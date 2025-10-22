תיק אישי
לפני גמל נט - תשואות קופות גמל הראל - ספטמבר 2025

תשואות קופות גמל הראל - ספטמבר 2025

 

 
מורן שקד
22/10/2025

ממשק תשואה ליצוא - גמל ספטמבר 2025

קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

סטית תקן 5 שנים

יתרה

6365

761

הראל גמל מסלול מניות

ספטמבר

    3.81%

     18.71%

     23.64%

     65.81%

        98.06%

     18.36%

     14.65%

    11.59

          1,299,001.95

6364

9742

הראל גמל מסלול לבני 50 עד 60

ספטמבר

    2.12%

     10.23%

     12.88%

     33.95%

        50.18%

     10.23%

        8.47%

       5.44

          6,403,337.13

6351

9744

הראל גמל מסלול לבני 50 ומטה

ספטמבר

    2.41%

     11.91%

     14.74%

     38.89%

        55.56%

     11.57%

        9.24%

       6.40

          2,369,718.94

6352

9745

הראל גמל מסלול לבני 60 ומעלה

ספטמבר

    1.47%

        7.12%

        9.17%

     22.82%

        30.98%

        7.09%

        5.55%

       3.90

       13,593,263.05

6591

8211

הראל גמל להשקעה כללי

ספטמבר

    2.07%

     13.30%

     18.01%

     42.44%

        57.28%

     12.52%

        9.48%

       5.60

          2,648,560.86

6593

8521

הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות

ספטמבר

    1.17%

        8.15%

     11.34%

     26.37%

        30.51%

        8.11%

        5.47%

       3.77

              287,491.35

6594

8522

הראל גמל להשקעה מניות

ספטמבר

    3.55%

     24.12%

     34.32%

     84.33%

     123.27%

     22.61%

     17.43%

    11.15

          1,690,444.12

6595

8523

הראל גמל השקעה מסלול הלכה

ספטמבר

    2.12%

     10.14%

     13.61%

     31.79%

        36.15%

        9.64%

        6.37%

       5.99

                 51,829.71

6597

13414

הראל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500

ספטמבר

    2.66%

        3.30%

        4.56%

     76.69%

                      -  

     20.89%

                   -  

              -  

          2,208,838.98

6596

13254

הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר

ספטמבר

    0.38%

        3.21%

        4.34%

     12.44%

        11.36%

        3.99%

        2.18%

       0.81

                 48,207.25

6601

15040

הראל קופת גמל להשקעה – פאסיבי מדדי מניות

ספטמבר

    4.35%

        7.96%

     12.17%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              177,065.75

6385

14201

הראל קופת גמל -עוקב מדדים גמיש

ספטמבר

    2.10%

     10.90%

     14.43%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              760,170.01

6383

13501

הראל גמל - מחקה מדד s&p 500

ספטמבר

    2.66%

        3.32%

        4.56%

     76.68%

                      -  

     20.89%

                   -  

              -  

          3,529,618.56

6386

14202

הראל קופת גמל -משולב סחיר

ספטמבר

    2.42%

        3.04%

        0.52%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              198,494.71

