כנס "20 שנה לרפורמת בכר: מה הלאה?"

בפתיחת הכנס נשאו דברי ברכה פרופ' יעל שטיינהרט, דיקנית הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב, ואורית בכר, נשיאת כבוד של מלגת עמית ע"ש יוסי בכר ז"ל. בכנס השתתפו: רגולטורים בכירים: דני חחיאשוילי, המפקח על הבנקים, ספי זינגר, יו"ר רשות ניירות ערך, עמית גל, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מיכל כהן, ראשת רשות התחרות, פאנל של חברי ועדת בכר לשעבר - אייל בן שלוש, לשעבר ראש אגף שוק ההון והביטוח במשרד האוצר, יואב להמן, לשעבר המפקח על הבנקים, דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, דידי לחמן-מסר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי). יוגב גרדוס, לשעבר ראש אגף תקציבים, משרד האוצר, פרופ' דן עמירם, ראש משותף במכון לבנקאות ותיווך פיננסי ע"ש ויקי וג'וזף ספרא, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב, פרופ' דן וייס, ראש מרכז הראל לחקר שוק ההון, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב, משה פרל, המכון לבנקאות ותיווך פיננסי ע"ש ויקי וג'וזף ספרא שהנחה את פאנל ועדת בכר, ד"ר נעמי שפירר בלפר, פרופ' שרון חנס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.





דני חחיאשוילי,המפקח על הבנקים, צילום: עומר לוי



דני חחיאשוילי, המפקח על הבנקים ״רפורמת בכר הביאה לשינוי תשתיתי בשוק הפיננסי – שחקנים פיננסיים נכנסו כספקים לשוק האשראי העסקי והגבירו את התחרות בו. גם בעת עיצוב רפורמות נוספות יש לקדם צעדים תשתיתיים להגברת התחרות, כתלות בהתפתחויות השוק, שיביאו להתפתחות משמעותית בשוק לטווח הארוך.״





ספי זינגר, יו״ר רשות ניירות ערך, צילום: עומר לוי



ספי זינגר, יו"ר הרשות לניירות ערך "מתן אפשרות ליצירתם של קונגלומרטים פיננסיים במודל ה-Giants 10 הוא כיוון שגוי שעלול להחזיר את המשק הישראלי עשרות שנים אחורה, ולהיות ארון הקבורה של המלצות בכר. הרפורמה סימנה תפנית היסטורית כשעברה מרגולציה קלאסית של "פיקוח ואכיפה" לפתרונות מבניים שביזרו את הכוח הפיננסי, צמצמו ריכוזיות וניגודי עניינים, וחיזקו את התחרות מול הבנקים. ההפרדה בין בנקים לגופי השקעה פתחה את השוק, הביאה לשקיפות אמיתית והוזילה עלויות לציבור. דווקא על רקע ההישגים האלה, יוזמות שמבקשות כיום לרכז מחדש את הכוח אצל מספר קטן של גופים מחזירות אותנו עשרים שנה אחורה. הלקח מרפורמת בכר חד וברור, בלי שוק מבוזר והפרדות מבניות אין תחרות אמיתית ואין הגנה על הציבור".





עמית גל, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, צילום: עומר לוי



עמית גל, הממונה על רשות שוק ההון "מאז ועדת בכר קמו קבוצות פיננסיות מסוג חדש – מוטלת עלינו המשימה לוודא שהכלים הרגולטוריים הקיימים יותאמו לאתגרי העת הנוכחית".





מיכל כהן, ראשת רשות התחרות, צילום: עומר לוי



מיכל כהן, ראשת רשות התחרות "וועדת בכר חוללה שינוי משמעותי אבל האתגרים בשווקים הפיננסים מתחדשים כל העת. אנחנו שואפים ופועלים למערכת פיננסית שתהיה מורכבת משחקנים שונים בתמריצים וביכולות, בזריזות, בסיכון, ושתהיה להם רגולציה הולסטית ומותאמת. במערכת כזו, המתח התחרותי יגדיל את מגוון השירותים שיראה הצרכן, ונראה את הבנקים מתחרים באגרסיביות רבה על ליבו של הלקוח, גם על ליבם של משקי בית ועסקים קטנים, לפחות כפי שהם מתחרים על העסקים הגדולים".

אייל בן שלוש, לשעבר ראש אגף שוק ההון והביטוח במשרד האוצר, ״ד״ר יוסי בכר ז״ל הבין את המורכבות והצורך היסודי להוביל תהליכי עומק יסודיים, שישנו את פני שוק ההון וכלכלה הישראלית לטובה לתקופה ארוכה. אין פתרון קסם ונדרשת הובלה והכנה יסודית של כלל הגורמים , הפוליטיים הציבור הכללי ומוסדות השונים כדי ליצר ממומנטום לשינוי אמיתי. אסור לחפש פתרונות באזורים שנכשלנו בהם בעבר״.

דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים ״לשלב מוסדיים בבנקים - טעות לדורות, ניגודי העניינים יחזרו בגדול והצרכנים הפשוטים ייפגעו״. בועדת בכר למדנו לקח הסטורי: כללי פיקוח התנהגותיים לא יכולים לבלום ולרסן ניגודי עניינים ולתת לבנקאי להחליט עבורי איזה קופת גמל וקרן השתלמות אקנה, כשהוא הבעלים של שניהם זה לתת לזאב לשמור על הכבשים״.

דידי לחמן-מסר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי) "ההישג הגדול של ועדת בכר היה ביזור הריכוזיות של המערכת הבנקאית והחלשת הכח הפוליטי שלה - עתה בהובלת אגף תקציבים והמפקח על הבנקים רוצים להחזיר אותנו אחורה ולתת לגופים המוסדיים ולחברות ביטוח שכבר היום גדולים יותר מהבנקים לשלוט בבנקים - כביכול קטנים ובכך לתת להם כח כלכלי נוסף שהוא גם כח פוליטי- התוצאה ששום רגולציה לא תוכל לעמוד בדרכם".

פרופ' דן עמירם, ראש משותף במכון לבנקאות ותיווך פיננסי ע"ש ויקי וג'וזף ספרא, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב ״הגברת התחרות באשראי למשקי בית בסיכון בינוני ומעלה ובאשראי לעסקים קטנים ובינוניים צריכה להיות במוקד הפעילות המשותפת של הרגולטורים הפיננסים בעיצוב הרפורמות המבניות הבאות״.

פרופ' דן וייס, ראש מרכז הראל לחקר שוק ההון, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב ציטט את ד"ר יוסי בכר ז"ל: "ועדה צריכה לעסוק בבעיה משמעותית בעיתוי הנכון". לדברי פרופ' וייס "בעיה משמעותית בשוק מוצרי החסכון קיימת בהפצת מוצרי חסכון באמצעות הבנקים, יועצי השקעות וסוכני ביטוח. עלות ההפצה הקיימת יקרה וקיימים בה תמריצים לניוד קרנות פנסיה והשתלמות הגורמים לניוד מסיבי, המגביר סיכוני נזילות ולכן פוגע בתשואת כל העמיתים. כמו כן, מתן הרשאה לסוגים שונים של יועצים בעלי הכשרה שונה ורמה מקצועית שונה מבלבל את העמיתים ופוגע במקצועיות הייעוץ.





מימין: משה פרל, יואב להמן, דידי לחמן-מסר, אייל בן שלוש ודרור שטרום, צילום: עומר לוי