איגוד הדירקטורים השיק את תכנית ההנהגה הכלכלית של ישראל

במצב כלכלי־חברתי מורכב שבו עסקים קטנים נסגרים בקצב מהיר, יוקר המחיה עולה, והקיפאון והחשש מהשקעות ניכרים בכל מגזר, השיק הבוקר איגוד הדירקטורים בישראל את תכנית ההנהגה הכלכלית של ישראל.

השר דודי אמסלם, שאמור היה לפתוח את האירוע בראיון מיוחד, נדרש להתנצל על דבריו אתמול בכנסת כנגד ח"כ מירב בן ארי – וכשסרב הוחלט על ביטול השתתפותו באירוע.

"תכנית ההנהגה הכלכלית של ישראל" נולדה מתוך תחושת אחריות עמוקה של המנהיגות העסקית והציבורית, שנדרשת להתמודד עם אתגרים מערכתיים רבים. החל מהמשבר הכלכלי, דרך הפגיעה החברתית הנגרמת כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל" והקורונה, ועד לאי־הוודאות הגיאופוליטית והאתגר האקלימי. תכנית ההנהגה הכלכלית מציבה חזון חדש למדינה, בו מנהיגות, חוסן וקידום כלכלי חברתי הולכים יד ביד.

הדר צופיוף הכהן, מנכ"לית איגוד הדירקטורים:

"תכנית ההנהגה הכלכלית נולדה מתוך אחריות משותפת של מנהיגי המשק, במטרה לשרטט מצפן חדש למדינת ישראל. מצפן שמציב את האדם במרכז, את הכלכלה ככלי ולא כמטרה, ואת החיבור בין המגזרים כתנאי לצמיחה אמיתית. אחרי תקופה של שבר, זה הזמן לעבור מביקורת לבנייה, וליצור יחד מציאות של יציבות, הזדמנות ותקווה".

רו"ח ניר זיכלינסקי, מייסד SRI Global Group:

"זהו הרגע שלנו לברוא מחדש את הכלכלה הישראלית. כלכלה שמבוססת על מוסר, קיימות, אחריות וחדשנות, המשלבת בין ערכים לבין יעילות וצמיחה. בה בעת, חשוב לזכור שכלכלה אחראית איננה רק חזון ערכי, אלא גם ניהול מושכל של מציאות מורכבת. לכן, כל האמור חייב להיעשות תוך ניהול סיכונים ראוי ומאוזן, לצד ניהול הזדמנויות חכם ואחראי – ומתוך מציאת האיזון הנכון ביניהם. איזון זה הוא תנאי לחוסן של מדינת ישראל, לחוסנן של החברות וליציבותה של המערכת הפיננסית, לחוסן הקהילתי ולחוסן האישי של כל אחד ואחת".

בכנס ההשקה השתתפו בכירים מהמגזר הציבורי והעסקי. את הכנס הובילו הדר צופיוף הכהן, מנכ"לית איגוד הדירקטורים בישראל, רו"ח ניר זיכלינסקי, מייסד קבוצת SRI Global Group ואחד ממייסדי התוכנית, רו"ח דורון סדן שותף מנהל PwC ישראל, רו"ח גיא פרמינגר – שותף, ראש מגזר הטכנולוגיה ב-PwC, כפיר רמז – מנהל אגף הסניפים בחטיבה הקמעונאית בבנק הפועלים, רם גב משנה למנכ"ל בנק הפועלים והממונה על החטיבה הפיננסית, איילת נחמיאס ורבין יו"ר משותף בתוכנית ההנהגה הכלכלית ויו"ר הקרן לנפגעי טרור בסוכנות היהודית, עומר קורן סמנכ"ל כספים במייקרוסופט ישראל, בן חקלאי סמנכ"ל טכנולוגיות לאומיות במייקרוסופט ישראל, אורלי נשיץ מגשרת ופסיכולוגית קלינית, מומחית ביטוח ושותפה במשרד נשיץ, ברנדס, אמיר ועוד.

