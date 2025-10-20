פרופ׳ דני רז מהטכניון מונה למשנה הבכיר לנשיא הטכניון

פרופ' דני רז, הדיקן היוצא של הפקולטה למדעי המחשב ע"ש טאוב, התמנה למשנה הבכיר לנשיא הטכניון. פרופ' רז מתמחה בניהול ואופטימיזציה של רשתות תקשורת וענן. הוא בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים במתמטיקה, בפיזיקה ובמדעי המחשב. השלים את לימודי הדוקטורט במדעי המחשב במכון ויצמן בשנת 1996 ושימש מרצה אורח ופוסט-דוקטורנט באוניברסיטת ברקלי וחוקר במעבדות בל עד הצטרפותו לסגל הפקולטה למדעי המחשב בטכניון בשנת 2000.
פרופ' רז שימש יועץ לחברות מובילות בישראל ובעולם, ב-2007 היה מדען אורח בגוגל בקליפורניה ובשנת 2015 הקים את הסניף הראשון של מעבדות בל (Labs Bell) בישראל. פרופ' רז הוא חתן פרס ינאי למצוינות בחינוך האקדמי.