סכסוך העבודה בבנק הפועלים נמשך: יום שלישי ברציפות להחרפת המאבק בבנק הפועלים

יום שלישי ברציפות להחרפת המאבק בבנק הפועלים, בהמשך לשביתות אתמול והיום (ג'), ארגון עובדי בנק הפועלים מודיע על המשך השביתות במסגרת סכסוך העבודה בבנק: מחר (ד, 22.10.2025) תושבת כל הפעילות בסניפי איזור השרון (רמת השרון, הרצליה, רעננה, הוד השרון, כפר סבא, נתניה , קדימה, כפר יונה, זיכרון יעקב, חדרה, קרע, אום אל פחם, קלנסווה, טייבה, טירה, באקה אל גרביה, אור עקיבא, פרדס חנה, יקנעם, נשר, קריית טבעון). בנוסף, יושבתו גם חטיבת שירותים בנקאיים, החטיבה המשפטית והחטיבה הפיננסית.
מדובר בהחרפה של המאבק שמנהלים העובדים במחאה על התנהלות הנהלת הבנק, המקדמת תוכנית לקיצוץ מאות תקנים, תוך הגברת העומסים ופגיעה בעובדות ובעובדי הבנק, בעתיד הבנק ובשירות הניתן ללקוחות. זאת בזמן שהבנק ממשיך לרשום רווחי שיא של מיליארדי שקלים.
תוכנית הקיצוצים הדרמטית שמקדמת הנהלת הבנק כוללת ביטול של כ־770 תקנים באמצעות אי איוש ואיחוד משרות, וניוד כפוי של מאות עובדים תוך פגיעה בשכרם ובאופק הקידום שלהם. צעדים אלו מגיעים בזמן שעובדי ועובדות הבנק מתמודדים עם עומסי עבודה חסרי תקדים, כתוצאה מיישום תוכנית קיצוצים רחבת היקף ושינויים מרחיקי לכת במצבת כוח האדם בשנים האחרונות.