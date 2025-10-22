תיק אישי
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני גמל נט - תשואות ילין לפידות גמל והשתלמות ספטמבר 2025

תשואות ילין לפידות גמל והשתלמות ספטמבר 2025

 

 
אדם כהן
22/10/2025

תשואות לחודש ספטמבר 2025 - ילין לפידות

שם קופה

תשואה שנתית ממוצעת- 12 חודשים

תשואה שנתית ממוצעת- 24 חודשים

תשואה שנתית ממוצעת- 36 חודשים

תשואה שנתית ממוצעת- 60 חודשים

תשואה מצטברת 60 חודשים

תשואת החודש- ספטמבר 2025

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה מצטברת בשנת 2025

שווי נכסים לסוף חודש ספטמבר 2025 (אלפי ₪) - נטו

גמל מסלול מניות

19.48%

22.70%

20.53%

16.30%

112.80%

2.95%

75.10%

15.92%

                            6,139,590

גמל מסלול לבני 50 עד 60

12.14%

13.59%

12.33%

9.12%

54.74%

1.87%

41.75%

10.24%

                          13,734,078

השתלמות מסלול כללי

12.09%

13.57%

12.30%

9.03%

54.06%

1.86%

41.63%

10.20%

                          25,200,441

השתלמות מסלול מניות

19.47%

22.70%

20.78%

15.65%

106.91%

2.93%

76.17%

15.87%

                          12,273,181

גמל מסלול לבני 50 ומטה

13.26%

15.20%

13.88%

10.14%

62.08%

2.13%

47.69%

11.18%

                            4,321,577

גמל מסלול לבני 60 ומעלה

9.03%

10.03%

8.87%

5.96%

33.57%

1.64%

29.04%

7.97%

                            7,748,601

גמל להשקעה מסלול כללי

12.31%

13.87%

12.58%

8.77%

52.28%

1.88%

42.67%

10.16%

                            3,675,515

גמל להשקעה מסלול מניות

19.58%

22.74%

20.78%

15.46%

105.15%

2.97%

76.21%

15.95%

                            3,249,927

