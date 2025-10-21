ברקת תעמיד הלוואה לחברת YBOX לצורך מימון העסקה עם דמרי

חיבור אסטרטגי משמעותי בעולם יזמות הבנייה: חברת ברקת, בניהולו של עדי גזית, התקשרה בהסכם להעמדת הלוואת גישור בהיקף של 30 מיליון שקל לחברת הנדל״ן הציבורית YBOX, לטובת מימון עסקה עם קבוצת דמרי . ההלוואה נועדה לסייע ל־YBOX בהשלמת העסקה לרכישת עד 50% ממניות חברת "דמרי בעיר", זרוע ההתחדשות העירונית של י.ח. דמרי כך שתחזיק בה בחלקים שווים לצד קבוצת דמרי.

המהלך מהווה חיבור אסטרטגי בין שתי חברות יזמיות מובילות, וממחיש את תרומתה של ברקת לקידום יוזמות בנייה ושותפויות ארוכות טווח בענף.

לפני כחודשיים עדכנה YBOX על העסקה בהיקף של 58 מיליון שקל, ולאחרונה אף עדכנה כי קיבלה גם את אישור הממונה על התחרות לביצועה.

עדי גזית, מנכ"ל ושותף מייסד בברקת: "עולם המימון ליזמות הבנייה בישראל ממשיך להתפתח, ואנחנו גאים לקחת חלק בשיתופי פעולה אסטרטגיים שמקדמים יזמות, חדשנות וחזון. ההסכם עם YBOX מבטא את הגישה שלנו – שותפות אמיתית עם יזמים, בניית ארכיטקטורה פיננסית חכמה וגמישה, ומתן ליווי שמאפשר להפוך רעיונות ותכניות למציאות. מאז הקמת החברה אנו נעים עם היזמים כתף אל כתף בפרויקטים הגדולים והמורכבים ביותר בישראל, מתוך תחושת שליחות בעיצוב פני הערים של המחר."

ברקת עדכנה בחודשים האחרונים על עסקאות משמעותיות נוספות, בהן העמדת מסגרות אשראי בהיקף של למעלה ממיליארד שקל לקבוצת בעלי קרקע בפרויקט מגורים בשדה דב, הכולל 372 יחידות דיור, 66 יחידות מלונאיות ושטחי מסחר בשיתוף עם מגדל ביטוח ופיננסים, מנורה ועמיתים, וכן מימון פרויקט בשווי של כ־300 מיליון שקל בבת ים, שבמסגרתו תעניק לחברי קבוצת בעלי קרקע מסגרות אשראי בהיקף של עד כ-180 מיליון שקל להקמת מגדל מגורים בן 21 קומות בשכונת פארק הים.

את ברקת ייצג בעסקה עו"ד ארן פלשקס ממשרד עו"ד ש.בירן.

