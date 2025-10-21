סכסוך העבודה בבנק הפועלים מחריף

8,000 עובדי בנק הפועלים יקיימו החל ממחר שביתות אזוריות ללא הגבלת זמן; מחר (ג', 21.10.2025) יושבתו כל סניפי איזור המרכז, ובנוסף יושבתו גם חטיבת השווקים הפיננסיים והמוקד הטלפוני הארצי.
זאת, במחאה על התנהלות הנהלת הבנק, המקדמת צעדי קיצוצים חד־צדדיים על אף רווחי העתק של מיליארדים שרושם הבנק, ולאור המבוי הסתום במשא ומתן.
בהמשך לשביתה היום (ב'), ולהודעת הועד מאתמול, ארגון עובדי בנק הפועלים מודיע על החרפת הצעדים במסגרת סכסוך העבודה בבנק: ממחר (ג) ועד להודעה חדשה, יקיימו 8,000 עובדות ועובדי הבנק שביתות אזוריות, בכל יום באיזור אחר.
מחר (ג', 21.10.2025) תושבת כל הפעילות בסניפי איזור המרכז (תל אביב, בקעת אונו, רמת גן גבעתיים פ"ת). בנוסף, מחר יושבת גם המוקד הטלפוני הארצי וכן חטיבת השווקים הפיננסיים.
מדובר בהחרפה של המאבק שמנהלים העובדים במחאה על התנהלות הנהלת הבנק, המקדמת תוכנית לקיצוץ מאות תקנים, תוך הגברת העומסים ופגיעה בעובדות ובעובדי הבנק, בעתיד הבנק ובשירות הניתן ללקוחות. זאת בזמן שהבנק ממשיך לרשום רווחי שיא של מיליארדי שקלים.
רוני גרפונקל, יו"ר ארגון עובדי בנק הפועלים: "התוכנית הדורסנית והמנותקת שמוביל מנכ"ל הבנק, ידין ענתבי, תפגע בעתיד הבנק, בעובדים ובלקוחות. ענתבי שכח שהוא כבר לא נער אוצר שרק מחפש סעיפים לקיצוץ בתקציב, אלא מנכ"ל של ארגון חיוני שמשרת מיליוני לקוחות ועושה זאת בהצלחה במשך עשרות שנים, בזכות אלפי עובדים ועובדות מסורים. במקום לנהוג באחריות ניהולית ובחזון ארגוני, הוא מקדם צעדים כוחניים, חד־צדדיים ואטומים, שנועדו לשרת את שורת הרווח בלבד - על חשבון הלקוחות והעובדים".
תוכנית הקיצוצים הדרמטית שמקדמת הנהלת הבנק כוללת ביטול של כ־770 תקנים באמצעות אי איוש ואיחוד משרות, וניוד כפוי של מאות עובדים תוך פגיעה בשכרם ובאופק הקידום שלהם. צעדים אלו מגיעים בזמן שעובדי ועובדות הבנק מתמודדים עם עומסי עבודה חסרי תקדים, כתוצאה מיישום תוכנית קיצוצים רחבת היקף ושינויים מרחיקי לכת במצבת כוח האדם בשנים האחרונות.