חיזוק דרמטי: המוסדיים מעמיקים את האמון בדוניץ-אלעד ורוכשים מניות מקרן JTLV

1,871,215 מניות בהיקף כ-24% מהחברה סה"כ נרכשו מתחילת השנה על ידי מוסדיים מידי הקרן בשווי כולל של למעלה מ-470 מיליון ₪.
לאחר הרכישה, הראל ביטוח ופיננסים הפכה בעלת עניין בחברה עם מניות בהיקף של כ-5.5%.
רונן יפו מנכ״ל דוניץ-אלעד: ״אני מודה לגופים המוסדיים שרכשו מניות והביעו אמון בפעילות החברה ובהנהלה המובילה אותה. חיזוק האמון מצד הגופים המוסדיים מהווה עדות ישירה לאיתנותה, למקצועיותה ולחזונה ארוך הטווח של דוניץ-אלעד. אנו נמשיך לפעול באחריות ובשקיפות מלאה למען בעלי המניות ולמען הצמיחה המתמשכת של החברה.״
רונן יפו מנכ״ל דוניץ-אלעד מודיע כי 751,215 מניות דוניץ-אלעד בהיקף כ-10% מהחברה נרכשו על ידי משקיעים מוסדיים מקרן JTLV, במחיר של 255 ש"ח למנייה ובסך כולל של למעלה מ-191 מיליון ש"ח, לאחר שאלה מימשו אופציה שניתנה להם ע"י קרן JTLV שניתנה להם בינואר השנה.רק בינואר האחרון העמיקו המוסדיים את החזקותיהם בדוניץ-אלעד לאחר שרכשו מקרן JTLV מניות בהיקף 14% מהחברה בסך 280 מיליון ש"ח, וכעת מימשו אופציה נוספת שניתנה להם במסגרת העסקה.
לאחר העסקה, קרן JTLV ממשיכה להחזיק בכ-26% מהחברה, מנכ"ל דוניץ-אלעד, רונן יפו ממשיך להחזיק בכ-4% מהחברה והמוסדיים שידועים כבעלי עניין שכבר מחזיקים במניות הם הראל (5.5%) ונכון ל-30 בספטמבר 2025 גם הפניקס (11%) ומנורה (8%).