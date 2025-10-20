יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת ת"א: "החששות הביטחוניים הובילו ליום אדום בשוק, התנודתיות נותרת גבוהה"

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מסכם את יום המסחר בבורסה:

"המסחר בבורסה נחתם היום בירידות שערים, כאשר מדד ת"א-35 ירד ב-1.3%, מדד ת"א-90 ירד ב-1.8%, ומדד ת"א-בנייה הוביל בצד השלילי עם ירידה של כ-3.6%. עוד בלטו בירידות בין המדדים הענפיים - מדד ת"א-ביטוח עם ירידה של 2.1%, ומדד ת"א-נדל"ן עם ירידה של 2.3%. לעומתם, דווקא מדד מניות הבנקים, שבו נרשמה מגמה שלילית בימים האחרונים, ירד היום רק בכ-0.5% ומיתן את הירידה הכוללת בשוק. מדד מניות הבנייה, שהיה אמור להיות חיובי בתקופה האחרונה, ירד בעוצמה, ומניות הביטוח והבנקים מעיבים על השוק בסקטורים המובילים מתחילת השנה. ניכר כי התנודתיות בשוק נשארת גבוהה. מחזור המסחר היום גבוה במיוחד יחסית ליום ראשון, בהיקף של כ-2 מיליארד שקל - בדומה לימי ראשון האחרונים בבורסה. בשוק איגרות החוב, האג"ח הקונצרניות והממשלתיות רשמו ירידות. מדד תל-גוב שקלי 5+ ירד בכ-0.25%. זהו יום אדום גם לאג"ח, ובשוק בכלל.

אנו נמצאים בנקודה רגישה, שבה כל אירוע חדשותי ביטחוני מעלה את רף הלחץ של המשקיעים ויוצר תנודתיות גבוהה תוך מחזורי מסחר ערים. חזרה ללחימה היא תסריט רע מאוד עבור המשקיעים, שכן מדובר בסיטואציה בעלת השלכות כלכליות על תוואי הריבית - ומכאן נגזרת התנודתיות בשוק.

השווקים בחו"ל סיימו את השבוע החולף במגמה חיובית, ולכן המגמה השלילית בתל אביב היום היא נטו מקומית - ונשענת על החששות הביטחוניים. מדד המחירים לצרכן הנמוך לחודש ספטמבר וציפיות האינפלציה הנמוכות לשנה הקרובה אמורים להבטיח הפחתת ריבית בנובמבר ולסלול את הדרך לתהליך הפחתת ריבית בישראל, בדומה לארה"ב ולשווקים מפותחים אחרים. ואולם, כל הסלמה ביטחונית מערערת את התפיסה שלפיה הורדת ריבית מעבר לפינה, מחשש שנגיד בנק ישראל ימשיך לנקוט קו שמרני.

המשק הישראלי כמה לתהליך מתמשך של הפחתת ריבית. בהינתן ציפיות אינפלציה של 2% בשנה, ריבית של 4.5% היא ריבית חונקת, ולכן הורדת הריבית מתבקשת. ריבית ריאלית של 2.5% איננה חריגה, אך מרסנת מאוד את פעילות המשק.

אנחנו הולכים לקראת שבוע מסחר בארה"ב עתיר דוחות כספיים – כאשר 90 חברות במדד S&P וחמש חברות ממדד הדאו ג'ונס צפויות לפרסם השבוע דוחות, מה שיביא את הפוקוס לרווחיות הפירמות בארה"ב ולבריאות הכלכלה שם. גם סאגת השבתת הממשל בארה"ב נמשכת - ולה השפעה על השווקים. המפגש הצפוי בין טראמפ לנשיא סין מתקרב ומגדיל את הפוטנציאל לכותרות סביב יחסי הסחר בין המדינות.

לסיכום, אין לנו כמובן כדור בדולח ביחס להתפתחויות הביטחוניות, אבל הניסיון בשנתיים האחרונות לימד כי גישה פסימית לרוב אינה הנכונה. בסיטואציה הנוכחית במזרח התיכון מעורבים הכוחות הפוליטיים הגלובליים החזקים ביותר, ולכן סביר להניח שלא נידרדר לנקודת הפתיחה. בנתונים אלה, נכון להתמקד בגורמי היסוד הכלכליים ולנסות לנטרל את רעשי הרקע, קשים ככל שיהיו".