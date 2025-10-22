לפני גמל נט - תשואות קופות גמל הראל - ספטמבר 2025

ממשק תשואה ליצוא - גמל ספטמבר 2025
|
קוד דנאל
|
קוד אוצר
|
תאור קופה
|
חודש
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 חודשים
|
תשואה 3 שנים
|
תשואה 5 שנים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
סטית תקן 5 שנים
|
יתרה
|
6365
|
761
|
הראל גמל מסלול מניות
|
ספטמבר
|
3.81%
|
18.71%
|
23.64%
|
65.81%
|
98.06%
|
18.36%
|
14.65%
|
11.59
|
1,299,001.95
|
6364
|
9742
|
הראל גמל מסלול לבני 50 עד 60
|
ספטמבר
|
2.12%
|
10.23%
|
12.88%
|
33.95%
|
50.18%
|
10.23%
|
8.47%
|
5.44
|
6,403,337.13
|
6351
|
9744
|
הראל גמל מסלול לבני 50 ומטה
|
ספטמבר
|
2.41%
|
11.91%
|
14.74%
|
38.89%
|
55.56%
|
11.57%
|
9.24%
|
6.40
|
2,369,718.94
|
6352
|
9745
|
הראל גמל מסלול לבני 60 ומעלה
|
ספטמבר
|
1.47%
|
7.12%
|
9.17%
|
22.82%
|
30.98%
|
7.09%
|
5.55%
|
3.90
|
13,593,263.05
|
6591
|
8211
|
הראל גמל להשקעה כללי
|
ספטמבר
|
2.07%
|
13.30%
|
18.01%
|
42.44%
|
57.28%
|
12.52%
|
9.48%
|
5.60
|
2,648,560.86
|
6593
|
8521
|
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות
|
ספטמבר
|
1.17%
|
8.15%
|
11.34%
|
26.37%
|
30.51%
|
8.11%
|
5.47%
|
3.77
|
287,491.35
|
6594
|
8522
|
הראל גמל להשקעה מניות
|
ספטמבר
|
3.55%
|
24.12%
|
34.32%
|
84.33%
|
123.27%
|
22.61%
|
17.43%
|
11.15
|
1,690,444.12
|
6595
|
8523
|
הראל גמל השקעה מסלול הלכה
|
ספטמבר
|
2.12%
|
10.14%
|
13.61%
|
31.79%
|
36.15%
|
9.64%
|
6.37%
|
5.99
|
51,829.71
|
6597
|
13414
|
הראל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500
|
ספטמבר
|
2.66%
|
3.30%
|
4.56%
|
76.69%
|
-
|
20.89%
|
-
|
-
|
2,208,838.98
|
6596
|
13254
|
הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
|
ספטמבר
|
0.38%
|
3.21%
|
4.34%
|
12.44%
|
11.36%
|
3.99%
|
2.18%
|
0.81
|
48,207.25
|
6601
|
15040
|
הראל קופת גמל להשקעה – פאסיבי מדדי מניות
|
ספטמבר
|
4.35%
|
7.96%
|
12.17%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
177,065.75
|
6385
|
14201
|
הראל קופת גמל -עוקב מדדים גמיש
|
ספטמבר
|
2.10%
|
10.90%
|
14.43%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
760,170.01
|
6383
|
13501
|
הראל גמל - מחקה מדד s&p 500
|
ספטמבר
|
2.66%
|
3.32%
|
4.56%
|
76.68%
|
-
|
20.89%
|
-
|
-
|
3,529,618.56
|
6386
|
14202
|
הראל קופת גמל -משולב סחיר
|
ספטמבר
|
2.42%
|
3.04%
|
0.52%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
198,494.71
|
6611
|
9555
|
הראל גמל השקעה לילד הלכתי הלכה יהודית
|
ספטמבר
|
3.32%
|
13.62%
|
17.80%
|
41.16%
|
47.25%
|
12.18%
|
8.05%
|
6.45
|
2,664,635.27
|
6612
|
11375
|
הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
|
ספטמבר
|
0.95%
|
5.66%
|
7.94%
|
20.26%
|
22.58%
|
6.34%
|
4.16%
|
2.97
|
1,292,633.01
|
6613
|
11376
|
הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
|
ספטמבר
|
2.10%
|
10.40%
|
12.98%
|
34.41%
|
45.81%
|
10.36%
|
7.83%
|
5.51
|
507,734.28
|
6614
|
11377
|
הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
|
ספטמבר
|
3.82%
|
18.74%
|
23.99%
|
66.30%
|
97.81%
|
18.48%
|
14.62%
|
11.70
|
1,223,188.03
|
6371
|
1335
|
הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות
|
ספטמבר
|
0.86%
|
5.56%
|
7.52%
|
15.27%
|
14.63%
|
4.85%
|
2.77%
|
2.75
|
463,619.20
|
6350
|
1524
|
