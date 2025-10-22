תיק אישי
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני גמל נט - תשואות אינפיניטי פנסיה וגמל - ספטמבר 2025

תשואות אינפיניטי פנסיה וגמל - ספטמבר 2025

 

 
רו״ח אמיר אייל, יו״ר קבוצת אינפיניטי-אילים, צילום: יח״צרו״ח אמיר אייל, יו״ר קבוצת אינפיניטי-אילים, צילום: יח״צ
 
עידו אסיאג
22/10/2025
 

מספר קופה

שם קופה

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 ח' אחרונים

תשואה 36 ח' אחרונים

מסלולים מנייתיים

11407

אינפיניטי גמל להשקעה מניות

3.20%

16.16%

23.49%

75.12%

12540

אינפיניטי גמל להשקעה הלכה

2.08%

10.31%

7.21%

68.61%

1211

אינפיניטי פיצויים סל מניות

3.68%

17.16%

25.63%

85.30%

חיסכון לכל ילד

11374

חיסכון לכל ילד סיכון מועט

1.59%

8.86%

12.73%

31.23%

11372

חיסכון לכל ילד סיכון בינוני

2.12%

11.86%

16.51%

43.49%

11914

חיסכון לכל ילד מסלול הלכה

2.09%

9.66%

6.70%

68.29%

11373

אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר

2.99%

16.90%

22.13%

83.86%

תשואות מסלולים כלליים

9638

אינפיניטי גמל להשקעה כללי

2.00%

10.26%

14.83%

40.42%

13229

אינפיניטי קרן השתלמות כללי

2.16%

11.06%

15.59%

41.86%

7232

אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60

2.08%

11.17%

15.67%

46.04%

7233

אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה

1.69%

9.50%

13.87%

33.92%

מסלול מניות

1536

אינפיניטי גמל מסלול מניות

3.41%

18.75%

25.44%

103.01%

1537

אינפיניטי השתלמות מסלול מניות

3.51%

18.57%

24.28%

97.73%

פנסייה

14037

אינפיניטי מקיפה לבני 50 ומטה סה"כ

2.22%

12.66%

17.64%

48.57%

14038

אינפיניטי מקיפה לבני 50-60 סה"כ

2.14%

10.92%

15.12%

44.81%

14039

אינפיניטי מקיפה לבני 60 ומעלה סה"כ

1.33%

8.96%

12.13%

33.65%

 

אינפיניטי מקיפה מחקה מדד S&P 500 סה"כ

1.87%

5.39%

6.29%

59.22%

 

אינפיניטי מקיפה כהלכה סה"כ

1.67%

7.34%

5.73%

50.44%