6611

9555

הראל גמל השקעה לילד הלכתי הלכה יהודית

ספטמבר

    3.32%

     13.62%

     17.80%

     41.16%

        47.25%

     12.18%

        8.05%

       6.45

          2,664,635.27

6612

11375

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

ספטמבר

    0.95%

        5.66%

        7.94%

     20.26%

        22.58%

        6.34%

        4.16%

       2.97

          1,292,633.01

6613

11376

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

ספטמבר

    2.10%

     10.40%

     12.98%

     34.41%

        45.81%

     10.36%

        7.83%

       5.51

              507,734.28

6614

11377

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון גבוה

ספטמבר

    3.82%

     18.74%

     23.99%

     66.30%

        97.81%

     18.48%

     14.62%

    11.70

          1,223,188.03

6371

1335

הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות

ספטמבר

    0.86%

        5.56%

        7.52%

     15.27%

        14.63%

        4.85%

        2.77%

       2.75

              463,619.20

6350

1524

הראל גמל מסלול הלכה

ספטמבר

    2.38%

     10.70%

     14.66%

     35.58%

        42.06%

     10.68%

        7.27%

       6.02

              258,659.13

6370

1334

הראל גמל מסלול שקלי טווח קצר

ספטמבר

    0.38%

        3.38%

        4.55%

     12.90%

        12.67%

        4.13%

        2.41%

       0.67

              299,616.00

6348

857

הראל דקל

ספטמבר

    2.30%

     11.15%

     14.22%

     37.23%

        45.47%

     11.13%

        7.78%

       6.01

                 71,766.95

6358

154

הראל השתלמות מסלול כללי

ספטמבר

    2.15%

     10.47%

     12.99%

     34.30%

        49.50%

     10.33%

        8.37%

       5.35

       14,121,329.02

6359

763

הראל השתלמות מסלול מניות

ספטמבר

    3.80%

     18.66%

     23.80%

     66.34%

        99.81%

     18.49%

     14.85%

    11.58

          2,363,022.72

6355

416

הראל השתלמות מסלול אג"ח עד 20% מניות

ספטמבר

    1.07%

        5.04%

        6.74%

     18.47%

        26.99%

        5.81%

        4.89%

       3.04

          2,884,198.02

6345

438

קרן החיסכון לצבא הקבע כללי

ספטמבר

    2.09%

     10.15%

     12.79%

     34.93%

        50.07%

     10.50%

        8.46%

       5.48

          4,854,654.63

6363

1034

הראל השתלמות מסלול חו"ל

ספטמבר

    2.38%

        3.30%

        0.58%

     42.45%

        35.30%

     12.52%

        6.23%

       5.78

              860,186.02

6346

1410

קחצ"ק מסלול ללא מניות

ספטמבר

    0.97%

        4.90%

        5.66%

        9.98%

           8.63%

        3.22%

        1.67%

       2.72

              136,755.71

6347

1411

קחצ"ק מסלול מנייתי

ספטמבר

    3.85%

     18.90%

     23.99%

     65.99%

        96.98%

     18.40%

     14.52%

    11.71

          1,163,211.10

6344

13649

קרן החיסכון לצבא הקבע - מחקה מדד s&p500

ספטמבר

    2.66%

        3.35%

        4.60%

     76.79%

                      -  

     20.92%

                   -  

              -  

          1,476,334.11

6362

1485

הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

ספטמבר

    0.93%

        5.53%

        7.48%

     13.79%

        12.67%

        4.40%

        2.41%

       2.62

              309,031.53

6356

1523

הראל השתלמות מסלול הלכה

ספטמבר

    2.28%

     10.45%

     14.65%

     36.04%

        42.56%

     10.80%

        7.35%

       5.97

              543,346.52

6395

14716

הראל השתלמות מסלול כספי

ספטמבר

    0.38%

        3.39%

        4.57%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 97,646.06

6384

13502

הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500

ספטמבר

    2.66%

        3.32%

        4.56%

     76.70%

                      -  

     20.90%

                   -  

              -  

          7,471,887.40

6378

739

הראל קמ"פ מסלול מניות

ספטמבר

    3.80%

     18.32%

     22.92%

     65.76%

     103.10%

     18.35%

     15.22%

    11.86

                 40,515.15

6379

741

הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד

ספטמבר

    0.94%

        4.41%

        6.00%

     12.55%

        17.22%

        4.02%

        3.23%

       3.23

                 52,459.36

6380

742

הראל קמ"פ מסלול שקלי

ספטמבר

    0.57%

        5.70%

        9.80%

     13.87%

           9.26%

        4.42%

        1.79%

       3.30

                 40,412.29

6381

743

הראל קמ"פ מסלול אג"ח עד 15% מניות

ספטמבר

    1.21%

        6.79%

        9.35%

     23.19%

        25.93%

        7.20%

        4.72%

       3.39

              131,196.38

6372

155

הראל קמ"פ מסלול כללי

ספטמבר

    2.27%

     10.75%

     13.52%

     36.69%

        45.95%

     10.98%

        7.86%

       5.92

          1,245,059.37

6604

15287

הראל גמל להשקעה אג"ח סחיר

ספטמבר

    0.87%

        4.93%

        7.36%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 24,803.03

6607

15283

הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח

ספטמבר

    0.87%

        5.02%

        7.47%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 24,776.12

6390

15297

הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש

ספטמבר

    2.11%

     10.92%

     14.40%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              223,868.33

6388

15293

הראל גמל- עוקב מדדי מניות

ספטמבר

    4.37%

        7.92%

     12.11%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              244,563.54

6421

15292

הראל גמל- עוקב מדדי אג"ח

ספטמבר

    0.47%

      -3.07%

      -6.86%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 66,925.41

6393

15300

הראל השתלמות עוקב מדדי מניות

ספטמבר

    4.39%

        7.98%

     12.11%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              298,110.40

6598

15284

הראל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש

ספטמבר

    2.11%

     10.94%

     14.42%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 65,938.02

6394

15302

הראל השתלמות מניות סחיר

ספטמבר

    4.02%

     33.80%

     54.05%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              514,206.47

6602

15286

הראל גמל להשקעה מניות סחיר

ספטמבר

    4.65%

     41.32%

     62.74%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              222,008.03

6396

15298

הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח

ספטמבר

    0.50%

      -3.13%

      -6.91%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 32,812.37

6373

1296

קופה לפנסיה תקציבית

ספטמבר

    2.28%

     11.02%

     14.10%

     37.57%

        45.76%

     11.22%

        7.83%

       5.98

                 36,758.15

6397

15301

הראל השתלמות אג"ח סחיר

ספטמבר

    0.72%

        5.17%

        7.67%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 90,550.11

6606

15290

הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

ספטמבר

    1.32%

        7.02%

        9.37%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 14,685.05

6398

15303

הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

ספטמבר

    1.61%

        8.49%

     11.11%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 62,753.92

6389

15295

הראל גמל- מניות סחיר

ספטמבר

    4.00%

     33.88%

     54.25%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              463,032.79

6399

15299

הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

ספטמבר

    1.30%

        7.00%

        9.31%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 24,337.84

6599

15288

הראל גמל להשקעה משולב סחיר

ספטמבר

    1.00%

        0.85%

      -1.59%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 21,648.96

6330

15304

קרן החיסכון לצבא הקבע - כספי (שקלי)

ספטמבר

    0.38%

        3.44%

        4.62%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 15,926.56

6331

15306

קרן החיסכון לצבא הקבע -משולב סחיר

ספטמבר

    2.35%

        2.80%

      -0.20%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 10,302.14

6422

15294

הראל גמל- אג"ח סחיר

ספטמבר

    0.73%

        5.17%

        7.66%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              162,924.46

6332

15305

קרן החיסכון לצבא הקבע - מניות סחיר

ספטמבר

    4.11%

     33.89%

     54.53%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 69,754.67

6333

15307

קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדדים - גמיש

ספטמבר

    2.10%

     10.86%

     14.36%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 21,666.95

6603

15285

הראל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח

ספטמבר

    0.52%

      -3.11%

      -7.08%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 12,482.48

6334

15308

קרן החיסכון לצבא הקבע -עוקב מדדי מניות

ספטמבר

    4.40%

        8.10%

     12.19%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 49,203.02

                         
                         
                         
                         

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

              

 

