לפני ביטוח נט - תשואות הכשרה ביטוח - ספטמבר 2025

מספר אוצר
שם קופה
סך נכסים (מיל' שח)
תשואה חודשית
תשואה מתחילת השנה
תשואה 12 ח' אחרונים
תשואה 36 ח' אחרונים
תשואה 60 ח' אחרונים
35012
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - קרן י'
1,866
1.61%
9.02%
12.72%
31.24%
54.13%
הכשרה מסלול כללי
62
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי
4,779
1.93%
9.82%
13.17%
35.32%
49.52%
תשואות פולסית חיסכון לחודש _______ - מסלול מניות
58
הכשרה-מניות
635
3.18%
16.79%
22.74%
67.98%
86.75%
תשואות פולסית חיסכון לחודש _______ - מסלול אג"ח
57
הכשרה-אג"ח ממשלת ישראל
338
0.65%
3.64%
4.60%
10.84%
13.83%
תשואות - הכשרה עד גיל 50
9629
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה
271
2.11%
9.83%
13.14%
32.02%
44.71%
תשואות הכשרה לבני - 50-60
9630
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60
228
1.95%
9.66%
12.61%
31.95%
43.66%
תשואת - הכשרה לבני גיל 60 ומעלה
9631
הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה
188
1.46%
7.10%
9.39%
22.83%
33.71%