נטפליקס וטסלה: צמיחה חזקה לצד סימני שאלה

לקראת דו"חות נטפליקס וטסלה, הנה הערות של לאלה אקונר (Lale Akoner), אנליסטית שווקים גלובליים בפלטפורמת המסחר וההשקעות eToro:
"נטפליקס נכנסת לדוחות הרבעון השלישי עם רוח גבית וציפיות גבוהות מהשוק. מניית החברה נהנית ממומנטום חיובי, בין היתר בזכות צמיחת מנויים יציבה ועלייה מתמשכת בהכנסות מפרסום, המגובות בביקוש חזק מצד מותגים והטמעה מלאה של פלטפורמת הפרסום העצמאית שלה ברחבי העולם. עם זאת, בצפון אמריקה נרשמה ירידה מסוימת ברמות הצפייה; ייתכן שסימן לכך שהמנויים ממתינים לקראת הצגת תוכנית התוכן החזקה של סוף השנה.
"שכבת המנויים עם פרסומות (ad tier), שכבר מהווה כשליש מהלקוחות בארה״ב, ממשיכה להיות מנוע הצמיחה המרכזי של נטפליקס לקראת 2026. אינטגרציות חדשות עם Yahoo ו-Amazon צפויות לשפר את ביצועי הפרסום, אך רמת הציפיות בשוק גבוהה - המניה נסחרת במכפיל עתידי של מעל 35. כעת, תשומת הלב מופנית לשאלה האם החברה תצליח לתרגם את ההתרחבות בפרסום, את ההשקעה בתוכן ואת הכניסה לשידורי ספורט חיים למומנטום הכנסות בר־קיימא בחודשים הבאים".
"טסלה, מצידה, צפויה להציג רבעון שלישי חזק מהתחזיות, עם כ-497 אלף מסירות ושיפור בשולי הרווח, בין היתר בזכות יתרון הגודל. אלא שמאחורי הזינוק ברבעון מסתתרת מציאות מורכבת יותר: העלייה במכירות נבעה בעיקר מהסתערות לקראת פקיעת הזיכויים הפדרליים לרכבי חשמל ולא מהתחזקות אמיתית בביקוש.
"לאחר שיפוג תוקף התמריצים הללו ובצל התחרות הגוברת מצד דגמים זולים יותר, המשך הצמיחה צפוי להיות מאתגר. מניית טסלה, שזינקה מעל 80% מאז 2022, מתומחרת כאילו החברה קרובה לפריצת דרך בתחומי האוטונומיה והרובוטיקה, למרות שהפירות המסחריים עדיין רחוקים. ייתכן שהמשקיעים יאהבו את הדו״ח הקרוב, אך הדרך קדימה, כך נראה, תהיה הרבה פחות חלקה".