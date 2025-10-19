הכשרה השלימה העסקה לרכישת 49% מסוכנות אפיקי הון תמורת כ-18 מיליון שקלים

הכשרה ביטוח מדווחת, כי השלימה את העסקה לרכישת 49% מהונה המונפק והנפרע של אפיקי הון סוכנות לביטוח בע"מ על-ידי הכשרה החזקות סוכנויות, חברה בת בבעלות מלאה של הכשרה. התמורה בסך כ-18 מיליון שקלים, תשולם לבעלי הסוכנות אריה הלמרייך ואיל הוכהויזר בשלושה תשלומים שווים.
אפיקי הון פועלת בענפי הביטוח הכללי, החיים והימי. מדובר בבית סוכן מהמובילים באזור הצפון עם למעלה ממ-100 סוכנים. אפיקי הון נוסדה בשנת 2003 ע"י הלמרייך והוכהויזר ומתמחה, בין היתר, במתן פתרונות ייחודיים לעסקים גדולים, טיפול בתעשייה כבדה וביטוחים מורכבים לצד הצעת מעטפת שירות רחבה בעולמות הפרט הסיכונים והפיננסים.
במסגרת ההסכם, הוענקה להכשרה החזקות שתי אופציות להגדיל את שיעור החזקתה בסוכנות כדלקמן א. רכישת מניות המוכרים בשיעור של עד 30% מההון המונפק והנפרע של הסוכנות במשך תקופה שתחילתה 48 חודשים ממועד השלמת העסקה וסופה בתום 72 חודשים ממועד זה; ב. רכישת יתרת מניות המוכרים בסוכנות לאחר תום 72 חודשים ממועד השלמת העסקה, כך שלאחר מימוש האופציות באופן מלא תחזיק הכשרה החזקות במלוא ההון המונפק והנפרע של הסוכנות. האופציות תהינה ניתנות למימוש בהתאם למנגנון המימוש שנקבע בהסכם, כאשר מחיר מימוש האופציות, לפי העניין, ייקבע בהתאם לשווי הסוכנות במועד מימוש האופציות, ובהתאם להוראות ההסכם.
בנוסף, במסגרת ההסכם, נקבע שהמוכרים ימשיכו בתפקידם הנוכחי כמנכ"לי הסוכנות לתקופה בת חמש שנים לפחות.