הוועדה המחוזית אימצה את תוכנית האב להתחדשות העיר העתיקה ברמלה

תכנית האב ביוזמת רשות מקרקעי ישראל ועיריית רמלה מתפרשת על כ-398 דונם ושוכנת בין הרחובות הרצל, ביאליק, הרב הרצוג וקלאוזנר.
התוכנית מבקשת לאזן בין שלושה תחומים מרכזיים במרחב:
חיי יום יום - חיזוק העיר העתיקה כמרקם אורבני חי ותוסס המשמש למגורים לצד עבודה, מסחר, חינוך ותרבות.
מורשת - בינוי, מוסדות וקהילה - שמירה והבטחת המשך קיומה של המורשת הבנויה (מבנים וארכיטקטורה היסטוריים) והמורשת המוסדית-קהילתית תוך שמירה על האופי הציבורי, התרבותי והדתי.
תיירות בת קיימא - טיפוח וניהול תשתיות התיירות על כל סוגיה וגווניה, והבטחת תנאים לניהול הכלכלה המקומית כך שתספק עוגן ליצירת מענה לצורכי האוכלוסייה המקומית.
מטרת תכנית האב היא הנעת תהליך בר קיימא של התחדשות עירונית כוללת בעיר העתיקה, תוך שימור מורשתה ורוחה של העיר העתיקה לדורות הבאים, לצד ניהול השינויים באופן שיבטיח את קיומם של מכלול התפקודים העירוניים הנדרשים זה לצד זה וכוללת מגורים, מוסדות ומבני ציבור, שטחי מסחר, תיירות וארכאולוגיה.
התכנית מחלקת את העיר העתיקה ל-3 טבעות עיקריות: מרחב ליבה עם ערכיות שימור גבוהה, אזור חיץ וטבעת היקפית; המחולקות ל-9 מתחמי תכנון. בכל מתחם נקבעו ייעודי הקרקע ותמהיל השימושים, וכן הנחיות לפיתוח בינוי, שטחים פתוחים, רשת דרכים, מענים ציבוריים, מבנים לשימור ואזורים לשימוש שכונתי עירוני וחוץ עירוני. מתחמי התכנון חולקו ל-34 בלוקים המהווים יחידת בסיס לפיתוח מיידי או עתידי.
תוכנית האב מציעה פוטנציאל דיור של כ-2,780-3,440 יח"ד, בהן כ-1,150-1,420 יח"ד המקודמות במסגרת תוכנית 'שוק יום ד'' (תמל/2055ב) ועוד כ-515-650 יח"ד מקודמות במסגרת תוכנית 'מתחם אמיל זולא' שנמצאת בשלבי תכנון ראשונים, בשאר מתחמי העיר העתיקה מוצעת תוספת של כ-1,115-1,270 יח"ד.
לצד המגורים כ-12.6 דונם שטחי ציבור והיקף של כ-25,000 מ"ר בנוי ועוד כ-63 דונם שטחים ציבוריים פתוחים.
לאישור התוכנית קדמה ועדת היגוי בין-משרדית תחת מנהל התכנון, מול רשות העתיקות, המועצה לשימור אתרים, הועד הישראלי לאונסק"ו, 'איקומוס', מינהלת התחדשות עירונית בעיריית רמלה, שיתוף הציבור ורשות מקרקעי ישראל.
התוכנית תוכננה על ידי צוות בהובלתם של אדריכלים ארי כהן ועירד שומרוני ממשרד "כהן-וינד ושות' אדריכלות ותכנון ערים".
עינב רינגלר, מנהלת אגף בכיר לתכנון ופרויקטים ברמ"י בירכה על אימוץ התכנית המקודמת ע"י רמ"י וציינה כי "תכנית האב להתחדשות העיר העתיקה מהווה מהלך משמעותי בשימור המורשת והיא מהווה צעד משלים להיקפי הפיתוח וקידום הענף של תכניות רמ"י בעיר. התכנית תתן מענה מחד לשימור ותכנון בר קיימא ומאידך לפיתוח מושכל לטובת תושבי העיר והמרחב כולו ותאפשר מרחב ציבורי משופר ונגיש".
גילי נועה טסלר, מתכננת מרחב מרכז ברמ״י אמרה: ״אימוץ תוכנית המדיניות לעיר העתיקה מהווה את אחד הנדבכים החשובים ברמה העירונית תוך מתן משמעות למבנים ההיסטוריים ולאפשרויות הפיתוח באזור זה כמכלול הנושאים המקודמים ע״י רשות מקרקעי ישראל״.
הדמיה תוכנית אב עיר עתיקה רמלה, קרדיט להדמיה: ״כהן-וינד ושות׳ אדריכלות ותכנון ערים״