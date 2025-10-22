לפני פנסיה נט - תשואות פנסיה הראל - ספטמבר 2025

ממשק תשואה ליצוא - פנסיה ספטמבר 2025
|
קוד דנאל
|
קוד אוצר
|
תאור קופה
|
חודש
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 חודשים
|
תשואה 3 שנים
|
תשואה 5 שנים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
סטית תקן 5 שנים
|
יתרה
|
1323
|
2172
|
הראל פנסיה - גילעד כללי
|
ספטמבר
|
2.13%
|
10.54%
|
12.89%
|
37.82%
|
58.91%
|
11.29%
|
9.71%
|
4.81
|
49,277,694.86
|
1324
|
2173
|
הראל פנסיה הלכה
|
ספטמבר
|
2.39%
|
11.09%
|
14.65%
|
42.94%
|
56.67%
|
12.65%
|
9.39%
|
5.52
|
4,407,359.25
|
1325
|
2174
|
הראל פנסיה אג"ח ללא מניות
|
ספטמבר
|
0.93%
|
5.72%
|
6.72%
|
16.87%
|
22.10%
|
5.33%
|
4.07%
|
1.81
|
280,161.84
|
1338
|
12027
|
הראל פנסיה בסיסי למקבלי קיצבה
|
ספטמבר
|
1.48%
|
7.93%
|
9.51%
|
30.14%
|
46.54%
|
9.18%
|
7.94%
|
2.04
|
12,231,539.00
|
1339
|
12028
|
הראל פנסיה הלכה למקבלי קיצבה
|
ספטמבר
|
1.61%
|
8.38%
|
10.31%
|
31.64%
|
49.38%
|
9.60%
|
8.36%
|
2.30
|
704,857.37
|
1334
|
2203
|
הראל גלעד פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה קיימים
|
ספטמבר
|
1.02%
|
5.79%
|
7.96%
|
19.21%
|
31.46%
|
6.03%
|
5.62%
|
2.97
|
1,931,963.14
|
1521
|
2204
|
הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה קיימים
|
ספטמבר
|
1.08%
|
4.15%
|
7.22%
|
6.68%
|
5.83%
|
2.18%
|
1.14%
|
6.53
|
66,811.27
|
1331
|
8806
|
הראל פנסיה הלכה למקבלי קצבה קיימים
|
ספטמבר
|
1.07%
|
5.24%
|
7.27%
|
17.02%
|
28.20%
|
5.38%
|
5.09%
|
2.88
|
65,325.50
|
1333
|
8588
|
הראל פנסיה זכאים קיימים לקצבה
|
ספטמבר
|
1.08%
|
6.29%
|
7.95%
|
22.22%
|
35.78%
|
6.92%
|
6.31%
|
2.27
|
26,297.79
|
6542
|
13424
|
הראל פנסיה כללית- מחקה S&P 500
|
ספטמבר
|
2.66%
|
3.30%
|
4.54%
|
76.59%
|
-
|
20.87%
|
-
|
-
|
2,578,382.91
|
6545
|
14192
|
הראל פנסיה כללית-עוקב מדדים גמיש
|
ספטמבר
|
2.13%
|
10.94%
|
14.48%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26,938.95
|
1343
|
14200
|
הראל פנסיה-קיימות
|
ספטמבר
|
1.45%
|
8.90%
|
-1.22%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
29,526.04
|
6543
|
13684
|
הראל פנסיה כללית הלכה
|
ספטמבר
|
2.22%
|
10.23%
|
12.86%
|
33.41%
|
-
|
10.09%
|
-
|
-
|
24,223.00
|
1344
|
15038
|
הראל פנסיה – פאסיבי מדדי מניות
|
ספטמבר
|
3.45%
|
7.76%
|
11.01%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,749,325.74
|
1529
|
12140
|
הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קיצבה
|
ספטמבר
|
1.75%
|
8.81%
|
11.78%
|
35.26%
|
41.64%
|
10.59%
|
7.21%
|
6.01
|
336,316.00
|
31090
|
283
|
קרן פנסיה ה.ע.ל - קרן פנסיה ותיקה
|
ספטמבר
|
1.37%
|
6.20%
|
9.32%
|
17.17%
|
24.07%
|
5.42%
|
4.41%
|
5.42
|
17,516,502.96
|
6548
|
15039
|
הראל פנסיה כללית – פאסיבי מדדי מניות
|
ספטמבר
|
4.37%
|
7.88%
|
12.00%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
199,089.78
|
1341
|
14198
|
הראל פנסיה-עוקב מדדים גמיש
|
ספטמבר
|
2.24%
|
11.79%
|
15.38%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
