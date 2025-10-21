קבוצת רימון ממשיכה להגדיל את צבר העבודות

קבוצת רימון ממשיכה בתנופת הפעילות והצמיחה. החברה מעדכנת היום, כי חברת הבת מר טר זכתה במכרז של חברת נמלי ישראל לתכנון ולביצוע פרויקט של הנחת צינורות דלק וגפ"מ למקשר הצפוני והדרומי, בסמוך לנמל הדרום. היקף הפרויקט מסתכם בכ-230 מיליון שקל בתוספת מע"מ.
במסגרת הפרויקט, חברת מר טר, המתמחה בעבודות קבלניות ימיות, תתכנן, תספק, תקים ותניח צינור צפוני חדש, צינור חדש עבור דלקים לבנים ושני צינורות גפ"מ חדשים ימיים ויבשתיים. כמו כן, החברה תפנה את הצינור הצפוני הקודם, תסב את הצינור הדרומי הקיים מצינור דלק נוזלי לצינור מישוב אדים וכן תבצע עבודות דחיקה.
על פי ההסכם, ממועד תחילת התכנון שייקבע על ידי חברת נמלי ישראל, מר טר תסיים את הפרויקט בתוך 42 חודשים והתמורה תתקבל על פי עמידה באבני דרך.
רימון נמצאת השנה בתנופת צמיחה, שהשתקפה גם בתוצאותיה הכספיות של השנה. במחצית הראשונה של שנת 2025 רימון הציגה גידול של כ-46% בהכנסות לכ-662.3 מיליון שקל וצמיחה של כ-19.5% ברווח הנקי לכ-45.1 מיליון שקל. החברה הציגה לפני מספר חודשים תכנית אסטרטגית לשנים הקרובות, במסגרתה הציבה הגעה ליעד הכנסות של 3 מיליארד שקל בתוך 5 שנים, למעלה מפי 3 מהיקף ההכנסות בשנת 2024 כולה.