תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני פנסיה נט - תשואות פנסיה הראל - ספטמבר 2025

תשואות פנסיה הראל - ספטמבר 2025

 

 
תשואות פנסיה הראל / תמונה: Dreamstimeתשואות פנסיה הראל / תמונה: Dreamstime
 
נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/10/2025

ממשק תשואה ליצוא - פנסיה ספטמבר 2025

קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

סטית תקן 5 שנים

יתרה

1323

2172

הראל פנסיה - גילעד כללי

ספטמבר

    2.13%

     10.54%

     12.89%

     37.82%

     58.91%

     11.29%

        9.71%

       4.81

       49,277,694.86

1324

2173

הראל פנסיה הלכה

ספטמבר

    2.39%

     11.09%

     14.65%

     42.94%

     56.67%

     12.65%

        9.39%

       5.52

          4,407,359.25

1325

2174

הראל פנסיה אג"ח ללא מניות

ספטמבר

    0.93%

        5.72%

        6.72%

     16.87%

     22.10%

        5.33%

        4.07%

       1.81

              280,161.84

1338

12027

הראל פנסיה בסיסי למקבלי קיצבה

ספטמבר

    1.48%

        7.93%

        9.51%

     30.14%

     46.54%

        9.18%

        7.94%

       2.04

       12,231,539.00

1339

12028

הראל פנסיה הלכה למקבלי קיצבה

ספטמבר

    1.61%

        8.38%

     10.31%

     31.64%

     49.38%

        9.60%

        8.36%

       2.30

              704,857.37

1334

2203

הראל גלעד פנסיה -  בסיסי למקבלי קצבה קיימים

ספטמבר

    1.02%

        5.79%

        7.96%

     19.21%

     31.46%

        6.03%

        5.62%

       2.97

          1,931,963.14

1521

2204

הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה קיימים

ספטמבר

    1.08%

        4.15%

        7.22%

        6.68%

        5.83%

        2.18%

        1.14%

       6.53

                 66,811.27

1331

8806

הראל פנסיה הלכה למקבלי קצבה קיימים

ספטמבר

    1.07%

        5.24%

        7.27%

     17.02%

     28.20%

        5.38%

        5.09%

       2.88

                 65,325.50

1333

8588

הראל פנסיה זכאים קיימים לקצבה

ספטמבר

    1.08%

        6.29%

        7.95%

     22.22%

     35.78%

        6.92%

        6.31%

       2.27

                 26,297.79

6542

13424

הראל פנסיה כללית- מחקה S&P 500

ספטמבר

    2.66%

        3.30%

        4.54%

     76.59%

                   -  

     20.87%

                   -  

              -  

          2,578,382.91

6545

14192

הראל פנסיה כללית-עוקב מדדים גמיש

ספטמבר

    2.13%

     10.94%

     14.48%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

                 26,938.95

1343

14200

הראל פנסיה-קיימות

ספטמבר

    1.45%

        8.90%

      -1.22%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

                 29,526.04

6543

13684

הראל פנסיה כללית הלכה

ספטמבר

    2.22%

     10.23%

     12.86%

     33.41%

                   -  

     10.09%

                   -  

              -  

                 24,223.00

1344

15038

הראל פנסיה – פאסיבי מדדי מניות

ספטמבר

    3.45%

        7.76%

     11.01%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

          1,749,325.74

1529

12140

הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קיצבה

ספטמבר

    1.75%

        8.81%

     11.78%

     35.26%

     41.64%

     10.59%

        7.21%

       6.01

              336,316.00

31090

283

קרן פנסיה ה.ע.ל - קרן פנסיה ותיקה

ספטמבר

    1.37%

        6.20%

        9.32%

     17.17%

     24.07%

        5.42%

        4.41%

       5.42

       17,516,502.96

6548

15039

הראל פנסיה כללית – פאסיבי מדדי מניות

ספטמבר

    4.37%

        7.88%

     12.00%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              199,089.78

1341

14198

הראל פנסיה-עוקב מדדים גמיש

ספטמבר

    2.24%

     11.79%

     15.38%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              475,201.54

1342

14199

הראל פנסיה-משולב סחיר

ספטמבר

    2.28%

        5.47%

        3.87%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              118,839.86

1326

2175

הראל פנסיה מניות

ספטמבר

    3.00%

     14.79%

     18.59%

     55.27%

     83.54%

     15.80%

     12.91%

       7.79

       11,612,048.17

742

2177

הראל מנוף קרן פנסיה

ספטמבר

    2.16%

     10.59%

     12.93%

     37.89%

     58.54%

     11.30%

        9.65%

       4.74

          9,805,460.46

1332

9097

הראל פנסיה שקלי טווח קצר

ספטמבר

    0.57%

        4.31%

        5.49%

     16.79%

     21.81%

        5.31%

        4.02%

       0.58

              236,967.12

6508

9823

הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה

ספטמבר

    2.51%

     12.23%

     14.94%

     41.45%

     63.73%

     12.25%

     10.36%

       5.70

       40,572,185.18

6504

9827

הראל פנסיה ילידי שנות ה-60

ספטמבר

    2.19%

     10.76%

     13.12%

     37.87%

     56.81%

     11.30%

        9.41%

       4.78

       12,882,222.75

6502

9829

הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה

ספטמבר

    1.63%

        8.57%

     10.61%

     28.42%

     41.52%

        8.70%

        7.19%

       3.46

          5,763,991.93

1340

13415

הראל פנסיה- מחקה מדד 500 S&P

ספטמבר

    2.23%

        4.30%

        5.48%

     62.42%

                   -  

     17.55%

                   -  

              -  

       30,927,152.44

6540

13278

הראל פנסיה כללית מניות

ספטמבר

    3.81%

     18.52%

     23.43%

     68.77%

     87.82%

     19.06%

     13.44%

    11.90

              771,270.42

6541

13279

הראל פנסיה כללית שקלי טווח קצר

ספטמבר

    0.38%

        3.40%

        4.58%

     12.94%

     12.63%

        4.14%

        2.41%

       0.68

                 15,275.28

1520

2164

הראל פנסיה כללית כללי

ספטמבר

    2.11%

     10.06%

     12.35%

     32.92%

     46.43%

        9.95%

        7.93%

       5.47

              995,700.75

6531

9856

הראל פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

ספטמבר

    1.57%

        8.32%

     10.70%

     26.86%

     28.93%

        8.25%

        5.21%

       4.37

              253,390.11

6533

9858

הראל פנסיה כללית מסלול לגילאי 50 עד 60

ספטמבר

    2.16%

     10.46%

     12.83%

     36.11%

     43.57%

     10.82%

        7.50%

       5.59

              538,302.35

6537

9862

הראל פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

ספטמבר

    2.46%

     12.11%

     14.74%

     40.36%

     52.86%

     11.96%

        8.86%

       6.53

          1,733,576.59

1347

15276

הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה-מסלול אג"ח סחיר

ספטמבר

    0.81%

        5.49%

        7.58%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

                 49,558.02

6549

15279

הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה כללית – מניות סחיר

ספטמבר

    4.04%

     34.02%

     54.82%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

                 71,304.93

1345

15277

הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה – מניות סחיר

ספטמבר

    3.21%

     25.60%

     39.23%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              986,625.64

4751

447

עתידית קופת פנסיה בע"מ

ספטמבר

    1.53%

        6.52%

        9.55%

     15.62%

     25.43%

        4.96%

        4.64%

       6.12

          1,414,626.35

1346

15278

הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח

ספטמבר

    0.55%

      -0.83%

      -3.16%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

                 40,714.34

                         
                         
                         
                         

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

              
x