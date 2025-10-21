אזהרת גולדמן: נזילות ה-S&P בצניחה חדה – אוקטובר יהיה חודש תנודתי במיוחד

Goldman Trading Desk:
מזהירים כי המחצית השנייה של אוקטובר נוטה להתאפיין במסחר תנודתי, דבר שאנו מצפים לו גם השנה, נוכח פוזיציות גמא שליליות מצד שחקני אופציות, נזילות נמוכה ופעילות גוברת לקראת סיום שנת הכספים של קרנות הנאמנות. עם זאת, התחזית לנובמבר חיובית יותר עבור מניות בארה״ב, על רקע חידוש רכישות עצמיות מצד חברות, סיום שנה ל-1.966 טריליון דולר של נכסים תחת ניהול בקרנות נאמנות, זרימות הון תומכות ונוכחות עקבית של משקיעים פרטיים.
מבט לאחור משנת 1928 מגלה כי ה-20 באוקטובר הוא יום המסחר העונתי הטוב ביותר בשנה, עם תשואה ממוצעת של +57 נקודות בסיס. שאר ימי אוקטובר מאופיינים היסטורית בתנודתיות גבוהה במחירים, לפני תקופת האופוריה המסורתית לקראת סוף השנה.
תשואת ה-S&P 500 הממוצעת בין ה-20 באוקטובר לסוף השנה (31 בדצמבר) עומדת על +4.16% מאז 1928.
תשואת ה-NDX (נאסד״ק 100) הממוצעת לאותה תקופה עומדת על +8.48% מאז 1985.
הנזילות בשכבה העליונה של מדד S&P (“Top of Book”) צנחה בחדות בעקבות כותרות הקשורות ליחסי ארה״ב–סין. במהלך השבוע האחרון נרשמה ירידה של 16.71 מיליון דולר, הירידה השנייה בעוצמתה בשלוש השנים האחרונות.
ירידה זו מצביעה על האטה משמעותית ביכולת להעביר סיכון בשוק, תופעה שתורמת גם למסחר תנודתי תוך יומי.
על אף האימון המלא של המשקיעים הפרטיים במניות ארה״ב, המשקיעים המוסדיים נותרו זהירים בהרבה.
קריאת סנטימנט השוק של AAII (שוורים מול דובים) מהשבוע שעבר הצביעה על הטון השורי החזק ביותר מאז 3 ביולי, אך תחושה זו התפוגגה במהירות בעקבות חששות בתחום האשראי ואי-ודאות בזירה הפוליטית. עם זאת בגולדמן מצפים להתאוששות מחודשת של הסנטימנט לקראת סוף השנה.
מוצרי המאקרו רשמו את מכירת הנטו הגדולה ביותר בארבעת החודשים האחרונים, כתוצאה הן ממכירות שורט והן ממכירות לונג. במקביל, מניות בודדות נרשמו במכירת נטו לראשונה מזה שישה שבועות, כאשר מכירות השורט עלו על רכישות הלונג.
חברים, אז מה קורה בסילבר?
טירוף מוחלט!
הכנתי סקירה סופר קצרה:
הזינוק במחיר הכסף (silver) מונע על ידי רכישות שיא מהודו, בום רב-שנתי בתחום האנרגיה הסולארית, ומירוץ לשינוע מתכת לארה״ב לפני כניסת מכסים לתוקף. המחסור מתפשט ברחבי העולם ואף גרם לשיבושים בשוק הכסף בלונדון.
בשבוע שעבר, המרווח בין מחיר הספוט של כסף בהודו למחיר בלונדון זינק ל-8 דולר הרמה הגבוהה ביותר אי-פעם לאחר שבית הזיקוק הגדול במדינה אזל מהמתכת לראשונה בהיסטוריה, על רקע ביקושים חסרי תקדים.
במקביל, משקיעי קרנות הסל (ETF) נהרו ל-״debasement trade״, ורכשו מעל 100 מיליון אונקיות בשנת 2025, מחשש ליציבות הדולר מה שהכביד עוד יותר על המלאים הגלובליים, בדיוק כשהביקוש מהודו הגיע לשיא.
כתוצאה מכך, מחיר הכסף זינק זמנית מעל ל-54 דולר לאונקיה ביום שישי (שיא כל הזמנים), אך התרסק לאחר מכן ב-6.7%, נפילה שמסמנת את הלחץ החמור ביותר בשוק מאז “סקוויז” האחים האנט (Hunt brothers) לפני 45 שנה.
בינתיים:
TA-Banks : -1.15%
TA-125 : -0.7%
TA-90 : -0.75%
Usdils : 3.2950
S&P 500 future : -0.15%