מייקל הרטנט: "הכסף זורם בטירוף לנכסי סיכון"; צופה ירידת ריבית חדה, זהב מעל 6,000$

היום הכנתי לכם סקירה של אחד והיחיד, מייקל הרטנט מנהל השקעות ראשי של BofA, אני אומר את זה כבר פעם 1000 שאין עליו בשוק ההון העולמי, חובה לקרוא היום !!!!:

״תשואות בשוק הכסף צפויות לרדת לפחות ב-100 נקודות בסיס במהלך הרבעונים הקרובים, אז האם נכון לרכוש אג”ח ממשלתיות כשהחוב הממשלתי עומד על 38 טריליון דולר, אג”ח קונצרניות עם מרווחים בשפל של 20 שנה, מניות שנסחרות לפי מכפיל רווח מתואם למחזור של 40(CAPE), או זהב שרק לאחרונה זינק בחדות? מדובר בדילמה מורכבת.״

“מתחילת השנה ראינו 123 הורדות ריבית ברחבי העולם , שהובילו לעלייה של 20.8 טריליון דולר בשווי השוק העולמי, כלומר עלייה של כ-170 מיליארד דולר על כל הפחתת ריבית! הפחתות ריבית משמעותיות לצד רוח ספקולטיבית סוערת, שמתבטאת היטב בעלייה במספר קרנות הסל הממונפות על מניות מ-470 ל-701 מתחילת השנה וקרנות 5x ממונפות על מניות בודדות נמצאות כבר בדרך!”

״אך למרות שהפד חזר להורדות ריבית, וכפי שפאוול רמז בשבוע שעבר צפויה הורדה נוספת בסוף אוקטובר ‘הסדקים בשוק האשראי’ (Krunchy Kredit) הולכים ומתרחבים.

הארטנט צופה כי הפד ייאלץ לעבור להורדות חדות ומהירות יותר, אם יתברר מהנתונים שהמערכת הפיננסית נכנסת לשלב של מינוף חוזר/מכירת נכסים. סימנים לכך עשויים לכלול את מדד הבנקים (BKX) מתחת ל-135, מדד בתי ההשקעות (XBD) מתחת ל-950, או מרווחי CDX אג”ח זבל (HY) מעל 400 נקודות בסיס.״

מייקל מסכם לנו לאן זרם הכסף שבוע שעבר:

28.1 מיליארד דולר זרמו למניות, 5.8 מיליארד לאג”ח, 4.5 מיליארד לזהב, 0.6 מיליארד לקריפטו, ו-24.6 מיליארד נמשכו ממזומן. נכון זרימת הון מאסיבית לנכסי סיכון נמשכת לעוד שנה אחת לפחות. להלן פירוט נוסף:

מאני מארקט: היציאה הגדולה ביותר מאז יולי 2025 – 24.6 מיליארד דולר.

זהב: כניסות מצטברות של 34.2 מיליארד דולר בעשרת השבועות האחרונים , השיא הגדול ביותר אי פעם (4.5 מיליארד בשבוע האחרון).

אג”ח בדירוג השקעה (IG): שבוע 25 ברציפות של כניסות – 8.3 מיליארד דולר בשבוע האחרון.

אג”ח זבל (HY): יציאת כספים ראשונה מאז אפריל 2025 – 3.2 מיליארד דולר.

אג”ח שווקים מתעוררים: יציאה ראשונה מאז אפריל 2025 – 1.7 מיליארד דולר.

מניות סין: כניסת ההון הגדולה ביותר מאז אפריל 2025 – 13.4 מיליארד דולר.

טכנולוגיה: אולי זרימת ההון הבולטת ביותר של השבוע – שיא כל הזמנים עם כניסה של 10.4 מיליארד דולר.

אנרגיה: זרימת ההון השבועית הגדולה ביותר מאז יוני 2025 – 0.7 מיליארד דולר.

השורה התחתונה:

נתון הזרימות החשוב ביותר מתחילת השנה הוא 548 מיליארד דולר שנכנסו לקרנות מניות גלובליות, כאשר מניות ארה”ב מהוות 46% מסך הזרימות – ירידה חדה לעומת 72% בשנת 2024.

הארטנט בפוזיציית לונג על האג”ח הארוך , התשואה ל-30 שנה צפויה לרדת מתחת ל-4%, כשהאג”ח מוגדר על ידו כ’גדול, שמן ואופנתי’.

בדומה לאג”ח, הארטנט שומר גם על פוזיציית לונג בשווקים הבינלאומיים:

מדד ההאנג סנג צפוי לעלות מעל 33,000 נקודות; מודל צמיחת הרווח למניה (EPS) הגלובלי של בנק אוף אמריקה צופה צמיחה של 9% ב-12 החודשים הקרובים , גבוה מהתחזית הקונצנזואלית של 7%. התחזית נתמכת בצמיחה חזקה ביצוא האסייתי, מדדי מנהלי הרכש (PMI) גלובליים מעל רמת 50, והקלה בתנאים הפיננסיים בסין.

מחירי נפט נמוכים – גורם חיובי במיוחד עבור כלכלות כמו סין, יפן ואירופה.

ולבסוף, ולא במפתיע, הארטנט ממשיך להחזיק בפוזיציית לונג על זהב, כשהוא צופה שהמחיר יגיע לשיא של מעל 6,000 דולר לאונקיה באביב הקרוב.