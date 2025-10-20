הסכסוך בבנק הפועלים נמשך

היום כל יחידות הבנק ובהן כל 180 סניפי הבנק, מרכזי הייעוץ והמוקד הטלפוני יהיו סגורים החל מהשעה 13:00 ועד לסוף יום העבודה
ארגון עובדי בנק הפועלים ממשיך בצעדים הארגוניים נגד הנהלת הבנק: היום, יום ב' ה-20.10.2025, החל מהשעה 13:00, יושבתו כל יחידות הבנק ובהן כל 180 סניפי הבנק מצפון ועד דרום, מרכזי הייעוץ והמוקד הטלפוני. בנוסף, החל מיום שלישי ה- 21.10.2025 עובדות ועובדי הבנק ינקטו בצעדי מחאה נוספים, ככל שלא תהיה התקדמות במשא ומתן.
מדובר בשלב נוסף במאבק שמנהלים העובדים במחאה על התנהלות הנהלת הבנק המקדמת תוכנית לקיצוץ מאות תקנים, תוך הגברת העומסים ופגיעה בעובדות ובעובדי הבנק, בעתיד הבנק ובשירות הניתן ללקוחות. זאת בזמן שהבנק ממשיך לרשום רווחי שיא של מיליארדי שקלים.
תוכנית הקיצוצים הדרמטית שמקדמת הנהלת הבנק כוללת ביטול של כ־770 תקנים באמצעות אי איוש ואיחוד משרות, וניוד כפוי של מאות עובדים תוך פגיעה בשכרם ובאופק הקידום שלהם. צעדים אלו מגיעים בזמן שעובדי ועובדות הבנק מתמודדים עם עומסי עבודה חסרי תקדים, כתוצאה מיישום תוכנית קיצוצים רחבת היקף ושינויים מרחיקי לכת במצבת כוח האדם בשנים האחרונות.
יו"ר ארגון עובדי בנק הפועלים, רוני גרפונקל: "מנכ"ל הבנק מוביל תוכנית דורסנית ומנותקת, הכוללת צעדי קיצוץ חד־צדדיים, תוך פגיעה בעתיד הבנק, בעובדים ובלקוחות. בזמן שההנהלה מוציאה מיליוני שקלים על פרסומות ושלטי חוצות המספרים על "מהפכת שירות", בפועל היא פוגעת בשירות, העובדים נשחקים והלקוחות משלמים את המחיר. לא ניתן למנכ"ל הבנק לרמוס אותנו - העובדים הם הלב הפועם של הבנק."