מייצגת יעמדו על סך של כ- 38 מיליון ש"ח ו-EBITDA שנתית בסך של כ-29 מיליון ש"ח.
במסגרת ההסכם יועמד מימון כולל של כ-297 מיליון זלוטי (PLN) הכולל:
הלוואת טרם (Term Facility) – בהיקף של כ-216 מיליון זלוטי;
מסגרת מע”מ (VAT Facility) – כ-33 מיליון זלוטי;
מסגרת רזרבה לשירות חוב (DSR Facility) – כ-13 מיליון זלוטי;
מסגרת ערבויות מצד המלווים – כ-35 מיליון זלוטי שתשמש לחילוץ הון הערבויות שהועמדו על ידי בעלי המניות;
הפרויקט ימכור חשמל בשוק הספוט הפולני, כאשר הכנסותיו מגודרות מראש באמצעות הסכם CFD ל-15 שנה בהיקף כולל של כ-1.2 טרה-ואט שעה, ועתיד להניב הכנסות חוזיות של מעל ל-390 מיליון זלוטי (355 מיליון ש״ח);
הפעלת המתקנים (Energization) צפויה ברבעון הרביעי של 2026, כאשר תחילת ההפעלה המסחרית (COD) מתוכננת לרבעון השלישי של 2027;
עם השלמתו, פרויקט Grabno יהווה נדבך מרכזי בפורטפוליו האירופי של אפקון אנרגיה מתחדשת, כחלק ממחויבותה להשקעות אחראיות, שותפויות ארוכות טווח וקידום מעבר לאנרגיה נקייה ברחבי היבשת;
עד לסוף שנת 2026 פעילות האנרגיה המתחדשת צפויה להחזיק בפרויקטים בהפעלה מסחרית באירופה ובישראל בהספק של כ- 330 מגה-וואט הכוללים 82 מגה-וואט המצויים כיום בהפעלה מסחרית.
קבוצת אפקון החזקות (ת״א: אפהח), מהחברות המובילות, בישראל בביצוע ומתן שירות לאתרים ולפרויקטים עתירי מערכות וטכנולוגיה, מדווחת כי חברת הבת, אפקון אנרגיות מתחדשות בע"מ (א.א.מ.), ביצעה סגירה פיננסית לפרויקט Grabno בפולין, הכולל הקמת שני מתקני PV בהספק מצרפי של 100 מגה-ואט המהווים את שלב א’ בפיתוח רחב היקף באזור.
המתקנים ימוקמו על פני שטח של כ-130 הקטר במחוז לובוסקי, וישולבו בהם כ-162,000 פאנלים סולאריים ו-286 ממירים. עם השלמתם, צפויים המתקנים להפיק למעלה מ-100 גיגה-ואט שעה בשנה – כמות המספיקה לאספקת חשמל לכ-50,000 בתי אב בפולין ולתמוך משמעותית ביעדי המדינה בתחום האנרגיה המתחדשת והפחתת פליטות הפחמן.
החשמל שייוצר יימכר לשוק הספוט הפולני, כאשר ההכנסות המרכזיות מגודרות מראש במסגרת חוזה CfD , (Contract for Difference), שנחתם בדצמבר 2024 לתקופה של 15 שנה. במסגרת החוזה, התחייבות הרכש עומדת על כ-1.2 טרה-ואט שעה, בשווי כולל של מעל 390 מיליון זלוטי.
הפרויקט צפוי להניב תשואות עודפות ביחס לנורמות המקובלות בתחום הסולארי בפולין, ובזכות מבנה המימון והחוזים ייהנה מוודאות תזרימית גבוהה לאורך זמן. המינוף הכולל צפוי לנוע בין 75% ל-80% בעת סיום ההקמה.
לוחות זמנים:
התחברות לרשת (Energization): רבעון 4 לשנת 2026.
תחילת הפעלה מסחרית (COD): רבעון 3 לשנת 2027.
לדברי דמיטריוס אנטוניו, מנכ”ל אפקון אנרגיות מתחדשות, “חתימת ההסכם מהווה אבן דרך חשובה להתרחבות שלנו בפולין, ומדגימה את יכולתנו להקים, לממן ולבצע פרויקטים בהיקף גדול, תוך שמירה על אמון גבוה מצד המלווים המקומיים. זהו רק השלב הראשון בתכנית רחבה יותר שתשלב טכנולוגיות נוספות, תחזק את המעבר לאנרגיה מתחדשת בפולין ותספק ערך ארוך טווח לקהילה המקומית.”
לדברי דודי הראלי, מנכ״ל אפקון, ״החתימה על הסכם המימון מהווה אבן דרך משמעותית נוספת בפרויקט הסולארי המשמעותי ביותר שלנו בפולין ומחזקת את מעמדנו כיזם מוביל באירופה. הפרויקט מדגים את יכולתנו לשלב בין ייזום, תכנון, ביצוע וגיוס הון בקנה מידה גדול, ומעמיק את אחיזתנו בשוק הפולני – שוק בעל פוטנציאל צמיחה ארוך טווח בתחום האנרגיה המתחדשת. ההחזקה הישירה של אפקון בפרויקט והביטחון שמביעים המלווים מהווים הוכחה לאסטרטגיה שלנו – השקעה איכותית, בינלאומית, שמביאה ערך מוסף לבעלי המניות. הקבוצה תמשיך לאתר ולפתח מקורות אנרגיה נקיים בשווקים המפותחים לאור הצרכים ההולכים וגוברים בתחום.״