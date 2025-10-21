מסימני הפסקת האש: הישראלים חוזרים לקלאסיקו בספרד

אוהדי הכדורגל הישראליים יחזרו בגדול ליציעי הקלאסיקו ביום ראשון הקרוב בסנטיאגו ברנבאו במדריד ולמעלה מ-1,500 מהם יצפו במפגש הראשון העונה בין ריאל מדריד לברצלונה.
מנתוני חברת Live Tickets, המספקת כרטיסים לאירועי ספורט ומוזיקה בעולם, עולה כי כמות הישראלים שתטוס בימים הקרובים למשחק בספרד תהיה הגדולה ביותר מאז תחילת מלחמת "חרבות ברזל" ב-7 אוקטובר 2023.
בשל הביקוש העולמי הגדול למשחק, מחירי הכרטיסים מתחילים כיום בסכום של כ-800 אירו, אבל המחירים לא מרתיעים את הקהל הישראלי. חלק מהישראלים שיטוסו לצפות במשחק יעשו זאת בשילוב של צפיה במשחק בין ויאריאל למנצ׳סטר סיטי בליגת האלופות שבו צפוי לשחק הישראלי מנור סולומון, וגם במשחקים בין ברצלונה לאולימפיאקוס וריאל מדריד נגד יובנטוס.
יוסי אלפסי, מנכ״ל Live Tickets, אומר כי מספר הישראלים שרכשו כרטיסים למשחק מעיד על התאוששות בענף תיירות החוץ שנפגע קשות בשנתיים החולפות. ״אנחנו רואים התעוררות בשבועות האחרונים״ אומר אלפסי ומוסיף כי ״אחרי שנתיים של ביטולים, דחיות וחוסר ודאות, הישראלים חוזרים לטוס, ובעיקר הם מחפשים לחוות חוויות וריגושים. הספורט הוא אחד הסמלים הבולטים לחזרה לשגרה, והקלאסיקו הוא רק הסנונית הראשונה. יש עלייה חדה גם בביקוש למשחקי הליגה האנגלית ולמונדיאל שיתקיים בקיץ הקרוב בארה״ב, מקסיקו וקנדה"