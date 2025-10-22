ילין לפידות משיקה קרנות נאמנות מחקות לפדיון ארוכות טווח

לאחר שגייסה מעל למיליארד ש"ח1 בסדרת הקרנות נאמנות המחקות לפדיון שלה, ילין לפידות משיקה שש קרנות נאמנות מחקות חדשות2 לפדיון ארוך טווח לשנים 2031 ו-2032 בשלושה אפיקים - שקלי, צמוד ומאוזן.
קרנות הנאמנות החדשות2 מצטרפות לסדרת קרנות הנאמנות המחקות לפדיון של החברה, הכוללת כעת 21 קרנות בין השנים 2026 עד 2032, כולן עוקבות אחר מדדי חברת quabify המבוססים על אג"ח קונצרניות בדירוג גבוה (-A ומעלה), עם מגבלות משקל לנייר ולמנפיק בהתאם למתודולוגיות המדדים.
לדברי לירן סינואני, סמנכ"ל הפיתוח העסקי בילין לפידות ניהול קרנות נאמנות: "נוכח ביקוש גבוה מצד יועצי ההשקעות ומשקיעים רבים ולצד הציפייה3 להורדת ריבית בישראל, אנחנו משיקים קרנות נאמנות לפדיון המחקות את מדדי ה- Quabify לטווחים ארוכים יותר. המגוון הרחב של הקרנות מאפשר לכל משקיע לבחור את קרן הנאמנות המתאימה לו מבחינת שנת הפדיון ורכיב ההצמדה".
בקרנות הנאמנות לפדיון המפורטות להלן המדדים לשנים 2032-2031 הושקו לראשונה בתאריך 19.06.25.
|
מספר קרן
|
שם קרן
|
5141122
|
ילין לפידות מחקה (00) quabify אג"ח לפדיון 2031 צמוד2
|
5141130
|
ילין לפידות מחקה (00) quabify אג"ח לפדיון 2031 שקלי2
|
5141148
|
ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2031 מאוזן2
|
5141171
|
ילין לפידות מחקה (00) quabify אג"ח לפדיון 2032 צמוד2
|
5141163
|
ילין לפידות מחקה (00) quabify אג"ח לפדיון 2032 שקלי2
|
5141155
|
ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2032 מאוזן2
דיסקליימר:
(00) ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח בערך מוחלט. (1) נכון ל-20.10.25 (2) קרנות חדשות תאריך הצעת יח' לראשונה 22.10.25 סיום התאמת נכסי הקרנות עד לתאריך 05.12.25. (3) להערכת מנהל הקרן בהתאם לניתוחים כלכליים. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהיא לרבות תשואה עודפת. למדיניות ההשקעות המלאה ראה בתשקיפי הקרנות. רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף הקרן. לפרטים נוספים ראו תשקיף הקרן באתר מגנ"א מס' אסמכתא: 2025-03-075310 ו-2025-03-075294 ו-2025-03-075298 ו-2025-03-075300 ו-2025-03-075308 ו-2025-03-075303.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת היחידות בקרנות ו/או ייעוץ לרכישת יחידות בקרנות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיפי הקרנות ודיווחים מיידים שבתוקף בלבד. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/ שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם. אין באמור לעיל הבטחה להשגת תשואה כלשהי.