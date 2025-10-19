יותר מימון, פחות חסמים

בתמונה מימין לשמאל: גדי שובל – מנהל מחלקת קרנות לעסקים, בנק מרכנתיל; מורן חכמה – מנהלת אגף השיווק ודוברת, בנק מרכנתיל; ורד אביטן – סמנכ״לית ומנהלת החטיבה לבנקאות קמעונאית, בנק מרכנתיל; ברק נרדי – מנכ״ל בנק מרכנתיל; ניר גלעד - דירקטור בקרן ׳דרומה צפונה׳; תלם חורין - מנכ״ל קרן ׳דרומה צפונה׳; עופר ארונוביץ׳ – מנהל אגף אשראי ובקרה, בנק מרכנתיל, צילום: יח״צ



עסקים קטנים ובינוניים בצפון ובדרום הם מנוע צמיחה חשוב של הכלכלה הישראלית. המציאות בשנתיים האחרונות הציבה אתגרים משמעותיים לעסקים אלו, ועכשיו הם מקבלים חיזוק משמעותי. הסכם שיתוף פעולה חדש בין בנק מרכנתיל וקרן "דרומה צפונה", נחתם בימים אלה בטקס בו השתתפו תלם חורין, מנכ"ל הקרן, ניר גלעד, דירקטור בקרן, לצד ברק נרדי, מנכ"ל בנק מרכנתיל, ורד אביטן, סמנכ"לית ומנהלת החטיבה לבנקאות קמעונאית בבנק מרכנתיל, גדי שובל, מנהל מחלקת קרנות לעסקים בבנק מרכנתיל ובכירים נוספים בבנק.

בנק מרכנתיל, המתמחה במתן שירות מותאם לבעלי עסקים קטנים ובינוניים ואחד הבנקים המובילים בשירות ללקוחות אלה ובעל הפריסה הפיזית הרחבה ביותר בצפון, חובר כעת לקרן "דרומה צפונה", חברה לתועלת הציבור, מיסודם של איתן ורטהיימר (ז"ל), הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה והסוכנות היהודית, יעניק אפשרויות מימון בתנאים מועדפים לעסקים קטנים ובינוניים באזורים בהם הקרן פעילה. הקרן מלווה תעשיינים ועסקים במשך קרוב ל - 20 שנים בהיקף מצטבר של למעלה מ־2.1 מיליארד ₪ לכ – 1,900 עסקים. פעילות הקרן ממומנת ע"י תרומות של הגב' אריאלה ורטהימר – יו"ר הדירקטוריון של החברה, קרן סטף לחינוך ויצירה, וכן של ארגון הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה.

במסגרת ההסכם, בנק מרכנתיל יעמיד הלוואות בערבות הקרן בתנאים מועדפים: עד 2 מיליון ש"ח או 90% מההשקעה, לתקופה של עד 5 שנים, בריבית פריים + 1.5%, ללא עמלות הקמה, ובטוחה של הלקוח בשיעור 30%. על העסקים שיבחרו לקבל הלוואה במסגרת ההסכם, לעמוד במספר תנאים מצטברים ולהיות ממוקמים באזורים גאוגרפיים מסוימים.

שיתוף הפעולה נולד מתוך נכונות לקידום ערכים משותפים – גם הקרן וגם מרכנתיל מאמינים בצמיחה בפריפריה, בהיכרות אישית עם בעל העסק, בהבנה מעמיקה של הסיפור שמאחורי כל עסק, ובהסתכלות על הפוטנציאל ולא רק על הנתונים המספריים.

במסגרת התכנית קרן דרומה צפונה מעניקה כלים נוספים לעסקים שירצו בכך כולל מנטורינג, הכשרות, ליווי עסקי ועוד וזאת במטרה ליצור צמיחה כלכלית בת קיימא בפריפריה, להגדיל את פיריון המפעלים ולצמצם פערים בחברה הישראלית.

ברק נרדי, מנכ"ל בנק מרכנתיל: "בעלי עסקים קטנים ובינוניים פועלים היום בסביבה מאתגרת, ואנחנו כבנק וכחברה מחויבים למצוא עבורם פתרונות אמיתיים. שיתוף הפעולה עם קרן 'דרומה צפונה' נותן להם יתרון שלא היה קיים עד היום - להיות גם עסק קטן וגם ליהנות מתנאים של עסק גדול. כבנק שמאמין בעוצמה ובחשיבות של העסקים הקטנים והבינוניים לכלכלה הישראלית, אנו גאים על שיתוף הפעולה עם הקרן, אשר נולד מתוך ערכים משותפים לקידום עצמאותם והצלחתם של בעלי העסקים".



