השבוע בוולסטריט: אינטל במרכז הבמה

השבוע יהיו דיי הרבה פרסומים על דוחות רווחים, אך אינטל, המניה שכתבנו עליה ממש לא מזמן, צפויה למשוך את מירב תשומת הלב (עתידה לדווח ביום שישי, 23 באוקטובר, לאחר סגירת יום המסחר). מניית אינטל נמצאת בעלייה סוחפת ...עלייה של כ-90% מתחילת אוגוסט וזה קורה על רקע כמה גורמים מרכזיים.





מניית אינטל, עליה של כ-90% מהשפל של חודש אוגוסט. מקור TradingView



ראשית, רק בחודשים האחרונים אינטל גייסה 15.9 מיליארד דולר על ידי צירוף שלושה חברות כבדות לרשימת בעלי המניות שלה: אנבידיה, סופטבנק, וההממשלה האמריקאית. אם נוסיף לכך את המכירה של 51% מחטיבת השבבים שלה, Altera לקרן ההשקעות הפרטית סילבר לייק, יוצא שהסכום הכולל שאינטל גייסה השנה הוא 20.4 מיליארד דולר. זה העלה את מאגר המזומנים של אינטל לסכום מרשים של 47 מיליארד דולר וזה מספיק כדי לממן את ההשקעות הגדולות שלה בייצור לפחות בשלוש השנים הקרובות.

שנית, אינטל כרתה ברית אסטרטגית עם המתחרה הוותיקה שלה, אנבידיה, לשיתוף פעולה בפיתוח שבבים למחשבים אישיים ולמרכזי נתונים. מדובר בעסקה משמעותית: לאחר שאינטל דיי נשארה מאחור, היא סוף־סוף מצאה דרך לחבור לצמיחה של אנבידיה שכידוע היא חברה מובילה בשוק. שתי החברות אומרות שהשותפות הזו עשויה בסופו של דבר לייצר הכנסות של כ- 50 מיליארד דולר בשנה.

בנוסף, גם אם עדיין מוקדם מדי לראות את זה בנתונים של אינטל לרבעון השלישי, המשקיעים יחפשו סימנים לכך שההתאוששות של אינטל באמת תחזיק מעמד, ובעצם יחפשו אחר כל רמז לכך שאינטל אולי מתחילה לצמצם פערים מול ענקית ייצור השבבים TSMC משום שבזמן שאינטל מנסה להדביק את הקצב, היריבות שלה לא מחכות וממשיכות להתפתח ולרוץ קדימה.

אם מדברים על מתחרות וחברות נוספות מעולם השבבים, אז רק החודש AMD חתמה על עסקה ענקית עם OpenAI שבמסגרתה היא תפרוס שבבים של AMD בהיקף מדהים של שישה ג׳יגה־ואט לאורך מספר שנים.

כמה ימים לאחר מכן, גם ברודקום חתמה על הסכם רב־שנתי עם OpenAI שבמסגרתו היא תספק שבבים ורכיבים מותאמים אישית לדור הבא של מרכזי הנתונים של OpenAI החל משנת 2026. השבבים, שמתוכננים במיוחד לעומסי עבודה של בינה מלאכותית, יעניקו ל־OpenAI שליטה רבה יותר על הביצועים והעלויות מה שיסייע לה להרחיב את כוח המחשוב שלה (ולהפחית את התלות של OpenAI בספק יחיד).. אגב, המשקיעים קיבלו את החדשות בהתלהבות, ומניית ברודקום זינקה בכמעט 10%, מה שהוסיף למעלה מ־150 מיליארד דולר לשווי השוק שלה. ובכל זאת, עדיין יש שאלות פתוחות לגבי האופן שבו OpenAI מתכננת לממן את מסע ההוצאות האדיר שלה.

במקביל, ASML הציגה תוצאות חזקות לרבעון השלישי, כשגם היא נהנית מגל הביקוש המונע על ידי בינה מלאכותית למכונות ייצור השבבים המתקדמות ביותר שלה. היקף ההזמנות נטו של החברה היכה את התחזיות. אמנם נרשמה ירידה במכירות הדגמים הישנים שלה, אך היא הצליחה לקזז זאת בזכות העניין הגובר מצד יצרניות שבבים כולל ענקיות כמו TSMC וסמסונג. ולמרות שעל פי הנתונים הביקוש מסין צפוי לצנוח משמעותית בשנה הבאה (בעקבות מגבלות יצוא והאטה) החברה מעריכה שהמכירות הכוללות שלה יישארו יציבות והיא אפילו ממשיכה לעמוד מאחורי יעד הצמיחה השאפתני שהציבה לעצמה לשנת 2030.

בדומה, TSMC העלתה את יעד הצמיחה במכירות לשנת 2025 בפעם השנייה השנה. עכשיו היא צופה עלייה בהכנסות בשיעור של כ־30%, בזכות עליה בביקוש לשבבי בינה מלאכותית. אי אפשר להתעלם מכך שהיא יצרנית שבבים מובילה בעולם והספקית מרכזית של אפל, אנבידיה ו-AMD, והיא חוותה זינוק של 39% ברווח הרבעוני שלה וסימנה שיא חדש. עכשיו החברה מגדילה את תוכניות ההשקעה שלה, ומתכננת להקצות לפחות 40 מיליארד דולר בשנה הבאה ולהרחיב את יכולות הייצור המתקדמות שלה בארצות הברית, אירופה ויפן.

גם אנבידיה לא מפסיקה לצמוח ולמעשה, תחום מרכזי הנתונים של אנבידיה לבדו הניב ברבעון האחרון יותר הכנסות ממה שאינטל הצליחה להכניס בשנתיים האחרונות יחד.

אז עם כל כך הרבה על הכף, התוצאות של אינטל השבוע נחשבות למידע חיוני עבור משקיעים. הן עשויות לשפוך אור על סיפור הקאמבק של החברה ועל השאלה האם ההימורים הנועזים שלה באמת יכולים לגשר על הפער מול כל היריבות שלה.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של ניירות הערך המוזכרים בכתבה והכותב אינו מחזיק בניירות הערך המוזכרים בכתבה. כמו כן, התוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המותאם לנתונים ולצרכים האישיים של הקורא.

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]