הפורומים השונים במסגרת "תכנית ההנהגה הכלכלית של ישראל"

1. פורום בריאות – סיגל רגב יו"ר קבוצת דנאל:

בריאות דיגיטלית ונגישות רפואית

הפורום ממליץ על הקמת גוף לאומי עצמאי שיתאם את פעילות משרד הבריאות, קופות החולים ורשות החדשנות ויבטיח שקיפות, מדידה והטמעה של טכנולוגיות רפואיות חדשניות. המהלך צפוי לקצר זמני המתנה, לשפר את נגישות השירותים בפריפריה ולחסוך למערכת הבריאות מעל מיליארד ש”ח בשנה.

“עתיד איתן” – בניית חוסן לילדי ישראל

תוכנית לאומית רב־ממדית לטיפול במשבר הנפשי והחברתי של ילדי ישראל לאחר הקורונה ומלחמת חרבות ברזל. התוכנית משלבת פעילות גופנית, תזונה בריאה, תמיכה רגשית וטכנולוגיות דיגיטליות חדשניות, ותופעל בשיתוף משרדי הממשלה, מערכת החינוך והרשויות המקומיות. מטרתה לחזק את החוסן של דור העתיד ולצמצם פערים חברתיים.

הזדקנות מיטבית – ישראל 2040

הפורום קורא להקמת רשות לאומית להזדקנות מיטבית שתאגד את תחומי הבריאות, הרווחה, התעסוקה והדיור לגוף אחד מתכלל. הרשות תוביל מעבר ממדידת שעות סיעוד למדדי איכות חיים ובריאות, תפתח מסלול מקצועי חדש למטפלים סיעודיים ותבטיח לזקני ישראל חיים ארוכים, פעילים ובעלי משמעות.

סיגל רגב: "הבריאות של ישראל תלויה ביכולת שלנו לחשוב קדימה: להשקיע בילדים, לאמץ חדשנות ולבנות מודל של הזדקנות מיטבית. שלושת התחומים הללו יחד יוצרים את מפת הדרכים למערכת בריאות איתנה ולחוסן החברתי והכלכלי של המדינה".

2. פורום פריפריה ותקומה- אלונה שפר קארו מנכ"לית הסכמי הגג בנתיבות, פרויקט תשתית לאומית ודירקטורית בחברות ציבוריות מובילות:

הפריפריה בצפון ובדרום סובלת מפגיעה בתשתיות ובחוסן האזורי, מחסור בכוח אדם מקצועי, חוסר אמון במוסדות המדינה וחוסר תיאום בין יוזמות קיימות בשטח. פורום הפריפריה והתקומה הציע פתרון כולל – הקמת מנגנון תכלול משותף בין הממשלה, הרשויות והעמותות הפועלות בשטח, העברת סמכויות ומשאבים לרשויות המקומיות, חיזוק מוקדי תעסוקה ושירותים, פיתוח תשתיות תחבורה וחינוך, והרחבת השקעות בעורף העירוני ובאזורים הפריפריאליים במטרה ליצור חוסן אזורי, כלכלי וחברתי יציב.

אלונה שפר קארו: "צריך לשנות דיסקט ולהבין שערי הפריפריה הפכו לקטר צמיחה כלכלי. נתיבות ואופקים מכרו ברבעון האחרון יותר דירות מאשר בתל אביב ואשדוד יחד! יש כאן הזדמנות שאסור למדינה לפספס".

3. פורום אנרגיה, תשתיות ומיחזור – סיוון ביכלר, יזמת בתחום האנרגיה המתחדשת

השינויים הגיאופוליטיים, משבר האקלים והגידול המהיר באוכלוסייה מחייבים היערכות מערכתית ותכנון עתידי. התשתיות בישראל הן בסיס לאיכות חיים, לצמיחה כלכלית ולחוסן לאומי והקידום שלהן מחייב שיתוף פעולה חוצה מגזרים.

