שוק הדיור באוגוסט 2025: זינוק בסבסוד ממשלתי מול ירידה חדה במכירות הקבלנים בשוק החופשי

בדומה לממצאים שעלו בחודשים הקודמים גם סקירה זו מצביעה על המשך המגמה של ירידה משמעותית במכירות הקבלנים בשוק החופשי ושל גידול מתון בעסקאות בדירות יד שניה ביחס לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.

עיקרים

בחודש אוגוסט 25' נרכשו 7,632 דירות, כולל דירות בסבסוד ממשלתי. בהשוואה לאוגוסט אשתקד זהו גידול מתון של 2% ואילו בהשוואה לחודש הקודם זוהי ירידה של 5%. בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי, אשר חצו לראשונה השנה את הרף של אלף עסקאות, עמד סך העסקאות בשוק החופשי בחודש אוגוסט על 6,572 דירות, ירידה של 4% בהשוואה לאוגוסט אשתקד וירידה של 9% בהשוואה לחודש הקודם. בדומה לממצאים בחודשים הקודמים מכירות הקבלנים בשוק החופשי ירדו בעוד בדירות יד שניה נרשם גידול מתון בעסקאות.

מכירות הקבלנים בחודש אוגוסט הסתכמו ב-3,171 דירות, כולל דירות בסבסוד ממשלתי. בהשוואה לאוגוסט אשתקד זוהי ירידה מתונה יחסית של 5%, שהושפעה מגידול חד במכירות בסבסוד ממשלתי. כך, בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי הסתכמו מכירות הקבלנים בשוק החופשי ב-2,111 דירות, ירידה חדה של 20% בהשוואה לאוגוסט אשתקד. יש לציין כי גם שיעור ירידה זה הינו פחות חד מזה שנרשם בארבעת החודשים הקודמי ם, אם כי ממצא זו מוסבר בין היתר במבצע מכירות באזור נתניה. מנגד, באזורי הביקוש במרכז הוסיפו לרדת מכירות הקבלנים בשיעורים חדים.

שיעור הדירות החדשות שנרכשו "על הנייר" עמד בחודש אוגוסט על 64%, גבוה בשלוש נקודות אחוז בהשוואה לחודש הקודם, כמו גם בהשוואה לאוגוסט 24׳.

בהמשך לניתוח הטבות המימון המדווחות של הקבלנים שערכנו בסקירות הקודמות נמצא כי בחודש אוגוסט נרשמה ירידה משמעותית בשכיחות הטבות המימון המדווחות בהשוואה לחודש הקודם, כאשר בקרב חמשת האזורים שנבחנו עמדה שכיחות הטבות המימון על 26%. הירידה בשכיחות ההטבות בולטת במיוחד באזורי ת"א, המרכז ונתניה. מנגד, יציבות בשיעור זה נרשמה באזור ב"ש.

סך מכירות יד שניה בחודש אוגוסט עמד על 4,461 דירות, גידול של 7% בהשוואה לאוגוסט 24', אולם ירידה של 16% בהשוואה לחודש הקודם. בהשוואה רב-שנתית של מספר העסקאות בחודשי אוגוסט מאז תחילת שנות האלפיים נמצא כי חרף הגידול בעסקאות בהשוואה לאוגוסט אשתקד, עדיין מדובר ברמה נמוכה מאד של עסקאות. מעניין לציין כי במספר ערים גדולות בהן נרשמה ירידה חדה במכירות הקבלנים מאז תחילת השנה )בהשוואה לינואר-אוגוסט אשתקד(, נרשם גידול משמעותי במספר עסקאות יד שניה באותה תקופה, כאשר בולטות במיוחד ת"א, בת ים ובית שמש. בערים אלו ישנה רמה גבוהה של דירות חדשות שטרם נמכרו.

רכישות המשקיעי ם בחודש אוגוסט הסתכמו ב-1,099 דירות, ירידה של 10% בהשוואה לאוגוסט 24', זאת בהמשך לירידות חדות מאז חודש אפריל. בהשוואה לרמה הנמוכה במיוחד שנרשמה בחודש הקודם זהו גידול של 41%. מוסיף לרדת שיעור הדירות החדשות בסך רכישות סגמנט זה.

רכישות תושבי החוץ (נכללים בתוך סגמנט המשקיעים) בחודש אוגוסט הסתכמו ב -117 דירות, ירידה חדה של 28% בהשוואה לאוגוסט אשתקד, בהמשך לירידות חדות ברכישות סגמנט זה מאז חודש אפריל השנה. בהשוואה לחודש הקודם זוהי ירידה של 10%. סך הדירות שמכרו תושבי החוץ בחודש אוגוסט עמד על 46 דירות, לעומת 26 בלבד באוגוסט אשתקד. כך, סך הרכישות נטו של תושבי החוץ בחודש אוגוסט עמד על 71 דירות בלבד, לעומת 137 דירות באוגוסט 24׳.

בפילוח גיאוגרפי נמצא כי כמחצית מהדירות שרכשו תושבי החוץ בחודש אוגוסט התרכזו באזור ירושלים. באזורי נתניה ות"א רכשו תושבי החוץ 17 ו- 15 דירות, בהתאמה.

מכירות המשקיעים בחודש אוגוסט הסתכמו ב-1,242 דירות, גידול של 5% בהשוואה לאוגוסט 24', אולם ירידה של 18% בהשוואה לחודש הקודם (בדומה לסך מכירות יד שניה).

רכישות דירה ראשונה בחודש אוגוסט הסתכמו ב-4,571 דירות, גידול של 6% בהשוואה לאוגוסט אשתקד וגידול מתון של 3% בהשוואה לחודש הקודם. בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי שהיו גבוהות יחסית בחודש אוגוסט, הסתכמו רכישות סגמנט זה בשוק החופשי ב-3,511 דירות, ירידה של 3% בהשוואה לאוגוסט 24' וירידה של 5% בהשוואה לחודש הקודם. אזור המרכז מוסיף לבלוט בירידות חדות ברכישות אלו.

רכישות משפרי הדיור בחודש אוגוסט הסתכמו ב- 1,962 דירו ת, ללא שינוי בהשוואה לאוגוסט אשתקד, וירידה של 17% בהשוואה לחודש הקודם. שיעור "מצמצמי" הדיור עמד על 23% בחודש אוגוסט, ירידה משמעותית בהשוואה לחודש הקודם וירידה של שלוש נקודות אחוז בהשוואה לאוגוסט 24׳.