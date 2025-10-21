הבנקים ומניות הפיננסים החזירו קצת כבוד לבורסה המקומית - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

אין ספק שמניות הבנקים ככבו היום (20/10) אחרי שהיו סקטור חלש במיוחד תקופה ארוכה. ולכן, הקרנות עשו כך: חיובי יומי: בנקים בבלעדיות, חיוב חודשי: ת"א 90 ומניות בנייה, וחיוב שנתי: בנקים ות"א 125. בחזית השלילה נציין ברמה היומית את הדולר ומניות הגז והנפט, כאשר השלילה החודשית מתרכזת כולה בבנקים דווקא. שנתית, לא השתנה דבר: דולר ואג"ח דולרי.



הבורסה

ארה"ב: למרות החששות מההאטה בכלכלה האמיתית, התחושה בשוק המניות האמריקאי היא שהפד יבוא שוב, אולי בפעם האחרונה, להציל את המערכת הפיננסית במקרה של אירוע סיסטמי. אותו PUT מפורסם. כל זה בעזרת ריבית נמוכה יותר, אבל בעיקר בזכות Liquidity (כסף) חדש נוסף. לא כזה שנובע מפעילות יזמית ומייצרת אלא כזה המגיע מן הספקולציה בכלים פיננסיים שונים.

ההנחה הזו מצליחה להדליק כל פעם מחדש את המדורה האופטימית לגבי שוק המניות הגדול בעולם, יחד עם שיאים חדשים במתכות היקרות (זהב – 3.47%, כסף – 2.55%). נזכור את האמרה המפורסמת הטוענת שהשוק יכול להיות אי רציונאלי הרבה יותר זמן מעמדה "הגיונית" הפוכה לו... וכך, הפחד המובע בזהב אינו רואה חיזוק מצד המניות אלא להיפך: עלייה חזקה למדי המאשרת שוב שהסגמנט הנוכחי יכול להישאר ולהתחזק. יש לזכור גם שאין כמעט נתוני מקרו חשובים עד יום שישי. הסוחרים מרגישים די בטוחים ומראים לכולם שיש בהם, עדיין, אמון מלא במגמה החיובית הממשיכה. נראה כמה זמן זה יימשך עוד... סיום היום היה כזה:





תל-אביב: אחרי הירידות הבינוניות של אתמול, השוק החליט להתרכז יותר בוול-סטריט ובסיכוי להורדת הריבית המקומית. בארה"ב, החוזים פתחו את שבוע המסחר בירוק וזה נתן גושפנקא רצינית לחזרה מעלה של המדדים והסקטורים בארץ. מה גם שנראה שהייתה קצת הגזמה בתגובה של השוק לחידוש האש בעזה. אחרי הכול: מי באמת האמין שלא יהיו יריות שם? בעיקרון, החמאס לא יוותר כל כך מהר על יכולותיו ומעמדו השלטוני, כפי שהראו ההוצאות להורג הציבוריות. החזון של ה"יום שאחרי" נראה עכשיו הרבה יותר ברור, עקב תוכנית 21 הנקודות, אבל ייקח הרבה זמן, ומהמורות ביצוע, עד שנגיע לשקט מוחלט (אם בכלל...).

לכן, יש סיכוי שנכנסו לשלב חדש בבורסה הישראלית: שגרה פיננסית חיובית תחת אש נמוכה. כזו שתוסכם עם הממשל האמריקאי, עד היישום של רוב נקודות התוכנית. כמו כן, חייבים לזכור: הבחירות אצלנו עוד כשנה מהיום אבל מתחילות להיות גורם משפיע מאוד על המהלכים של כל חלקי הכנסת: קואליציה ואופוזיציה כאחד. לכן, נראה הרבה התפתחויות פוליטיות מקומיות, משני חלקי המתרס, עד אותן בחירות קובעות. בסה"כ, היה זה יום חיובי אשר החזיר חלקית את מה שאבד ביום ראשון: בנקים (3.18%), פיננסים (1.87%), ונדל"ן (0.14%) כך שת"א 90 (0.06%) מול 1.07% במדד ת"א 35.



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-19-10-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ימי ראשון הם ימי מסחר מקוצרים. וזה אומר הרבה פחות מחזורים. אבל כאשר מתקרבים ל-900 מיליוני שקלים (887.8) זה אומר שיש לנו תחזית לימים רגילים של כ-1.8-2.0 מיליארדים וזה די הרבה מהממוצעים שהיינו רגילים אליהם. הבעיה היא שכרגע שאנו מקבלים כאלו מחזורים בימים של ירידות... הפעם, המוסדיים לא היו ממש פעילים עם קניות של 231.6 מיליונים, מכירות של 142.0, ולכן נטו: 89.5. זה נמוך יחסית למחזור הכללי המייצג את מניות ת"א 35. המניות שנמכרו הכי הרבה היו: אי-סי-אל (2.7-) ומזרחי טפחות (10.8-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו הפניקס (13.2) ואו פי סי אנרגיה (21.6).



סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

