לומברד אודייר שוריים על הזהב: צפוי להגיע ל־4,600 דולר לאונקיה

קיראן קאוושיק, אסטרטג המט"ח הגלובלי בבנק לומברד אודייר, וד"ר לוקה בינדלי, מנהל אסטרטגיית ההשקעות, התייחסו בסקירתם האחרונה לראלי המרשים של הזהב והעלו את תחזית המחיר ל־12 החודשים הקרובים ל־4,600 דולר לאונקיה. לדבריהם, המתכת היקרה נהנית מביקוש גובר על רקע סביבת ריבית יורדת, מתיחות גיאו פוליטית ורכישות משמעותיות של בנקים מרכזיים.
קאוושיק ובינדלי מציינים כי הזהב זינק ביותר מ־180% מאז 2022, וב־19% נוספים בשבועות האחרונים בלבד. לדבריהם, הירידה הצפויה בתשואות הריאליות בארצות הברית תמשיך לתמוך במחירים, מאחר שהפדרל ריזרב צפוי להוריד ריבית גם כאשר האינפלציה תישאר מעל יעדו, סביב 3% לפחות עד אמצע 2026. מצב זה מגביר את האטרקטיביות של נכסים שאינם מניבים תשואה שוטפת, ובראשם הזהב, המשמש בעיני משקיעים אמצעי הגנה מפני שחיקת ערך המטבע.
הביקוש הגבוה מתבטא גם בזרימות שיא לקרנות הסל מבוססות זהב, שזינקו בספטמבר להיקף החודשי הגבוה ביותר אי פעם, בעיקר מארה"ב ואירופה. במקביל, הבנקים המרכזיים ממשיכים להגדיל את חלקו של הזהב ביתרות המט"ח. מאז 2008 עלה משקל הזהב בעתודות העולמיות בעשר נקודות אחוז, ובבנק מעריכים כי מגמה זו תימשך על רקע החשש ממדיניות הסחר והחוב האמריקאי.
בצד ההיצע, הכרייה נותרה כמעט ללא שינוי, והיצע הזהב ממחזור מהווה רק כ־30% מהשוק, נתון שאינו מספק כדי לענות על הביקוש הגובר. גם מתכות יקרות אחרות נהנות מראלי: מחיר הכסף עלה בכ־90% מתחילת השנה, והפלטינה ביותר מ־75%, אך שתיהן תנודתיות יותר מהזהב.
לגבי סיכונים, קאוושיק ובינדלי מציינים כי עלייה חדה בתשואות הריאליות בארה"ב או ירידה בביקוש לתכשיטים עשויות להביא לתיקון זמני, אך להערכתם המגמה הבסיסית נותרה חיובית. לאור סביבת הריבית, הצמיחה המתונה והחשש מפני אינפלציה מתמשכת, בבנק שומרים על חשיפה לזהב מעל לרמה האסטרטגית.