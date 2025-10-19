רגולציה חדשה תגביל את חשיפת המוסדיים למט"ח בנגזרים

מניתוח תובנות משבר הקורונה שנעשה בבנק ישראל עולה כי לחשיפתם של גופים מוסדיים למדדי מניות בחו"ל באמצעות נגזרים עלולה להיות השפעה יציבותית על השווקים הפיננסיים בישראל. על רקע זה, יזם בנק ישראל הקמת צוות עבודה משותף עם הרשות לניירות ערך ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שנועד לבחון סוגיה זו. מסקנות הצוות הובילו לגיבוש אסדרה של חשיפת הגופים המוסדיים וקרנות נאמנות למטבע חוץ באמצעות נגזרים. במסגרת האסדרה, ייקבע סף נזילות במט"ח של 10% מסך החשיפה לנגזרים במטבע חוץ.
בשנים האחרונות ניכרת עלייה משמעותית בחשיפה למדדי מניות בחו"ל ע"י גופים מוסדיים וקרנות נאמנות באמצעות נגזרי מניות בחו"ל.
במצבי שוק מסוימים, חשיפה זו עלולה לגרום לדרישה להעברת ביטחונות במט"ח (Margin Call), בפרק זמן קצר ובהיקפים משמעותיים, מה שעלול להביא למצב בו אין לגופים המשקיעים נזילות מספקת במט"ח, ובכך להעצים את התנודתיות בשוק ההון והמט"ח המקומיים.
ההמלצה נידונה בוועדה ליציבות פיננסית וזכתה לתמיכתה ומהווה צעד חשוב לחיזוק יציבות שוק ההון, שוק המט"ח והמערכת הפיננסית בכללותה.
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "חשיפת הגופים המוסדיים וקרנות הנאמנות למדדי מניות בחו"ל באמצעות נגזרים, שעלתה מאוד בשנים האחרונות, עלולה בנסיבות מסוימות לייצר סיכונים משמעותיים בשוק ההון בכלל ובשוק המט"ח בפרט. האסדרה לסף נזילות דולרי היא צעד חשוב מאוד לתרומה לאיתנות המערכת הפיננסית בישראל. אני מברך על קידומה."