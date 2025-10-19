סאמיט מנצלת את שוק הנדל"ן: מממשת נכסים בארה״ב בתשואה של 6.4%

סאמיט מממשת נכסים בארה"ב בכ-75 מיליון דולר.
בתשואה של כ-6.4%, מרבית התמורה תהווה תזרים פנוי עבור החברה.
השלימה מכירת מרכז מסחרי בטקסס תמורת סך של 27.5 מיליון דולר.
בנוסף, התקשרה במספר הסכמים למכירת חלקות משנה במרכזים מסחריים אחרים, בהיקף כולל של כ-13 מיליון דולר, שהשלמתם צפויה בחודשים הקרובים.
סאמיט צפויה לממש במכירה בתקופה הקרובה נכס נוסף בתמורה צפויה של כ- 33-35 מיליון דולר.
חברת הנדל"ן סאמיט, בשליטתו של זוהר לוי, עדכנה כי השלימה את מכירתו של מרכז מסחרי בטקסס תמורת סך של 27.5 מיליון דולר. שווי הנכס בספרי החברה הינו כ-20 מיליון דולר והוא מניב הכנסה שנתית נטו בסך כ-1.5 מיליון דולר. הרווח הצפוי מהמכירה, נטו לפני מס, הינו כ-6 מיליון דולר. מכיוון שאין חוב בגין הנכס, עיקר תמורת המכירה הינו תזרים פנוי בידי החברה.
בנוסף, החברה התקשרה בהסכמים למכירת חלקות משנה במרכזים מסחריים אחרים, בהיקף כולל של כ-13 מיליון דולר. חלקות אלה מניבות הכנסה שנתית נטו בסך כ-1.1 מיליון דולר. השלמת העסקאות צפויה בחודשים הקרובים.
בכוונת סאמיט להוציא למכירה בתקופה הקרובה נכס נוסף, אשר אין חוב בגינו, בתמורה צפויה של כ- 33-35 מיליון דולר.