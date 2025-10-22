לפני גמל נט - תשואות אנליסט קופות גמל ספטמבר 2025

תשואות אנליסט – חודש ספטמבר 2025
|
תשואה נומינאלית ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול
|
מספר אישור באוצר
|
מסלולי קופות הגמל וקרן השתלמות
|
נכסים במיליוני ₪
|
תשואה נומינאלית מצטברת
|
Sep-25
|
מתחילת השנה ינואר 25 - ספטמבר 25
|
12 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
קרנות השתלמות
|
962
|
אנליסט השתלמות כללי
|
17,076.2
|
1.85%
|
11.85%
|
16.38%
|
43.54%
|
62.85%
|
963
|
אנליסט השתלמות מניות
|
14,825.3
|
3.49%
|
16.08%
|
21.53%
|
77.97%
|
102.60%
|
972
|
אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח
|
206.4
|
0.71%
|
4.49%
|
6.23%
|
14.54%
|
15.33%
|
973
|
אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות
|
46.2
|
0.74%
|
4.35%
|
5.98%
|
11.86%
|
9.30%
|
1535
|
אנליסט השתלמות כספי (שקלי)
|
92.4
|
0.39%
|
3.27%
|
4.41%
|
12.76%
|
12.59%
|
8679
|
אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות
|
399.9
|
1.15%
|
7.87%
|
10.62%
|
25.75%
|
27.46%
|
8779
|
אנליסט השתלמות משולב - סחיר
|
1,113.0
|
0.97%
|
0.17%
|
-1.55%
|
36.64%
|
32.61%
|
13853
|
אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500
|
1,874.9
|
2.51%
|
3.18%
|
4.44%
|
72.84%
|
-
|
15312
|
אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות
|
270.1
|
5.66%
|
8.92%
|
10.86%
|
-
|
-
|
15311
|
אנליסט השתלמות עוקב מדדים - גמיש
|
662.1
|
4.06%
|
30.15%
|
51.90%
|
-
|
-
|
קופות גמל להשקעה
|
7834
|
אנליסט גמל להשקעה כללי
|
3,482.0
|
2.05%
|
10.91%
|
14.85%
|
41.71%
|
53.80%
|
7836
|
אנליסט גמל להשקעה מניות
|
5,491.1
|
3.48%
|
16.03%
|
21.84%
|
77.18%
|
101.32%
|
7837
|
אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח
|
62.5
|
0.70%
|
4.56%
|
6.71%
|
14.24%
|
13.46%
|
7839
|
אנליסט גמל להשקעה כספי (שקלי)
|
38.2
|
0.39%
|
3.30%
|
4.46%
|
12.85%
|
12.76%
|
7842
|
אנליסט גמל להשקעה משולב סחיר
|
292.5
|
0.99%
|
0.12%
|
-1.61%
|
36.77%
|
32.17%
|
7843
|
אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש
|
427.1
|
4.07%
|
30.29%
|
52.18%
|
89.28%
|
97.45%
|
7986
|
אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות
|
149.0
|
1.19%
|
8.00%
|
10.64%
|
25.50%
|
26.63%
|
13854
|
אנליסט גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
|
1,334.2
|
2.52%
|
3.20%
|
4.46%
|
68.99%
|
-
|
15309
|
אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
|
127.6
|
5.64%
|
8.82%
|
10.95%
|
-
|
-
|
קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד
|
11365
|
אנליסט גמל להשקעה חיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
|
544.3
|
1.55%
|
8.57%
|
11.40%
|
29.54%
|
31.69%
|
11366
|
אנליסט גמל להשקעה חיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
|
203.9
|
1.96%
|
12.13%
|
16.94%
|
42.42%
|
62.81%
|
11367
|
אנליסט גמל להשקעה חיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
|
1,260.8
|
3.44%
|
16.02%
|
21.13%
|
77.74%
|
104.86%
|
קופות גמל
|
9730
|
אנליסט גמל מסלול לבני 50 ומטה
|
6,120.3
|
2.25%
|
13.36%
|
18.83%
|
52.58%
|
68.15%
|
813
|
אנליסט גמל אשראי ואג"ח
|
230.7
|
0.68%
|
4.40%
|
6.32%
|
14.19%
|
14.74%
|
814
|
אנליסט גמל מניות
|
6,618.6
|
3.42%
|
15.74%
|
21.15%
|
76.81%
|
101.96%
|
815
|
אנליסט גמל כספי (שקלי)
|
52.9
|
0.39%
|
3.30%
|
4.45%
|
12.83%
|
12.70%
|
817
|
אנליסט גמל מניות -סחיר
|
1,442.4
|
2.82%
|
5.31%
|
6.00%
|
79.44%
|
87.33%
|
818
|
אנליסט גמל מסלול משולב סחיר
|
941.0
|
0.95%
|
0.16%
|
-1.58%
|
37.06%
|
33.51%
|
1412
|
אנליסט גמל אג"ח ממשלות
|
27.8
|
0.68%
|
4.30%
|
5.96%
|
11.69%
|
9.06%
|
9731
|
אנליסט גמל לבני 50-60
|
6,497.4
|
2.00%
|
11.01%
|
14.87%
|
41.31%
|
52.76%
|
9732
|
אנליסט גמל לבני 60 ומעלה
|
2,040.2
|
1.48%
|
8.31%
|
11.06%
|
28.74%
|
32.56%
|
13855
|
אנליסט גמל - עוקב מדד S&P500
|
723.9
|
2.51%
|
3.18%
|
4.47%
|
71.69%
|
-
|
14279
|
אנליסט גמל - עוקב מדדים גמיש
|
919.9
|
4.08%
|
30.19%
|
54.40%
|
-
|
-
|
15310
|
אנליסט גמל עוקב מדדי מניות
|
242.1
|
5.69%
|
8.89%
|
11.07%
|
-
|
-
|
מרכזית לפיצויים
|
118
|
אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי
|
428.7
|
2.09%
|
11.72%
|
15.92%
|
43.05%
|
54.90%
|
|
סה"כ נכסים (במיליוני ₪):
|
76,265.6
|
|
|
|
|
|