בפורום חברים מובילים מהעולם העסקי, הציבורי והאקדמי, שפועלים יחד לייצר פתרונות ישימים בתחומי התחבורה, האנרגיה המתחדשת, הקיימות וחדשנות. אנו רואים בחברי הדירקטוריון גורם מרכזי בהובלת שינוי וביצירת מדיניות אחראית. אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בעיצוב עתיד טוב ויציב יותר למשק ולחברה בישראל.

סיון ביכלר: "כדי להבטיח עתיד של צמיחה, קיימות וחוסן לאומי, נדרשת בהקדם פעולה משולבת של הממשלה, המגזר העסקי והאקדמיה.

יחד עלינו לקדם תחבורה ציבורית חכמה ונגישה שתאפשר שוויון הזדמנויות, האצת תחום האנרגיה המתחדשת בהתאם ליעדי המדינה ולהוביל פתרונות חדשניים להתמודדות עם פסולת ושיפור תשתיות. העתיד מתחיל בהחלטות של היום והאחריות לדורות הבאים בידינו".

4. פורום סקטורים עסקיים – מעיין ניסן בכירה במגזר העסקי:

הוצגו יוזמות עיקריות בתחום ליצירת סביבה יציבה ומעודדת חדשנות, תעסוקה וצמיחה:

1. הקמת Future of Works Lab – מרחב חווייתי ללמידה וחדשנות המדמה ״מרחב עתידני״ פעיל על מנת לייצר סביבה מעודדת חדשנות טכנולוגית.

2. ?השקת מדד Talent Reward Score להערכת תרומת חברות לפיתוח הון אנושי ופלטפורמת Matching דיגיטלית לחיבור מועמדים לחברות - צמיחה מתוך חיזוק ההון האנושי והאצת גיוסים.

3. סוכן חכם לעסקים המבצע אבחון אישי לעסק ומגבש המלצות פרטניות עבור העסק להנגשת ידע ואמצעי מימון ולמידה לעסקים קטנים ובינוניים.

4. האקתון טכנולוגי לעסקים קטנים וגדולים - המאפשר שיתוף ידע טכנולוגי מתקדם בין ארגונים ומומחי תוכן.

בישראל, עסקים קטנים ובינוניים מהווים 99% מהעסקים ומעסיקים כ-60% מהכוח העבודה, אך רבים מהם סובלים ממחסור בכלים למימון, חדשנות והזדמנויות תעסוקה.

מעין ניסן: "המטרה שלנו היא לייצר סביבה יציבה ומעודדת חדשנות, תעסוקה וצמיחה. עסקים הם מנוע הצמיחה המרכזי של המשק, והאחריות שלנו היא לתמוך בהם".

5. פורום שוק ההון ובנקים - איתן פדן יו"ר נתגז, מנכ"ל בססח, מנכ"ל חלמיש, דירקטור ויו"ר ועדת השקעות במספר גופים

חוסר יציבות פיננסית, פערי מידע ושיתופי פעולה מוגבלים בין המגזרים הכלכליים מאתגרים את המשק הישראלי, במיוחד לאחר המשברים הביטחוניים האחרונים. פורום שוק ההון והבנקים הציע פתרונות מערכתיים הכוללים חיזוק היציבות הפיננסית, עידוד השקעות במשק, יצירת מנגנוני שיתוף פעולה בין הבנקים, ההון והיזמות, ותכנון כלכלי ארוך טווח – במטרה להבטיח שיקום כלכלי וחברתי מהיר ויציב.

איתן פדן: "אתגרי היום שאחרי – כולם עכשיו עסוקים סביב סיום עסקת החטופים, אבל ברגע שזה יסתיים נתקע עם משק שבצפון ובדרום נמצא בסיטואציה קשה מאוד, ועסקים קטנים קורסים בשל מצוקת אשראי. צריך לבנות מסלולים וגישה לאשראי לשיקום כלכלי וחברתי של עסקים שהגיעו לסף קריסה בשל המלחמה. ישראל זקוקה לתכנון כלכלי ארוך טווח ולא כיבוי שריפות. זה הזמן לפעול באחריות ולבנות מחדש את מנועי הצמיחה של המשק".