הראל גמל מסלול הלכה
|
ספטמבר
|
2.38%
|
10.70%
|
14.66%
|
35.58%
|
42.06%
|
10.68%
|
7.27%
|
6.02
|
258,659.13
|
6370
|
1334
|
הראל גמל מסלול שקלי טווח קצר
|
ספטמבר
|
0.38%
|
3.38%
|
4.55%
|
12.90%
|
12.67%
|
4.13%
|
2.41%
|
0.67
|
299,616.00
|
6348
|
857
|
הראל דקל
|
ספטמבר
|
2.30%
|
11.15%
|
14.22%
|
37.23%
|
45.47%
|
11.13%
|
7.78%
|
6.01
|
71,766.95
|
6358
|
154
|
הראל השתלמות מסלול כללי
|
ספטמבר
|
2.15%
|
10.47%
|
12.99%
|
34.30%
|
49.50%
|
10.33%
|
8.37%
|
5.35
|
14,121,329.02
|
6359
|
763
|
הראל השתלמות מסלול מניות
|
ספטמבר
|
3.80%
|
18.66%
|
23.80%
|
66.34%
|
99.81%
|
18.49%
|
14.85%
|
11.58
|
2,363,022.72
|
6355
|
416
|
הראל השתלמות מסלול אג"ח עד 20% מניות
|
ספטמבר
|
1.07%
|
5.04%
|
6.74%
|
18.47%
|
26.99%
|
5.81%
|
4.89%
|
3.04
|
2,884,198.02
|
6345
|
438
|
קרן החיסכון לצבא הקבע כללי
|
ספטמבר
|
2.09%
|
10.15%
|
12.79%
|
34.93%
|
50.07%
|
10.50%
|
8.46%
|
5.48
|
4,854,654.63
|
6363
|
1034
|
הראל השתלמות מסלול חו"ל
|
ספטמבר
|
2.38%
|
3.30%
|
0.58%
|
42.45%
|
35.30%
|
12.52%
|
6.23%
|
5.78
|
860,186.02
|
6346
|
1410
|
קחצ"ק מסלול ללא מניות
|
ספטמבר
|
0.97%
|
4.90%
|
5.66%
|
9.98%
|
8.63%
|
3.22%
|
1.67%
|
2.72
|
136,755.71
|
6347
|
1411
|
קחצ"ק מסלול מנייתי
|
ספטמבר
|
3.85%
|
18.90%
|
23.99%
|
65.99%
|
96.98%
|
18.40%
|
14.52%
|
11.71
|
1,163,211.10
|
6344
|
13649
|
קרן החיסכון לצבא הקבע - מחקה מדד s&p500
|
ספטמבר
|
2.66%
|
3.35%
|
4.60%
|
76.79%
|
-
|
20.92%
|
-
|
-
|
1,476,334.11
|
6362
|
1485
|
הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות
|
ספטמבר
|
0.93%
|
5.53%
|
7.48%
|
13.79%
|
12.67%
|
4.40%
|
2.41%
|
2.62
|
309,031.53
|
6356
|
1523
|
הראל השתלמות מסלול הלכה
|
ספטמבר
|
2.28%
|
10.45%
|
14.65%
|
36.04%
|
42.56%
|
10.80%
|
7.35%
|
5.97
|
543,346.52
|
6395
|
14716
|
הראל השתלמות מסלול כספי
|
ספטמבר
|
0.38%
|
3.39%
|
4.57%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
97,646.06
|
6384
|
13502
|
הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500
|
ספטמבר
|
2.66%
|
3.32%
|
4.56%
|
76.70%
|
-
|
20.90%
|
-
|
-
|
7,471,887.40
|
6378
|
739
|
הראל קמ"פ מסלול מניות
|
ספטמבר
|
3.80%
|
18.32%
|
22.92%
|
65.76%
|
103.10%
|
18.35%
|
15.22%
|
11.86
|
40,515.15
|
6379
|
741
|
הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד
|
ספטמבר
|
0.94%
|
4.41%
|
6.00%
|
12.55%
|
17.22%
|
4.02%
|
3.23%
|
3.23
|
52,459.36
|
6380
|
742
|
הראל קמ"פ מסלול שקלי
|
ספטמבר
|
0.57%
|
5.70%
|
9.80%
|
13.87%
|
9.26%
|
4.42%
|
1.79%
|
3.30
|
40,412.29
|
6381
|
743
|
הראל קמ"פ מסלול אג"ח עד 15% מניות
|
ספטמבר
|
1.21%
|
6.79%
|
9.35%
|
23.19%
|
25.93%
|
7.20%
|
4.72%
|
3.39
|
131,196.38
|
6372
|
155
|
הראל קמ"פ מסלול כללי
|
ספטמבר
|
2.27%
|
10.75%
|
13.52%
|
36.69%
|
45.95%
|
10.98%
|
7.86%
|
5.92
|
1,245,059.37
|
6604
|
15287
|
הראל גמל להשקעה אג"ח סחיר
|
ספטמבר
|
0.87%
|
4.93%
|
7.36%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24,803.03
|
6607
|
15283
|
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח
|
ספטמבר
|
0.87%
|
5.02%
|
7.47%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24,776.12
|
6390
|
15297
|
הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש
|
ספטמבר
|
2.11%
|
10.92%
|
14.40%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
223,868.33
|
6388
|
15293
|
הראל גמל- עוקב מדדי מניות
|
