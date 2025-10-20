פרופדו מודיעה על רוב נדרש לפרויקט פינוי בינוי חדש

פרופדו מדווחת הבוקר לבורסה על הגעה לרוב נדרש והתקשרות בהסכם עם בעלי הזכויות ברח' מצדה 51-57 בבאר שבע, בשכונה ד' בסמיכות לאוניברסיטה ולבי"ח סורוקה
הפרויקט החדש יקודם ע"י רום מקבוצת פרופדו (אשר מוחזקת 60% ע"י פרופדו ו-40% ע"י מנכ"ל רום, מר שרון ששון, כאשר לפרופדו אופציה להגדיל את חלקה ל-100%) - ובמסגרתו צפויות להיהרס 54 יח"ד קיימות ותחתיהן תוקמנה כ-378 יח"ד חדשות, מתוכן כ-324 יח"ד לשיווק בשטח פלדלת של כ-27,540 מ"ר.
על-פי הערכות החברה, ההכנסות החזויות מהפרויקט צפויות לעמוד על כ-408 מיליון ₪, הרווח הגולמי החזוי יעמוד על כ-79 מיליון ₪, והעודפים החזויים הינם כ-91 מיליון ₪.
פרויקט זה מצטרף לשורה של פרויקטים חדשים ברוב נדרש שנכנסו לקבוצת פרופדו רק מחודש יולי האחרון:
1. בלפור בת ים, כ-117 יח"ד (כ-75 יח"ד לשיווק), כ-61 מיליון ₪ רווח גולמי (GLM).
2. בן גוריון ר"ג, כ-84 יח"ד (כ-60 יח"ד לשיווק), כ-48 מיליון ₪ רווח גולמי חזוי (ניוטאון ודוראל התחדשות עירונית).
3. קוסובסקי ת"א, כ-28 יח"ד (כ-16 יח"ד לשיווק), כ-20 מיליון ₪ רווח גולמי חזוי (יושפה).
4. גבעתי ר"ג, כ-54 יח"ד (כ-36 יח"ד לשיווק), כ-30 מיליון ₪ רווח גולמי חזוי (ניוטאון).
5. הזוהר ת"א, כ-27 יח"ד (כ-15 יח"ד לשיווק), כ-16 מיליון ₪ רווח גולמי חזוי (דוראל התחדשות עירונית).
6. אלופי צה"ל חולון, כ-214 יח"ד (כ-153 יח"ד לשיווק), כ-68 מיליון ₪ חזוי (ניוטאון).
מנכ"ל פרופדו, פלג דודוביץ:
"אנחנו שמחים על הבעת האמון של הדיירים בפרויקט חדש בקבוצת פרופדו הנמצאת בתנופת החתמות עצימה של פרויקטים חדשים.
רום בייסודו וניהולו של מר שרון ששון ממשיכה להוכיח את עצמה כקבוצה יזמית רעבה בעלת יכולות פיתוח עסקי עצימות ולא מפתיעה השגת האמון מדיירים רבים גם בפרויקט זה.
מגמת ההתרחבות של פרופדו לעומק ולרוחב נמשכת ואנו שמחים להשביח את פעילות הקבוצה עם עוד ועוד פרויקטים חדשים."
מנכ"ל רום מקבוצת פרופדו, מר שרון ששון:
"פרויקט התחדשות עירונית נוסף של רום מקבוצת פרופדו, יוצא לדרך בבאר שבע. תודה לבעלי הדירות על האמון והבחירה בנו. נמשיך להוביל באיכות, בתכנון ובחזון שמחדש את פני העיר.
הפרויקט בבאר שבע מצטרף לשורת מיזמים פעילים שרום מקדמת ברחבי הארץ, ומהווה נדבך נוסף באסטרטגיית ההתרחבות של החברה בכל אזורי הביקוש, מצפון ועד דרום. אנו רואים בבאר שבע מוקד צמיחה משמעותי לשנים הקרובות, ומתחייבים להביא גם לשכונות הוותיקות בדרום את הסטנדרטים הגבוהים של ניהול, תכנון וביצוע שהפכו את רום לשם מוביל בתחום ההתחדשות העירונית".