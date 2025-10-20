אוגווינד עוברת למבנה ׳שלוש רגליים׳: טכנולוגיית CAPP, ייזום סולארי באירופה ופעילות בישראל

לאחר תהליך אסטרטגי מעמיק שבוצע עם הנהלת החברה וחברת ייעוץ בינלאומית, דירקטוריון אוגווינד אישר תכנית חדשה הממקמת את פעילות החברה על שלושה צירי צמיחה משלימים: פיתוח ומסחור טכנולוגיית CAPP (Compressed Air Power Plant), ייזום והקמת פרויקטי אגירה מבוססי סוללות (BESS) באירופה, והקמת פעילות ייזום והקמה בישראל. המעבר למבנה המבוסס על שלוש רגליים יאפשר לחברה להתרחב לשווקים מסחריים, לגוון מקורות הכנסה ולייצר בסיס צמיחה רווחי.

במסגרת הרגל הטכנולוגית, טכנולוגיית AirBattery משתלבת במעטפת רחבה יותר שממותגת מחדש כ־CAPP – תחנת כוח ירוקה המבוססת על אגירת אנרגיה באמצעות אוויר דחוס ומים. הטכנולוגיה מהפכנית בכך שהיא מאפשרת ייצור חשמל רציף 24/7 – ללא תלות בשעות היום או בתנאי מזג האוויר – ובכך מהווה פתרון אידיאלי לייצור Base Load ירוק. בנוסף, היכולת לשלוט באופן מלא בקצב הייצור ולהפעיל או לכבות את המערכת לפי הצורך, מעניקה ל־CAPP יתרון ייחודי ההופך אותה לחלופה אמיתית לתחנות כוח קונבנציונליות, אך ללא פליטות מזהמות וללא שימוש בדלקים פוסיליים.החברה מובילה הקמה של מתקן ראשון מסוגו בנקרת מלח תת־קרקעית בבריטניה (FOAK), בשיתוף שותף אסטרטגי, ובוחנת הקמת פרויקטים דומים במדינות יעד נוספות באירופה. השימוש בחללים גיאולוגיים תת־קרקעיים (Caverns) מאפשר הפחתה דרמטית בעלויות ה־Capex ומעמיד בסיס להקמת תחנות כוח בקנה מידה תעשייתי.

במקביל, החברה נכנסת לתחום ייזום והקמת פרויקטי אגירה מבוססי סוללות (BESS) באירופה, בדגש על פתרונות אגירה בשילוב פרויקטי PV. לשם כך גויס צוות ייעודי, והחברה בוחנת מימון באמצעות בנקים מקומיים וגופים מוסדיים ישראליים, תוך בחינת שילוב עתידי של טכנולוגיית CAPP בפרויקטי ייזום מסחריים.

בישראל, אוגווינד מקימה פעילות ייזום והקמה המבוססת על יכולות התכנון, ההנדסה והביצוע הקיימות שלה, בשיתוף שחקנים מרכזיים בענף האנרגיה. המהלך צפוי ליצור מנוע הכנסות נוסף ולנצל את הידע הרב שצברה החברה.

יו״ר הדירקטוריון, אלוף (במיל') יפתח רון־טל, מוסר:

“הדירקטוריון רואה במהלך האסטרטגי צעד הכרחי לביסוס מעמדה של אוגווינד בחזית שוק האנרגיה הירוקה. השילוב בין טכנולוגיה ייחודית לבין כניסה לעולמות הייזום בישראל ובאירופה מאפשר לחברה לממש את הפוטנציאל העסקי והטכנולוגי שצברה לאורך השנים. אנו מחויבים להעניק להנהלה את מלוא הגיבוי למימוש התכנית ולהובלת החברה לשלב הצמיחה הבא.”

מנכ״ל החברה, טל רז, מוסיף:

“האסטרטגיה החדשה מבססת את אוגווינד על שלושה מנועי צמיחה ברורים – טכנולוגיית CAPP כפתרון הדור הבא לאגירה ולייצור אנרגיה ירוקה, פעילות ייזום והקמת פרויקטי BESS באירופה, ופעילות ייזום והקמה בישראל. השילוב הזה יגוון את מקורות ההכנסה של החברה ויאפשר לה לייצר בסיס תזרימי בר־קיימא. אנו משלבים בין טכנולוגיה פורצת דרך לבין מהלכים מסחריים שיאפשרו מעבר לצמיחה רווחית ויצירת ערך אמיתי לבעלי המניות.”

לדבריו, “המותג AirBattery הופך לחלק ממשפחת טכנולוגיות רחבה יותר במסגרת CAPP, שממקמת אותנו כשחקן משמעותי בשוק תחנות הכוח הירוקות ובמודלים של אגירה גמישה בהיקפים גדולים.”

החברה בוחנת בימים אלה אפשרויות לגיוס הון למימון המהלך, ומעריכה כי מבנה הפעילות החדש יספק בסיס הכנסות יציב, תזרים מזומנים חיובי וחיזוק משמעותי של מעמדה המסחרי בישראל ובעולם.

אווגווינד בע"מ (Augwind) נוסדה בישראל בשנת 2012 והיא חלוצה בפיתוח טכנולוגיות לאגירת אנרגיה תת־קרקעית. החברה פועלת בתחום האנרגיה ופיתחה טכנולוגיה לאגירת אנרגיה וייצור חשמל ברמת הרשת, המבוססת על אוויר דחוס.

מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב (ת"א: אוגנ).