התחזית של ענקית ההשקעות ואנגרד - מה נכס ההשקעה האטרקטיבי ביותר לעשור הקרוב?

שוקי המניות הגלובליים ממשיכים לשבור שיאים, כאשר מדדי המניות המובילים נסחרים ברמות שיא היסטוריות. הריכוזיות הגבוהה סביב טכנולוגיות חדשניות, ובראשן בינה מלאכותית (AI), מעלה את התהייה בקרב משקיעים רבים: האם אנחנו נמצאים בבועה, או אולי המחירים הנוכחיים משקפים נכונה את פוטנציאל הצמיחה הגבוה לעשור הבא?

סביבת הריבית הנוכחית שונה מהותית מהעשור שעבר. הריבית כבר אינה אפסית, והיא חזרה לרמות גבוהות באופן יחסי. מצב זה מחייב הערכה מחודשת של היחס בין סיכון לסיכוי בכל תיק השקעות, במיוחד כאשר תמחור שוק המניות בארה״ב נחשב יקר.

ואנגרד מציגה: מדדי האג"ח יהיו המנצחים הגדולים

ענקית ההשקעות העולמית ואנגרד (Vanguard), באמצעות מודל שוקי ההון שלו (VCMM) המתבסס על ניתוח נתוני שוק ההון במעל ל 70 השנים האחרונות, מפרסמת תחזית ארוכת טווח (10 שנים), שמציעה תשובה מרתקת לאתגרי התמחור. התחזית מצביעה על שינוי דרמטי: אפיק אגרות החוב (אג"ח) צפוי להיות הנכס האטרקטיבי ביותר לעשור הקרוב.

הסיבה לכך נעוצה בפער משמעותי בין פוטנציאל התשואה לבין רמת הסיכון (סטיית תקן):

סוג נכס (ארה"ב) טווח תשואה שנתית נומינלית (10 שנים) סטיית תקן שנתית חזויה (סיכון) מניות ארה"ב (S&P500) 3.1% – 5.1% 15% סל רחב של איגרות חוב בדירוג השקעה 4.0% – 5.0% 6.3%



אם התחזית תתממש, המסקנה המתבקשת היא: התשואה הפוטנציאלית של האג"ח גבוהה במעט משל המניות של המניות, אך עם כשליש מהתנודתיות הצפויה. כלומר, האג"ח חזר להיות עוגן יציב ומתגמל, והוא הכלי העיקרי לשיפור יחס סיכון-סיכוי בתיק.

מדדי אג"ח חוזרים לקידמת הבמה

התחזית של ואנגרד, מעוררת מחשבות על מיקוד מחודש על מדדי אג"ח איכותיים. "אינדקס" פיתחה מגוון מדדים איכותיים עם דגש על ניהול סיכונים לצד אסטרטגיות לניצול הריבית הגבוהה:

1. מדדי אג"ח לפדיון - קיבוע ריבית, ודאות בטווח ההשקעה ופיזור רחב

מדדי אג"ח אלו מאפשרים למשקיע "לקבע" את הריבית הגבוהה הנוכחית לפרק זמן מוגדר מראש. הם מתוכננים כך שיהיה ניתן לדעת מראש מהי שנת הפדיון המוגדרת, מה שמספק ודאות גבוהה יחסית לגבי מועד החזרת הכסף.

מדד אינדקס אג"ח בולט (Bullet) : מכיל סל אג"חים של תאגידים שונים הנפדים כולם באותה שנה מוגדרת. המדד מאפשר פיזור רחב (הגנה מפני כשל אשראי של מנפיק יחיד) ושקיפות מלאה.

מדד אינדקס אג"ח לפדיון מתגלגל : העיקרון דומה לבולט, אך במקום שהמדד בסוף התקופה יתפרק, הרכבו מתעדכן והוא "מתגלגל" אוטומטית לתקופת הפדיון הבאה. הדבר מאפשר השקעה רציפה, תוך שמירה על דחיית מס.

2. מדדי אג"ח עם מח"מ ארוך - פוטנציאל רווח הון

מדדים אלו מאפשרים למשקיע להשקיע באג״ח עם ריבית גבוהה לתקופה ארוכה. יתרונם טמון גם בפוטנציאל לרווחי הון במקרה שבו הריבית במשק תרד.

אינדקס מדינת ישראל - מח"מ 10 קבוע שקלי: מדד ממשלתי ייחודי המתוכנן לשמור על משך חיים ממוצע (מח"מ) קבוע של 10 שנים, ומאפשר חשיפה ארוכת טווח לריבית שקלית.

אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע: מדד המתוכנן לשמור על מח"מ קבוע של 10 שנים באג"ח ממשלת ארה"ב.

אינדקס AA-AAAי 5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך : מדד אג"ח חברות שמתמקד בסדרות בעלות מח"מ ארוך (5+) אך עם סיכון אשראי נמוך יחסית, דירוגים גבוהים (AA-AAA) ובעלות מינוף פיננסי נמוך.

3. מדדי אג"ח מנגנון מרווח – ניצול תמחור יעיל

מהו מרווח (אשראי)? המרווח הוא התשואה העודפת שדורש שוק ההון עבור רכישת אג"ח קונצרנית, מעבר לתשואה הניתנת על ידי אג"ח ממשלתית מקבילה.

מנגנון מרווח מאפשר לבחור ולשקלל אג"ח שנחשבות אטרקטיביות ביחס לסיכון שלהן.

אינדקס EW TOP100 מרווח מעל הממוצע מותאם מח"מ : מדד קונצרני המשלב 100 איגרות חוב ישראליות בעלות מרווח גבוה יחסית לממוצע ונכללות באותה שכבת מח"מ, תוך מתן משקל שווה לכל אג"ח.(שכבות המח"מ במדד הן: 0-3; 3-5; 5+)

אינדקס A-AA מנגנון מרווח : מדד המתמקד באיגרות חוב בדירוגים בינוניים-גבוהים כאשר משקל הסדרות במדד נקבע בהתאם למנגנון מרווח של קבוצות הדירוג מעל אג״ח ממשלתי.

אינדקס אג"ח במרווח גבוה - מח"מ 0-2: מדד המשלב אג"ח בעלות מרווח גבוה. המדד שומר בעקביות על מח״מ קצר (עד שנתיים), ובכך המספק פוטנציאל תשואה גבוה יחסית בסיכון נמוך יותר.

אינדקס אג"ח במרווח גבוה : מדד המכיל איגרות חוב שהמרווח הממשלתי שלהן גבוה מהממוצע, ובכך חושף לפרמיית סיכון קונצרנית משופרת.

סיכום והשורה התחתונה

התחזית של ואנגרד מציגה תזכורת חדה: הכללים משתנים. בעולם של מניות בשיא וריבית גבוהה, האג"ח הוא הנכס שיכול לשפר את יחס הסיכון-סיכוי של כל תיק השקעות.

עבור משקיעים, מתחדדת ההבנה שניתן ליישם גישה של פיזור רחב ובניית תיק מאוזן באמצעות מדדי אג״ח שבנויים חכם, המציעים ודאות פדיון, פיזור יעיל וניצול מנגנוני מרווח ומאפשר להיחשף לאפיק זה באופן מבוקר ומקצועי.



הערת אזהרה: אינדקס אינה מנהלת, מאשרת או משווקת מכשירי השקעה. אין בפרסום זה התחייבות להשגת תשואה עתידית כלשהי, והוא אינו מהווה המלצה לרכישת מוצר פיננסי המבוסס על מדד כלשהו. הפרסום אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל משקיע.