דירקטוריון נופר אנרגיה אישר את תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה עופר ינאי

נופר אנרגיה, מובילה עולמית בתחום האנרגיה המתחדשת, הודיעה היום (ד׳) על כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות.
האסיפה תתכנס ביום ד' ה- 26.11.2025 לאישור תנאי התגמול של מנכ"ל קבוצת נופר אנרגיה עופר ינאי, לאחר שאלו אושרו ע"י דירקטוריון החברה.
במסגרת התנאים שאושרו, ישולמו לינאי דמי ניהול חודשיים של כ- 166 אלפי ש"ח , כ- 2 מיליון ש"ח בשנה (זאת לעומת 1.2 מיליון ש"ח ששולמו לו עד היום כיו"ר החברה).
בנוסף, יהיה זכאי לקבלת בונוס שנתי בגובה של עד 1 מיליון ש"ח בשנה, תחת היעדים הבאים:
הרחבת מקורות בהיקף של כ- 700 מיליון ש"ח בשנה (שלא על דרך חוב וללא הנפקת מניות נופר).
גידול שנתי של 25% מגה-וואט בהיקף הפרויקטים המחוברים: PV רוח ו CCGT –.
גידול שנתי של 50% בחיבור מתקני אגירה.
רווח נקי בשיעור של 5% על ההון בשנת 2026 ורווח נקי של 7% על ההון בשנים 2027-2028.
ינאי, המכהן גם כבעל השליטה בנופר, מביע אמון מלא בביצועי החברה ובהתפתחותה לאור אסטרטגיית הצמיחה שלה לשנים הקרובות, כמו גם יכולותיה המקצועיות והניהוליות.
מתוך כך, אישר הדירקטוריון כי יוענקו לינאי יחידות לקבלת מניות (PSU) לפיהן אם במהלך שלוש השנים שווי החברה יגיע ל- 16 מיליארד ש"ח - יוענקו לו מניות בשווי 5%. בבסיס ההחלטה עומדת ההבנה כי צמיחה מהפכנית זו בשווי החברה תניב תשואה משמעותית ויוצאת דופן לכלל בעלי המניות.