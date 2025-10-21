איגוד מנהלי הפמילי אופיס בישראל הכריז על הוועידה השנתית שתתקיים באילת

איגוד מנהלי הפמילי אופיס בישראל (IFO) יקיים את הוועידה השנתית בתאריכים 25-28 לינואר 2026.
הוועידה תתקיים במלון דן אילת היוקרתי במתכונת של פנסיון מלא וישתתפו בו למעלה מ-1,000 איש ביניהם שרים וחברי כנסת, בכירי ענף הביטוח והפיננסים לרבות מנכ"לי חברות ביטוח, סמנכ"לים, מנהלי מרחבים, סוכני ביטוח ומנהלי פמילי אופיס, חברי איגוד IFO ועוד.
במהלך ימי הכנס ייהנו המשתתפים מהגרלות פרסים בשווי עשרות אלפי שקלים במהלך כל ימי הוועידה, פאנלים מרתקים בהשתתפות בכירי הענף, הרצאות של טובי המרצים ביניהם לינור אברג'יל, ענת גואטה – לשעבר יו"ר הרשות לניירות ערך, שרית אברבוך – מומחית ומנטורית AI, נמרוד הראל, איתן עזריה, אלון גל, ניר דובדבני, איתי אנגל, פרופ' דוד פסיג, אייל סיאני ועוד.
יתר על האמור, המשתתפים בוועידה ייהנו מידי ערב ממופעים ייחודיים ומלאים בהשתתפות האומנים המובילים בישראל וביניהם: שלומי שבת, ליאור נרקיס, ששון אפרים שאולוב, ליטל שוורץ, נדב חנציס, די ג'יי מאור בוזגלו ועוד.
כמו כן, המשתתפים בוועידה ייהנו ממחיר מסובסד ל-4 ימי הוועידה של 1,200 ₪ במלון המלך שלמה או 1,950 ₪ ליחיד במלון דן אילת לרבות פנסיון מלא, כניסה להופעות ולהרצאות ועוד.
האיגוד, בראשות היו"ר ראובן טיטואני והמנכ"לית זהבה לשד, הוקם כדי לשמש ארגון גג מקצועי ואתי, אשר פועל לעיגון ומיסוד פעילות הפמילי אופיס מול הגורמים הרגולטוריים. בין היתר, מטרת העל היא להפוך את שירותי הפמילי אופיס לנגישים עבור מגוון רחב של אזרחים, ולא רק עבור בעלי הון.
נותנת החסות הראשית לוועידה הינה תלפיות – בית הסוכן הגדול בישראל, וזאת בנוסף ל-30 נותני חסויות ביניהם חברות ביטוח, בתי השקעות, בנקים, בתי תוכנה ועוד.
את הכנס ינחו אביטל רגב-קיסר וליטל שמש מערוץ 14.
ראובן טיטואני, יו"ר איגוד מנהלי הפמילי אופיס בישראל: "הועידה השנתית, שתתקיים השנה בסימן אחדות, מהווה פלטפורמה יוצאת דופן המקנה ערכים רבים למשתתפים כגון מפגש ודיאלוג עם בכירי הענף, למידה, החלפת דעות, קבלת כלים ייחודיים וגם אירועים מהנים וחווייתיים. בעזרת ה', נמשיך לתת ערך ולהוביל מהלכים אשר יאפשרו למנהלי הפמילי אופיס ליהנות, לצמוח עסקית, לתת ללקוחות שירות מקצה לקצה ולגוון את מקורות ההכנסה".