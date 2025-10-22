לפני גמל נט - תשואות אינפיניטי פנסיה וגמל - ספטמבר 2025

|
מספר קופה
|
שם קופה
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 ח' אחרונים
|
תשואה 36 ח' אחרונים
|
מסלולים מנייתיים
|
11407
|
אינפיניטי גמל להשקעה מניות
|
3.20%
|
16.16%
|
23.49%
|
75.12%
|
12540
|
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה
|
2.08%
|
10.31%
|
7.21%
|
68.61%
|
1211
|
אינפיניטי פיצויים סל מניות
|
3.68%
|
17.16%
|
25.63%
|
85.30%
|
חיסכון לכל ילד
|
11374
|
חיסכון לכל ילד סיכון מועט
|
1.59%
|
8.86%
|
12.73%
|
31.23%
|
11372
|
חיסכון לכל ילד סיכון בינוני
|
2.12%
|
11.86%
|
16.51%
|
43.49%
|
11914
|
חיסכון לכל ילד מסלול הלכה
|
2.09%
|
9.66%
|
6.70%
|
68.29%
|
11373
|
אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר
|
2.99%
|
16.90%
|
22.13%
|
83.86%
|
תשואות מסלולים כלליים
|
9638
|
אינפיניטי גמל להשקעה כללי
|
2.00%
|
10.26%
|
14.83%
|
40.42%
|
13229
|
אינפיניטי קרן השתלמות כללי
|
2.16%
|
11.06%
|
15.59%
|
41.86%
|
7232
|
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60
|
2.08%
|
11.17%
|
15.67%
|
46.04%
|
7233
|
אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה
|
1.69%
|
9.50%
|
13.87%
|
33.92%
|
מסלול מניות
|
1536
|
אינפיניטי גמל מסלול מניות
|
3.41%
|
18.75%
|
25.44%
|
103.01%
|
1537
|
אינפיניטי השתלמות מסלול מניות
|
3.51%
|
18.57%
|
24.28%
|
97.73%
|
פנסייה
|
14037
|
אינפיניטי מקיפה לבני 50 ומטה סה"כ
|
2.22%
|
12.66%
|
17.64%
|
48.57%
|
14038
|
אינפיניטי מקיפה לבני 50-60 סה"כ
|
2.14%
|
10.92%
|
15.12%
|
44.81%
|
14039
|
אינפיניטי מקיפה לבני 60 ומעלה סה"כ
|
1.33%
|
8.96%
|
12.13%
|
33.65%
|
|
אינפיניטי מקיפה מחקה מדד S&P 500 סה"כ
|
1.87%
|
5.39%
|
6.29%
|
59.22%
|
|
אינפיניטי מקיפה כהלכה סה"כ
|
1.67%
|
7.34%
|
5.73%
|
50.44%