רדאר ההדמיה של ארבה רובוטיקס זכה בפרס בינלאומי לטכנולוגיות פורצות דרך לענף הרכב

גאווה ישראלית: חברת ארבה רובוטיקס (נאסד"ק ות"א: ARBE), מובילה עולמית בפתרונות רדאר לרכב אוטונומי ומערכות עזר מתקדמות לנהג (ADAS), מודיעה כי רדאר ההדמיה שלה נבחר כזוכה בפרס "Sensor Technology Solution of the Year" במסגרת תוכנית הפרסים השנתית AutoTech Breakthrough לשנת 2025.
תוכנית הפרסים AutoTech Breakthrough נחשבת לאחת המובילות בעולם בתחומה, ומעניקה הכרה לטכנולוגיות פורצות דרך במגוון תחומים, בהם נהיגה אוטונומית, בינה מלאכותית, רכב חשמלי, סייבר לרכב, טלמטיקה, ניהול ציי רכב, וטכנולוגיות חיישנים. השנה הוגשו אליה אלפי מועמדויות מכ-15 מדינות ברחבי העולם.
"רדאר ההדמיה של ארבה מחולל מהפכה בתחום חיישני הרכב", מסביר בריאן וון, מנכ"ל התוכנית, "ארבה ממקמת את הרדאר כחיישן מרכזי ולא רק תומך, ובכך יוצרת סטנדרט חדש בתעשייה - לנהיגה בטוחה ואמינה יותר. זהו פתרון ראוי בהחלט לתואר 'טכנולוגיית חיישנים של השנה'".
רדאר ההדמיה של ארבה מהווה פתרון חסכוני וחדשני לחישה בתנועה, עם מספר ערוצים חסר תקדים בשוק, 48 ערוצים לשידור ו-48 לקליטה. המערכת פועלת בכל תנאי התאורה ומזג האוויר, ומהווה חיישן משלים למצלמות, המאפשר נהיגה אוטונומית ללא קשר עין (eyes-off). יכולות המערכת של ארבה כוללות יותר מ-100,000 זיהויים בכל פריים, הפחתת אזעקות שווא, מיפוי מדויק של שטחים עבירים, והבנת תנועה והתנהגות עצמים בסביבה - לרבות תכנון מסלול, בלימת חירום, והחלפת נתיב אוטונומית.
קובי מרנקו, מנכ"ל ומייסד-משותף של ארבה, מסר: "הפתרון שלנו עולה על מערכות רדאר קיימות ומאפשר יכולות בטיחות ואוטונומיה קריטיות גם במהירויות גבוהות באוטוסטרדה. אנו גאים על כך שהתעשייה מזהה בארבה שחקן מפתח לעתיד הבטיחות והנהיגה האוטונומית, ומודים ל-AutoTech Breakthrough על ההכרה החשובה הזו".