475,201.54
|
1342
|
14199
|
הראל פנסיה-משולב סחיר
|
ספטמבר
|
2.28%
|
5.47%
|
3.87%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
118,839.86
|
1326
|
2175
|
הראל פנסיה מניות
|
ספטמבר
|
3.00%
|
14.79%
|
18.59%
|
55.27%
|
83.54%
|
15.80%
|
12.91%
|
7.79
|
11,612,048.17
|
742
|
2177
|
הראל מנוף קרן פנסיה
|
ספטמבר
|
2.16%
|
10.59%
|
12.93%
|
37.89%
|
58.54%
|
11.30%
|
9.65%
|
4.74
|
9,805,460.46
|
1332
|
9097
|
הראל פנסיה שקלי טווח קצר
|
ספטמבר
|
0.57%
|
4.31%
|
5.49%
|
16.79%
|
21.81%
|
5.31%
|
4.02%
|
0.58
|
236,967.12
|
6508
|
9823
|
הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה
|
ספטמבר
|
2.51%
|
12.23%
|
14.94%
|
41.45%
|
63.73%
|
12.25%
|
10.36%
|
5.70
|
40,572,185.18
|
6504
|
9827
|
הראל פנסיה ילידי שנות ה-60
|
ספטמבר
|
2.19%
|
10.76%
|
13.12%
|
37.87%
|
56.81%
|
11.30%
|
9.41%
|
4.78
|
12,882,222.75
|
6502
|
9829
|
הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה
|
ספטמבר
|
1.63%
|
8.57%
|
10.61%
|
28.42%
|
41.52%
|
8.70%
|
7.19%
|
3.46
|
5,763,991.93
|
1340
|
13415
|
הראל פנסיה- מחקה מדד 500 S&P
|
ספטמבר
|
2.23%
|
4.30%
|
5.48%
|
62.42%
|
-
|
17.55%
|
-
|
-
|
30,927,152.44
|
6540
|
13278
|
הראל פנסיה כללית מניות
|
ספטמבר
|
3.81%
|
18.52%
|
23.43%
|
68.77%
|
87.82%
|
19.06%
|
13.44%
|
11.90
|
771,270.42
|
6541
|
13279
|
הראל פנסיה כללית שקלי טווח קצר
|
ספטמבר
|
0.38%
|
3.40%
|
4.58%
|
12.94%
|
12.63%
|
4.14%
|
2.41%
|
0.68
|
15,275.28
|
1520
|
2164
|
הראל פנסיה כללית כללי
|
ספטמבר
|
2.11%
|
10.06%
|
12.35%
|
32.92%
|
46.43%
|
9.95%
|
7.93%
|
5.47
|
995,700.75
|
6531
|
9856
|
הראל פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה
|
ספטמבר
|
1.57%
|
8.32%
|
10.70%
|
26.86%
|
28.93%
|
8.25%
|
5.21%
|
4.37
|
253,390.11
|
6533
|
9858
|
הראל פנסיה כללית מסלול לגילאי 50 עד 60
|
ספטמבר
|
2.16%
|
10.46%
|
12.83%
|
36.11%
|
43.57%
|
10.82%
|
7.50%
|
5.59
|
538,302.35
|
6537
|
9862
|
הראל פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
|
ספטמבר
|
2.46%
|
12.11%
|
14.74%
|
40.36%
|
52.86%
|
11.96%
|
8.86%
|
6.53
|
1,733,576.59
|
1347
|
15276
|
הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה-מסלול אג"ח סחיר
|
ספטמבר
|
0.81%
|
5.49%
|
7.58%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
49,558.02
|
6549
|
15279
|
הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה כללית – מניות סחיר
|
ספטמבר
|
4.04%
|
34.02%
|
54.82%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
71,304.93
|
1345
|
15277
|
הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה – מניות סחיר
|
ספטמבר
|
3.21%
|
25.60%
|
39.23%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
986,625.64
|
4751
|
447
|
עתידית קופת פנסיה בע"מ
|
ספטמבר
|
1.53%
|
6.52%
|
9.55%
|
15.62%
|
25.43%
|
4.96%
|
4.64%
|
6.12
|
1,414,626.35
|
1346
|
15278
|
הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח
|
ספטמבר
|
0.55%
|
-0.83%
|
-3.16%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40,714.34
|
התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד