רדהיל משלבת כוחות עם ענקית התרופות קמברלנד לחיזוק טלישיה בשוק האמריקאי

חברת Cumberland Pharmaceuticals (נאסד”ק: CPIX) משקיעה 4 מיליון דולר תמורת 30% בעלות ושליטה משותפת בעסקי התרופה Talicia של רדהיל.
שותפות המסחור בארה"ב נועדה להאיץ את צמיחת המכירות של Talicia, תוך ניצול כוח המכירות של Cumberland ותמיכתה השיווקית, ולהוביל להתייעלות והפחתת הוצאות משמעותית בזכות חלוקת אחריות תפעולית משותפת.
העסקה מחזקת את מעמדה הפיננסי של רדהיל לטובת קידום יעדיה האסטרטגיים.
Talicia היא תרופה מוגנת פטנט עד שנת 2042 ושמונה שנות בלעדיות שוק מה-FDA.
Talicia הוא המותג המוביל ברישום מרשמים על ידי גסטרואנטרולוגים בארה"ב לטיפול ב- H. pylori.
Talicia רשומה כקו ראשון לטיפול ב־H. pylori בהנחיות האיגוד האמריקאי לגסטרואנטרולוגיה (ACG).
Talicia הינה הטיפול היחיד המאושר על ידי ה־FDA המבוסס על ריפאבוטין במינון נמוך, מאוגד בקפסולה אחת והמיועד לטיפול בעמידות לאנטיביוטיקה.
רדהיל (נאסד"ק: RDHL), חברת ביופרמצבטיקה המתמחה במוצרים ייחודיים, הודיעה היום על חתימת הסכם שותפות אסטרטגית עם Cumberland Pharmaceuticals Inc (נאסד"ק: CPIX), חברת תרופות אמריקאית עם נוכחות חזקה בשוק הגסטרואנטרולוגי. במסגרת ההסכם תשקיע Cumberland 4 מיליון דולר בתמורה ל־30% בעלות בעסק הגלובלי של Talicia. החברות יחלקו את האחריות התפעולית, כאשר רדהיל תשמור על 70% בעלות במקביל לשליטה משותפת. יתר תחומי פעילותה של רדהיל נותרו ללא שינוי.
רדהיל ו-Cumberland חתמו גם על הסכם לשיווק משותף של Talicia בארה"ב, עם חלוקה שווה של ההכנסות מהמוצר. Cumberland מתחייבת להשקעה משמעותית נוספת לתמיכה בפעילות Talicia בארה"ב, תוך ניצול כוח המכירות הארצי שלה לחיזוק המותג ולהרחבת פעילותו השיווקית. השותפות נועדה ליצור יתרונות לגודל וחיסכון בעלויות באמצעות חלוקת אחריות לתחומי המכירות, השיווק, הייצור, האספקה, הרגולציה והתפעול של Talicia בארה"ב.
דרור בן-אשר, מנכ"ל רדהיל, ציין: "השותפות האסטרטגית מהווה הזדמנות צמיחה מצוינת לרדהיל ול- Cumberland - שותף אמריקאי אסטרטגי חזק, בעל נוכחות משמעותית בשוק הגסטרואנטרולוגיה, המוסיף למגוון מוצריו תרופה מאושרת ומובילה. אנו מאמינים ש- Cumberland תוכל לקדם מרשמים חדשים ולהגדיל הכנסות, ובכך לחזק את מעמדה של Talicia כתרופת מותג מובילה בשוק האמריקאי. העסקה מדגישה את הערך והכוח המסחרי של פעילות Talicia, וממקמת את רדהיל באופן המאפשר להאיץ את הצמיחה, לחזק את מצבה הפיננסי ולהפחית עלויות, תוך המשך קידום יעדיה האסטרטגיים הרחבים.”