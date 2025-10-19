יפו ממשיכה להתחדש: פרויקט התחדשות עירונית "נחלים" יוצא לדרך

חברת צ.פ, הפועלת בשנים האחרונות בלב יפו וכבר אכלסה שני פרויקטים בעיר, מודיעה על קבלת היתר בנייה ותחילת שיווק הדירות בפרויקט נוסף בשם "נחלים" בשכונת יפו א'. השכונה, מהוותיקות בעיר, נמצאת בשנים האחרונות בתהליך מואץ של התחדשות עירונית ומושכת אליה אוכלוסייה צעירה ומגוונת.
במסגרת הפרויקט, שתוכנן על ידי האדריכל מעוז פרייס, ייהרסו שלושה בניינים ישנים בני שלוש קומות הכוללים כיום 160 דירות, ובמקומם יוקמו 370 יחידות דיור חדשות בשישה בניינים מודרניים בני 8–10 קומות.
פרויקט "נחלים" תוכנן כמתחם מגורים קהילתי הכולל מגוון שירותים לדיירים: ספרייה, חדר יוגה, עולם הילדים, מועדון רב-תכליתי, אולם קולנוע וחלל עבודה משותף. הבניינים ימוקמו סביב שטחים ציבוריים פתוחים ורחבים במיוחד, תוך שימור חורשת פיקוסים ייחודית, וכל זאת במטרה לייצר סביבת מגורים איכותית וחיי קהילה פעילים.
הפרויקט נהנה ממיקום נגיש במיוחד , בסמוך לתחנת הקו האדום של הרכבת הקלה, ובקרבת תחנה עתידית של קו המטרו M2. כמו כן, תחנת רכבת ישראל נמצאת במרחק של קילומטר בלבד, והגישה לנתיבי איילון נוחה ומהירה.
הריסת הבניינים צפויה ברבעון הראשון של שנת 2026. הפרויקט יכלול דירות 3 עד 5 חדרים ופנטהאוזים. מחירי הדירות ינועו החל מ- 2.9 מיליון שקלים לדירות 3 חדרים והחל מ- 3.3 מיליון שקלים לדירות 4 חדרים.מועד אכלוס הפרויקט צפוי בעוד כ 4 שנים.
רן ינאי, מנכ"ל ובעלים חברת צ.פ: "יפו נמצאת כיום בעיצומה של מהפכה. תנופת הפיתוח בשכונות הדרומיות של העיר ניכרת בכל פינה, מהשקעות נרחבות של העירייה בתשתיות ומבני ציבור ועד לנגישות התחבורתית המצוינת שנוצרה עם פתיחת הקו האדום לצדפרויקטי התחבורה העתידיים. משפחות צעירות רבות בוחרות להתגורר ביפו בזכות השילוב בין הקרבה למרכז תל אביב, מחירים אטרקטיביים יותר, ואווירה קהילתית שמקבלת חיזוק במיזמים כמו 'נחלים'. אנחנו גאים להוביל פרויקט שנותן מענה אמיתי לצורכי התושבים ומחזק את המרקם העירוני של יפו."
פרויקט נחלים של חברת צ.פ ביפו, קרדיט: ספירקל