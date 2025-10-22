תיק אישי
לפני גמל נט - תשואות אנליסט קופות גמל ספטמבר 2025

תשואות אנליסט קופות גמל ספטמבר 2025

 

 
תשואות אנליסט קופות גמל / תמונה: Dreamstimeתשואות אנליסט קופות גמל / תמונה: Dreamstime
 
מיכאל לוי
22/10/2025

תשואות אנליסט – חודש ספטמבר 2025

 

  תשואה נומינאלית ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול

            
               

מספר אישור באוצר

מסלולי קופות הגמל וקרן השתלמות

נכסים במיליוני ₪

תשואה נומינאלית מצטברת

Sep-25

מתחילת השנה ינואר 25 - ספטמבר 25

12 חודשים אחרונים
אוקטובר 24 - ספטמבר 25

36 חודשים אחרונים
אוקטובר 22 - ספטמבר 25

60 חודשים אחרונים
אוקטובר 20 - ספטמבר 25

קרנות השתלמות

962

אנליסט השתלמות כללי

                   17,076.2

1.85%

11.85%

16.38%

43.54%

62.85%

963

אנליסט השתלמות מניות

                   14,825.3

3.49%

16.08%

21.53%

77.97%

102.60%

972

אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח

                       206.4

0.71%

4.49%

6.23%

14.54%

15.33%

973

אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות

                         46.2

0.74%

4.35%

5.98%

11.86%

9.30%

1535

אנליסט השתלמות כספי (שקלי)

                         92.4

0.39%

3.27%

4.41%

12.76%

12.59%

8679

אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות

                       399.9

1.15%

7.87%

10.62%

25.75%

27.46%

8779

אנליסט השתלמות משולב - סחיר

                     1,113.0

0.97%

0.17%

-1.55%

36.64%

32.61%

13853

אנליסט  השתלמות עוקב  מדד S&P500

                     1,874.9

2.51%

3.18%

4.44%

72.84%

-

15312

אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות

                       270.1

5.66%

8.92%

10.86%

-

-

15311

אנליסט השתלמות עוקב מדדים - גמיש

                       662.1

4.06%

30.15%

51.90%

-

-

קופות גמל להשקעה

7834

אנליסט גמל להשקעה כללי

                     3,482.0

2.05%

10.91%

14.85%

41.71%

53.80%

7836

אנליסט גמל להשקעה מניות

                     5,491.1

3.48%

16.03%

21.84%

77.18%

101.32%

7837

אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח

                         62.5

0.70%

4.56%

6.71%

14.24%

13.46%

7839

אנליסט גמל להשקעה כספי (שקלי)

                         38.2

0.39%

3.30%

4.46%

12.85%

12.76%

7842

אנליסט גמל להשקעה משולב סחיר

                       292.5

0.99%

0.12%

-1.61%

36.77%

32.17%

7843

אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש

                       427.1

4.07%

30.29%

52.18%

89.28%

97.45%

7986

אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות

                       149.0

1.19%

8.00%

10.64%

25.50%

26.63%

13854

אנליסט גמל להשקעה עוקב מדד  S&P500

                     1,334.2

2.52%

3.20%

4.46%

68.99%

-

15309

אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדי מניות

                       127.6

5.64%

8.82%

10.95%

-

-

 קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד

11365

אנליסט גמל להשקעה חיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

                       544.3

1.55%

8.57%

11.40%

29.54%

31.69%

11366

אנליסט גמל להשקעה חיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

                       203.9

1.96%

12.13%

16.94%

42.42%

62.81%

11367

אנליסט גמל להשקעה חיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

                     1,260.8

3.44%

16.02%

21.13%

77.74%

104.86%

קופות גמל

9730

אנליסט גמל מסלול לבני 50 ומטה

                     6,120.3

2.25%

13.36%

18.83%

52.58%

68.15%

813

אנליסט גמל אשראי ואג"ח

                       230.7

0.68%

4.40%

6.32%

14.19%

14.74%

814

אנליסט גמל מניות

                     6,618.6

3.42%

15.74%

21.15%

76.81%

101.96%

815

אנליסט גמל כספי (שקלי) 

                         52.9

0.39%

3.30%

4.45%

12.83%

12.70%

817

אנליסט גמל מניות -סחיר

                     1,442.4

2.82%

5.31%

6.00%

79.44%

87.33%

818

אנליסט גמל מסלול משולב סחיר

                       941.0

0.95%

0.16%

-1.58%

37.06%

33.51%

1412

אנליסט גמל אג"ח ממשלות

                         27.8

0.68%

4.30%

5.96%

11.69%

9.06%

9731

אנליסט גמל לבני 50-60

                     6,497.4

2.00%

11.01%

14.87%

41.31%

52.76%

9732

אנליסט גמל לבני 60 ומעלה

                     2,040.2

1.48%

8.31%

11.06%

28.74%

32.56%

13855

אנליסט גמל  -  עוקב מדד S&P500

                       723.9

2.51%

3.18%

4.47%

71.69%

-

14279

אנליסט גמל - עוקב מדדים גמיש

                       919.9

4.08%

30.19%

54.40%

-

-

15310

אנליסט גמל עוקב מדדי מניות

                       242.1

5.69%

8.89%

11.07%

-

-

מרכזית לפיצויים

118

אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי

                       428.7

2.09%

11.72%

15.92%

43.05%

54.90%

 

סה"כ נכסים (במיליוני ₪):

76,265.6

 

 

 

 

 
               
 

ט.ל.ח.  אין במידע על תשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

        
