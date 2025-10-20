טאבולה עולה כיתה: נחתמו שותפויות גלובליות חדשות

טאבולה מצפה לשלם למעלה מ-1.5 מיליארד דולר לפאבלישרים וליצרניות מכשירים ב-2025

טאבולה (נאסד"ק: TBLA), מובילה בינלאומית בפרסום מבוסס-ביצועים (פרפורמנס), הודיעה היום על אבן דרך משמעותית עבור הפלטפורמה הטכנולוגית שלה לפרסום מבוסס-ביצועים, Realize.

כחלק מהתרחבותה של טאבולה מעבר לנייטיב ולתוך עולמות הפרפורמנס, טאבולה העמיקה את השותפויות עם פאבלישרים גלובליים רבים, על מנת להציע למפרסמי פרפורמנס גישה למיקומי דיספליי באמצעות Realize. בין השמות הבולטים אפשר למצוא את TIME, Weather Channel Digital, Gannett | USA TODAY Network, Nexstar, Slate ועוד. מאמציה של טאבולה להציע למפרסמים עוד דרכים לפנות לצרכנים הם ביטוי נוסף לגישתה ההוליסטית לקידום פרפורמנס מעבר למנועי החיפוש וערוצי הסושיאל, במגוון פורמטים ושטחי פרסום. בנוסף, טאבולה מצפה לשלם למעלה מ-1.5 מיליארד דולר לפאבלישרים וליצרניות מכשירים (OEM) בשנת 2025.

Realize מאפשרת למפרסמים להתחבר למיקומי דיספליי וגם לחלקים נוספים מהרשת הגדולה של טאבולה הכוללת פאבלישרים, אפליקציות ויצרניות מכשירים. Realize מבוססת על מנוע ביצועים מבוסס-AI שמוצא את ההזדמנויות הטובות ביותר לקמפיינים ברשת הפאבלישרים המהימנים והאפליקציות של טאבולה. מנוע AI זה מבוסס על יתרון הדאטה הייחודי של אינטגרציות code-on-page של טאבולה עם פאבלישרים, מה שנותן לו signal שאינו דומה לאף פלטפורמת רשת פתוחה אחרת, כדי להשתמש בו באופטימיזציה ובהצבה של מודעות.

"השקענו שנים בבניית מערכות יחסים אמיתיות וחזקות עם הפאבלישרים. התפתחנו יחד איתם, עזרנו להם להרחיב את הקהלים שלהם, את רמות האינגייג'מנט ואת היכולת לעבוד עם מפרסמים", אמר אדם סינגולדה, מייסד ומנכ"ל טאבולה. "הודענו על ההתרחבות שלנו מעבר לנייטיב עם Realize, ואנחנו נרגשים מכך שפאבלישרים בוחרים להצטרף אלינו, להרחיב את השותפויות שלהם איתנו, ולספק יותר למפרסמים יחד."

ציטוטים נבחרים

"השותפות שלנו עם טאבולה מספקת תוצאות בעקביות, והנגשת מלאי הדיספליי שלנו למפרסמים ב-Realize מייצגת צעד מרגש קדימה", אמר טים וולף, סגן נשיא בכיר Revenue Operations בחברת Gannett. "אנו מלאי הערכה לגישה השיתופית של טאבולה ומצפים לראות מה נצליח להשיג בשלב הבא ככל שנמשיך להתפתח".

"טאבולה היא שותפה נאמנה המסייעת לנו להתרחב ולחדש בפעילות הדיגיטלית שלנו", אמרה מולי גאלגר, מנהלת תחום פרוגרמטי ב-Slate. "לאורך השנים הם הפגינו הבנה מעמיקה של היעדים שלנו ומחויבות לבניית ערך ארוך-טווח – לא רק באמצעות טכנולוגיה, אלא באמצעות שיתוף פעולה אמיתי. עם השקת Realize, אנו רואים הזדמנות חדשה להעמיק את השותפות הזו ולייצר זרמי הכנסות משמעותיים".

