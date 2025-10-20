תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

FINQ שמחה להודיע על הצטרפותו של אריק יוגב ל- Advisory Board של החברה

 

 
אלדד תמיר, צילום: שריי עוזאלדד תמיר, צילום: שריי עוז
 
מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/10/2025

יוגב מביא עמו ניסיון של למעלה מ־40 שנה בענף הביטוח והפנסיה, וכיהן במהלך השנים בתפקידים הבכירים ביותר בחברות המובילות במשק, ביניהן: מנכ"ל איילון חברה לביטוח, מנכ"ל פסגות ביטוח פנסיה וגמל, משנה למנכ"ל מגדל, מנכ"ל מבטח-סימון, מנכ"ל ובעלים של הסוכנות הפנסיונית שגיא-יוגב ועוד.

הוועדה המייעצת של FINQ, אליה מצטרף יוגב, כוללת גם את פרופ’ עירד בן־גל, מומחה עולמי בתחום הבינה המלאכותית והלמידה החישובית, ואת כוכבית אלמגור, בכירה בתחום ההנדסה והטכנולוגיה המשמשת כמנהלת תחום File Solutions ב־Google Cloud. שלושתם יחד מביאים שילוב ייחודי של ניסיון עסקי, פיננסי וטכנולוגי ברמה הגבוהה ביותר, שיתמוך בהמשך פיתוחה של FINQ ובמימוש חזונה להפוך את ניהול הפנסיה והשקעות בישראל לשקוף, חכם ואובייקטיבי באמת.

לדברי אלדד תמיר, מייסד ומנכ"ל FINQ:

"אנחנו גאים לצרף לשורותינו אדם מהשורה הראשונה כמו אריק יוגב. יוגב מביא איתו ניסיון רב, עומק והבנה מעשית של השוק שיסייעו לנו להמשיך ולהוביל מהפכה של ממש בדרך שבה ישראלים מנהלים את כספי הפנסיה שלהם״.
 

x