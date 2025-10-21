חברת הנדל"ן ׳פרשקובסקי גרופ׳ החלה בשיווק מגדל המשרדים החדש ברחובות – SPARK

חברת הנדל"ן 'פרשקובסקי גרופ' מודיעה על תחילת שיווקו של פרויקט המשרדים החדש SPARK, הממוקם ברח' לובה אליאב ברחובות, מול תחנת הרכבת העתידית, בלב אחד האזורים המתפתחים ביותר בארץ.
במסגרת השיווק מציעה החברה פריסייל מיוחד ל־15 המשרדים הראשונים במחיר של 9,999 ₪ למ"ר בלבד למשך השבועות הקרובים. במקביל, בשבועות הקרובים צפויה החברה לעלות על הקרקע ולהתחיל בעבודות ההקמה.
הפרויקט כולל כ-29,000 מ"ר משרדים למכירה, בתכנון גמיש המותאם במיוחד לעצמאיים, אנשי מקצוע חופשיים ומשקיעים פרטיים. יחידות המשרד מתאפיינות בגודל קומפקטי אך יעיל, עם דגש על עיצוב מוקפד, נגישות תחבורתית מצוינת (כביש 431, כביש 4, כביש 6 ורכבת ישראל), סמיכות לפארק המדע, למכון ויצמן ולחברות היי-טק וסטארט-אפ.
ייחודיותו של SPARK טמונה בכך שהוא מתוכנן כולו מתוך מחשבה על המשתמש הסופי - חללים קומפקטיים שאינם מרגישים צפופים, עם חלוקה פונקציונאלית ויעילה של שטחים ותכנון מערכות מתקדם. בכך ממשיכה החברה להגדיר מחדש את שוק המשרדים בישראל, ולפתוח אותו גם בפני משקיעים פרטיים שלא נדרשים להון עתק כדי להחזיק בנכס מניב.
עדי בורקין, מנכ"ל הקבוצה: "עשור אחרי שהובלנו את מהפכת המשרדים הקטנים במגדל הורוביץ ברחובות, אנחנו חוזרים לעיר עם פרויקט שממשיך את החזון - נדל"ן מדויק שמתאים למציאות החדשה. SPARK מעניק לעצמאיים אפשרות להחזיק בנכס משלהם במקום לשלם שכירות ללא ערך עתידי. מדובר בהשקעה חכמה, זמינה ונגישה, שיכולה להוות עוגן כלכלי וביטחוני לבעלי מקצועות חופשיים ולמשקיעים פרטיים כאחד."