אבו פמילי ריט רוכשת 35 יחידות דיור להשכרה באשדוד

קרן אבו פמילי ריט מודיעה כי דירקטוריון החברה אישר התקשרות עם צד ג' לרכישת 35 יחידות דיור במתחם מגורים באשדוד בתמורה לסך של 46 מיליון שקל כולל מע"מ. התמורה תשולם בשני שלבים: 15 מיליון שקל עם החתימה ו-31 מיליון שקל נוספים בתוך 90 יום ממועד כניסת ההסכם לתוקף, כנגד מסירת החזקה והמצאת כל האישורים הנדרשים. בכוונת החברה להשיג מימון לביצוע העסקה באמצעות הנפקת אג"ח או מגופי מימון בנקאיים.
על פי התנאים המתלים לעסקה, 35 היח"ד יושכרו לתקופה של 5 שנים בהסכמי שכירות המניבים תשואה של כ-5.2% צמוד למדד לשנה. בהתאם, החברה מעריכה כי השלמת העסקה צפויה לתרום לשיפור תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת ולשפר את ה-NOI של החברה.
מנכ"לית אבו פמילי ריט, חיה קינד: "החברה ממשיכה לפעול לאיתור עסקאות הזדמנותיות להרחבה ולטיוב פורטפוליו הנכסים המושכרים. אנו מאמינים כי מדובר בעסקה טובה המתאימה לאסטרטגיית החברה להרחבת תיק הנכסים בתשואה גבוהה מהממוצע הארצי של שוק השכירות בישראל."
כזכור, אבו פמילי ריט נמצאת בהליכי מתקדמים להשלמת הליך מיזוג עם חברת הודיית הארץ הציבורית. ככל שהעסקה תאושר ובכפוף לעמידה בתנאים מתלים, ימוזגו 100% ממניות אבו פמילי תמורת כ-88% ממניות הודיית הארץ וכן תמורה במזומן.