פלסטופיל מדווחת על שתי עסקאות אסטרטגיות – בישראל ובארה״ב

מחזור הכנסות המצרפי של הפעילויות הנרכשות הסתכם בשנת 2024 בכ-73 מיליון ש"ח;
שתי הרכישות מהוות נדבך מרכזי באסטרטגיית הצמיחה של פלסטופיל – שילוב פעילויות שיביא לגידול בהכנסות, התייעלות תפעולית והרחבת הפריסה הגלובלית;
המהלך צפוי להרחיב את סל המוצרים, להגדיל את נתח השוק המקומי ולחזק את נוכחות פלסטופיל בצפון אמריקה באמצעות פעילות ישירה מול לקוחות בארה"ב;
פלסטופיל, העוסקת בייצור יריעות פלסטיק רב שכבתיות לתעשיית המזון, ובאריזות גמישות לתעשייה ולשימושים שונים, מדווחת היום על חתימת שני הסכמים אסטרטגיים לרכישת פעילות בבעלות מחזור פעילות מצרפי של כ-73 מיליון שקל בשנה. במסגרת העסקות רוכשת פלסטופיל את פעילות חברת פלסטניר גרופ בישראל, ואת חברת Forem Packaging Inc בארה"ב - שתיהן בשליטתו של אהרון פורם.
במסגרת העסקה הראשונה, פלסטופיל רוכשת את פעילות הייצור והמכירה של חברת פלסטניר, העוסקת בייצור יריעות ואריזות פלסטיק גמישות לתעשיות המזון, המשקאות והצריכה. התמורה לעסקה זו תשולם בדרך של הקצאת מניות חדשות של פלסטופיל, המהוות כ-15% מהונה המונפק של החברה (מניות בשווי של כ-20 מיליון שקל).
במסגרת העסקה השנייה, חברת הבת האמריקאית של פלסטופיל (Plastopil Inc) תרכוש את מלוא מניות חברת Forem Packaging , המשווקת שקיות, יריעות ומכסים לשוקי ארה"ב, קנדה ומקסיקו, תמורת כ-9 מיליון ש"ח במזומן שישולמו בשלושה תשלומים שנתיים שווים.
מחזור הכנסות המצרפי של הפעילויות הנרכשות הסתכם בשנת 2024 בכ-73 מיליון ש"ח, כאשר פעילות פלסטניר בישראל מהווה את עיקר ההיקף. שתי העסקאות צפויות להשתלב באסטרטגיית הצמיחה של פלסטופיל, לחזק את מעמדה בשוק המקומי ולהרחיב את נוכחותה בשוק האמריקאי – שוק יעד אסטרטגי עבורה. השלמת העסקאות צפויה עד לסוף שנת 2025, בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים שונים.
את פלסטופיל ייצגו בעסקה עו"ד שרית מולכו, ארנון מיינפלד, ניצן נישליס וגיא מילאל ממשרד ש. פרידמן, אברמזון ושות' וכן עו"ד יאיר אסטליין ממשרד אסטליין ושות'.
את פלסטניר יצגו בעסקה עו"ד אורן שנקר ודפני אינגבר ממשרד שנקר לקס ושות'.
רונן אלעד, יו"ר ומבעלי השליטה:
"אנו שמחים לדווח על שתי עסקאות משמעותיות שמרחיבות באופן ניכר את בסיס הפעילות של פלסטופיל בישראל ובחו"ל, כחלק מאסטרטגיית הצמיחה הרב-שנתית של החברה. שני המהלכים יחד ממצבים את פלסטופיל כחברה יציבה, מגוונת ובעלת נוכחות גיאוגרפית רחבה, תוך ביסוס תשתית לצמיחה משמעותית בשנים הקרובות."
נרי נהוראי, מנכ"ל פלסטופיל:
"רכישת פעילות פלסטניר הינה סינרגטית לפעילות הקבוצה, ונותנת לנו יתרון יחסי מובהק תוך שיפור הרווחיות. העסקה אף מאפשרת לנו להעמיק את הפריסה בשוק המקומי, להרחיב את סל המוצרים ללקוחות ולייעל את שרשרת הערך - החל מייצור והדפסה ועד לוגיסטיקה ושירות.
"במקביל, רכישת חברת Forem Packaging בארה"ב היא נדבך מרכזי באסטרטגיה של פלסטופיל לבסס ולהגדיל את אחיזתה בשוק האמריקאי החזק. היא תאפשר לנו ליהנות ממערך הפצה ישיר, מהיכרות מעמיקה עם לקוחות בשוק האמריקאי ומגמישות תפעולית גבוהה יותר. מדובר בהזדמנות להרחיב את הפעילות מול לקוחות אסטרטגיים בארה"ב, קנדה ומקסיקו ולחזק את נוכחותנו באחד השווקים הצומחים בעולם בתחום האריזות".