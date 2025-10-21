להב אל.אר מוכרת נכס בגרמניה ב-7.05 מיליון אירו; תשואה של 5.46%

להב אל.אר מממשת נכס מסחרי המשרת את צורכי האוכלוסיה בגרמניה בתשואת CAP של כ- 5.46% בתמורה של כ- 7.05 מיליון אירו - שווי הנכס בספרי החברה כ- 6.6 מילון אירו.
הנכס נרכש ביוני 2021 במחיר של 4.6 מיליון אירו (ללא הוצאות עסקה).
המכירה מבטאת תשואה להשקעה לשנה של כ- 18.6% (CAP) ; תשואה להון עצמי לשנה כ- 54.7%.
משיכת מזומנים כ- 4.48 מיליון אירו.
המכירה משקפת תשואת CAP של כ- 5.46%.
הנכס נרכש ביוני 2021, במסגרת רכישת פורטפוליו של 6 נכסי Decathlon ביוני 2021, בתשואת CAP של כ- 7.6%, תשואה COC של כ- 10.75% (תשואה שנתית) בפועל במכירה התשואה (CAP) לשנה כ- 18.6% והתשואה להון העצמי לשנה כ- 54.7%.
מכירת הנכס אינה כוללת את המתקן סולארי שהוקם ע"י להב אנרגיה גרמניה על הגג בעלות של כ- 75 א' אירו לפני תקופה קצרה, ושיימכר בנפרד לרוכש הנכס בסכום של כ- 135 א' אירו.
הנכס כאמור נרכש במחיר של כ- 4.6 מיליון אירו ללא הוצאות עסקה.
שכ"ד שנתי במועד הרכישה כ- 350,784 אירו ; שכ"ד שנתי כיום כ- 385,160 אירו.
הנכס נבנה בשנת 2001 על שטח קרקע של 16,395 מ"ר, מאז מושכר ל- Decathlon בשטח של כ- 3,654 מ"ר עד 06/2031 עם 258 מקומות חניה.
ההלוואה שנלקחה בגין רכישת הנכס היא דאז הסתכמה בכ- 3.3 מיליון אירו ויתרתה ליום המכירה עומדת על כ- 2.5 מיליון אירו.
ההון העצמי (הלוואת בעלים) בעסקה היה כ-1.7 מיליון אירו, והיתרה נכון להיום כ-0.48 מיליון אירו.
בכוונת החברה להשתמש בתמורת המכירה לרבות יתרת ההלוואה בגין הנכס (כ- 2.5 מיליון אירו) לרכישת נכס חדש כדי להשאיר את ההלוואה בתנאים המצוינים לרכישת הנכס החדש (הלוואת non-recourse בריבית נומינלית שנתית של 1.85%)
אבי לוי, יו"ר להב אל.אר: "אומנם עסקה קטנה אבל מראה שוב מגמה בה להב אל. אר מוכיחה שוב את יכולות הניהול והיזום ומימוש האסטרטגיה בפעילות הנדל"ן המסחרי המשרת את צורכי האוכלוסייה בגרמניה. ביוני 2021 רכשנו פורטפוליו של 6 נכסים המושכרים לרשת הצרפתית Decathlon עם תקופות שכירות לטווח ארוך, רכישת הפורטפוליו בתשואת CAP של כ- 7.6% עם פוטנציאל השבחה מהותי לרבות הגדלת שכ"ד משטחים ריקים במועד הרכישה לרבות הקמה ובניית שטחים שהושכרו על קרקעות Decathlon שרכשנו ומכירת נכס אחד מהפורטפוליו, שהשבחתו הסתיימה, בתשואת CAP של כ- 5.46%, תוך כדי יצירת תשואה להון העצמי המושקע של כ- 54% לשנה".