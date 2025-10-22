לפני גמל נט - תשואות ילין לפידות גמל והשתלמות ספטמבר 2025

תשואות לחודש ספטמבר 2025 - ילין לפידות
|
שם קופה
|
תשואה שנתית ממוצעת- 12 חודשים
|
תשואה שנתית ממוצעת- 24 חודשים
|
תשואה שנתית ממוצעת- 36 חודשים
|
תשואה שנתית ממוצעת- 60 חודשים
|
תשואה מצטברת 60 חודשים
|
תשואת החודש- ספטמבר 2025
|
תשואה מצטברת 36 חודשים
|
תשואה מצטברת בשנת 2025
|
שווי נכסים לסוף חודש ספטמבר 2025 (אלפי ₪) - נטו
|
גמל מסלול מניות
|
19.48%
|
22.70%
|
20.53%
|
16.30%
|
112.80%
|
2.95%
|
75.10%
|
15.92%
|
6,139,590
|
גמל מסלול לבני 50 עד 60
|
12.14%
|
13.59%
|
12.33%
|
9.12%
|
54.74%
|
1.87%
|
41.75%
|
10.24%
|
13,734,078
|
השתלמות מסלול כללי
|
12.09%
|
13.57%
|
12.30%
|
9.03%
|
54.06%
|
1.86%
|
41.63%
|
10.20%
|
25,200,441
|
השתלמות מסלול מניות
|
19.47%
|
22.70%
|
20.78%
|
15.65%
|
106.91%
|
2.93%
|
76.17%
|
15.87%
|
12,273,181
|
גמל מסלול לבני 50 ומטה
|
13.26%
|
15.20%
|
13.88%
|
10.14%
|
62.08%
|
2.13%
|
47.69%
|
11.18%
|
4,321,577
|
גמל מסלול לבני 60 ומעלה
|
9.03%
|
10.03%
|
8.87%
|
5.96%
|
33.57%
|
1.64%
|
29.04%
|
7.97%
|
7,748,601
|
גמל להשקעה מסלול כללי
|
12.31%
|
13.87%
|
12.58%
|
8.77%
|
52.28%
|
1.88%
|
42.67%
|
10.16%
|
3,675,515
|
גמל להשקעה מסלול מניות
|
19.58%
|
22.74%
|
20.78%
|
15.46%
|
105.15%
|
2.97%
|
76.21%
|
15.95%
|
3,249,927