ספטמבר
|
4.37%
|
7.92%
|
12.11%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
244,563.54
|
6421
|
15292
|
הראל גמל- עוקב מדדי אג"ח
|
ספטמבר
|
0.47%
|
-3.07%
|
-6.86%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
66,925.41
|
6393
|
15300
|
הראל השתלמות עוקב מדדי מניות
|
ספטמבר
|
4.39%
|
7.98%
|
12.11%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
298,110.40
|
6598
|
15284
|
הראל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
|
ספטמבר
|
2.11%
|
10.94%
|
14.42%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
65,938.02
|
6394
|
15302
|
הראל השתלמות מניות סחיר
|
ספטמבר
|
4.02%
|
33.80%
|
54.05%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
514,206.47
|
6602
|
15286
|
הראל גמל להשקעה מניות סחיר
|
ספטמבר
|
4.65%
|
41.32%
|
62.74%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
222,008.03
|
6396
|
15298
|
הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח
|
ספטמבר
|
0.50%
|
-3.13%
|
-6.91%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
32,812.37
|
6373
|
1296
|
קופה לפנסיה תקציבית
|
ספטמבר
|
2.28%
|
11.02%
|
14.10%
|
37.57%
|
45.76%
|
11.22%
|
7.83%
|
5.98
|
36,758.15
|
6397
|
15301
|
הראל השתלמות אג"ח סחיר
|
ספטמבר
|
0.72%
|
5.17%
|
7.67%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
90,550.11
|
6606
|
15290
|
הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
ספטמבר
|
1.32%
|
7.02%
|
9.37%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14,685.05
|
6398
|
15303
|
הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
ספטמבר
|
1.61%
|
8.49%
|
11.11%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
62,753.92
|
6389
|
15295
|
הראל גמל- מניות סחיר
|
ספטמבר
|
4.00%
|
33.88%
|
54.25%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
463,032.79
|
6399
|
15299
|
הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
ספטמבר
|
1.30%
|
7.00%
|
9.31%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24,337.84
|
6599
|
15288
|
הראל גמל להשקעה משולב סחיר
|
ספטמבר
|
1.00%
|
0.85%
|
-1.59%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21,648.96
|
6330
|
15304
|
קרן החיסכון לצבא הקבע - כספי (שקלי)
|
ספטמבר
|
0.38%
|
3.44%
|
4.62%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15,926.56
|
6331
|
15306
|
קרן החיסכון לצבא הקבע -משולב סחיר
|
ספטמבר
|
2.35%
|
2.80%
|
-0.20%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10,302.14
|
6422
|
15294
|
הראל גמל- אג"ח סחיר
|
ספטמבר
|
0.73%
|
5.17%
|
7.66%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
162,924.46
|
6332
|
15305
|
קרן החיסכון לצבא הקבע - מניות סחיר
|
ספטמבר
|
4.11%
|
33.89%
|
54.53%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
69,754.67
|
6333
|
15307
|
קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדדים - גמיש
|
ספטמבר
|
2.10%
|
10.86%
|
14.36%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21,666.95
|
6603
|
15285
|
הראל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח
|
ספטמבר
|
0.52%
|
-3.11%
|
-7.08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12,482.48
|
6334
|
15308
|
קרן החיסכון לצבא הקבע -עוקב מדדי מניות
|
ספטמבר
|
4.40%
|
8.10%
|
12.19%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
49,203.02
|
התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד