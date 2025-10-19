בזק יוצאת בתוכנית עשיית שוק ייעודית (Tailor Made) למניית החברה

בזק, חברת התקשורת הגדולה בישראל, התקשרה עם הבורסה לניירות ערך בתוכנית עשיית שוק ייעודיתTailor Made) ) למניית החברה, זאת, במסגרת תכנית הבורסה המאפשרת לחברות הנסחרות להירשם לתוכנית ייחודית המותאמת לצרכים הספציפיים של כל חברה.
חברת בזק היא מהמניות הסחירות בבורסת תל אביב ומרכזת מחזור יומי ממוצע של כ-40 מיליון שקל ב-90 ימי המסחר האחרונים.
בכך הופכת חברת בזק לחברה הראשונה במדד ת"א-35 שאיננה בנק, המצטרפת לתוכנית, במטרה להגדיל את הסחירות והנזילות של המנייה ולחזק את מעמדה בקרב משקיעים מקומיים ובינלאומיים.
יוחאי בניטה, סמנכ"ל הכספים של קבוצת בזק: "אנו רואים במהלך זה צעד נוסף במאמצים של בזק להנגיש את מניית החברה לקהל רחב יותר של משקיעים, מקומיים וזרים כאחד. התוכנית, שנבנתה במיוחד עבורנו, תסייע לשפר את הסחירות והנזילות במנייה, לצמצם מרווחי מסחר ולהעמיק את מעורבותם של גופים מוסדיים ומשקיעים זרים בשוק הישראלי."
במסגרת התוכנית הייעודית לחברת בזק, הבורסה תפנה לגורמים בעלי ניסיון באספקת נזילות בניירות ערך ומוצרים פיננסיים, המעוניינים להתמנות כעושי שוק.
תוכנית עשיית השוק תנוהל על ידי הבורסה בתיאום מלא מול חברת בזק ובהתאם ליעדים שהוצבו. הבורסה תתקשר עם עושי השוק שייבחרו בהליך ותנפק דו"חות נזילות שוטפים לבנק ביחס לתוכנית.