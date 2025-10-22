לפני גמל נט - תשואות גמל, השתלמות ופנסיה של מיטב ספטמבר 2025

|
סוג קופה
|
מ.ה
|
שם קופה
|
ספטמבר נומינלי ברוטו
|
מצטבר מתחילת שנה
|
12 חודשים אחרונים
|
תשואה מצטברת 36 חודשים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
היקף נכסים במל"ש
|
קרן השתלמות
|
883
|
מיטב השתלמות מניות
|
3.55%
|
19.12%
|
25.60%
|
72.52%
|
19.94%
|
15.02%
|
101.30%
|
3,315.36
|
קרן השתלמות
|
15356
|
מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות
|
7.04%
|
18.08%
|
23.40%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
940.13
|
קרן השתלמות
|
15355
|
מיטב השתלמות משולב סחיר
|
4.04%
|
34.24%
|
55.18%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
935.91
|
קרן השתלמות
|
13245
|
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
|
2.75%
|
3.69%
|
4.62%
|
76.49%
|
20.85%
|
15.13%
|
102.28%
|
4,042.59
|
קרן השתלמות
|
15358
|
מיטב השתלמות קיימות
|
3.40%
|
11.22%
|
12.21%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
241.15
|
קרן השתלמות
|
15352
|
מיטב השתלמות מניות סחיר
|
1.96%
|
3.40%
|
0.56%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
355.28
|
קרן השתלמות
|
880
|
מיטב השתלמות כללי
|
1.97%
|
11.04%
|
14.70%
|
41.08%
|
12.15%
|
9.62%
|
58.30%
|
29,536.67
|
קרן השתלמות
|
481
|
מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש
|
1.70%
|
5.15%
|
3.67%
|
42.49%
|
12.53%
|
7.85%
|
45.89%
|
1,581.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סוג קופה
|
מ.ה
|
שם קופה
|
ספטמבר נומינלי ברוטו
|
מצטבר מתחילת שנה
|
12 חודשים אחרונים
|
תשואה מצטברת 36 חודשים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
היקף נכסים במל"ש
|
קופת גמל
|
877
|
מיטב גמל מניות
|
3.56%
|
19.05%
|
25.47%
|
72.31%
|
19.89%
|
15.05%
|
101.59%
|
2,372.06
|
קופת גמל
|
1689
|
מיטב גמל עוקב מדדי מניות
|
7.05%
|
18.01%
|
23.33%
|
114.05%
|
28.88%
|
19.08%
|
139.45%
|
3,515.51
|
קופת גמל
|
14264
|
מיטב גמל משולב סחיר
|
4.02%
|
34.19%
|
55.37%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,404.14
|
קופת גמל
|
13246
|
מיטב גמל עוקב מדד S&P500
|
2.75%
|
3.72%
|
4.66%
|
76.65%
|
20.88%
|
15.17%
|
102.59%
|
2,358.89
|
קופת גמל
|
15346
|
מיטב גמל קיימות
|
3.39%
|
11.49%
|
12.55%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
251.83
|
קופת גמל
|
15345
|
מיטב גמל מניות סחיר
|
1.97%
|
3.59%
|
0.70%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
319.36
|
קופת גמל
|
7215
|
מיטב גמל לבני 50 ומטה
|
2.28%
|
12.64%
|
16.74%
|
46.11%
|
13.47%
|
10.32%
|
63.37%
|
4,017.36
|
קופת גמל
|
103
|
מיטב גמל לבני 50 עד 60
|
1.96%
|
11.13%
|
14.77%
|
41.43%
|
12.25%
|
9.72%
|
59.01%
|
19,020.47
|
קופת גמל
|
551
|
מיטב גמל לבני 60 ומעלה
|
1.43%
|
8.44%
|
11.32%
|
30.06%
|
9.16%
|
7.18%
|
41.43%
|
14,119.96
|
קופת גמל
|
14265
|
מיטב גמל עוקב מדדים גמיש
|
1.65%
|
5.12%
|
3.78%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
479.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סוג קופה
|
מ.ה
|
שם קופה
|
ספטמבר נומינלי ברוטו
|
מצטבר מתחילת שנה
|
12 חודשים אחרונים
|
תשואה מצטברת 36 חודשים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
היקף נכסים במל"ש
|
גמל להשקעה
|
7860
|
מיטב גמל להשקעה – מניות
|
3.55%
|
19.12%
|
25.54%
|
72.99%
|
20.04%
|
15.01%
|
101.22%
|
970.24
|
גמל להשקעה
|
7867
|
מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
|
7.07%
|
18.06%
|
23.38%
|
114.08%
|
28.88%
|
19.14%
|
140.01%
|
1,108.55
|
גמל להשקעה
|
15349
|
מיטב גמל להשקעה משולב סחיר
|
4.05%
|
34.16%
|
55.33%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
267.89
|
גמל להשקעה
|
13259
|
מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
|
2.75%
|
3.71%
|
4.66%
|
76.59%
|
20.87%
|
15.04%
|
101.45%
|
1,461.10
|
גמל להשקעה
|
14270
|
מיטב גמל להשקעה קיימות
|
3.40%
|
11.53%
|
12.37%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
51.93
|
גמל להשקעה
|
15350
|
מיטב גמל להשקעה מניות סחיר
|
1.98%
|
3.58%
|
0.76%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
80.31
|
גמל להשקעה
|
7978
|
מיטב גמל להשקעה – כללי
|
2.00%
|
11.26%
|
14.83%
|
41.74%
|
12.33%
|
8.87%
|
52.98%
|
2,536.89
|
גמל להשקעה
|
7979
|
מיטב גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש
|
1.70%
|
5.26%
|
3.81%
|
38.05%
|
11.35%
|
7.11%
|
40.99%
|
233.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סוג קופה
|
מ.ה
|
שם קופה
|
ספטמבר נומינלי ברוטו
|
מצטבר מתחילת שנה
|
12 חודשים אחרונים
|
תשואה מצטברת 36 חודשים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
היקף נכסים במל"ש
|
קרן פנסיה
|
1589
|
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות
|
5.25%
|
15.02%
|
19.02%
|
85.39%
|
22.85%
|
16.00%
|
110.01%
|
3,422.47
|
קרן פנסיה
|
2105
|
מיטב פנסיה מקיפה - מניות
|
2.85%
|
15.15%
|
19.67%
|
58.56%
|
16.61%
|
13.22%
|
86.02%
|
3,048.02
|
קרן פנסיה
|
14259
|
מיטב מקיפה משולב סחיר
|
3.21%
|
25.26%
|
39.18%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
750.34
|
קרן פנסיה
|
13260
|
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
|
2.26%
|
4.68%
|
5.69%
|
60.94%
|
17.19%
|
-
|
-
|
8,667.01
|
קרן פנסיה
|
14261
|
מיטב מקיפה קיימות
|
2.67%
|
10.39%
|
11.28%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
133.72
|
קרן פנסיה
|
15360
|
מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר
|
1.68%
|
4.68%
|
2.76%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
307.64
|
קרן פנסיה
|
2155
|
מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה
|
2.35%
|
12.87%
|
16.68%
|
49.94%
|
14.46%
|
11.76%
|
74.33%
|
28,119.11
|
קרן פנסיה
|
9967
|
מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60
|
2.06%
|
11.69%
|
15.09%
|
45.00%
|
13.18%
|
11.17%
|
69.76%
|
11,792.92
|
קרן פנסיה
|
9968
|
מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה
|
1.51%
|
9.15%
|
11.82%
|
35.09%
|
10.54%
|
8.24%
|
48.56%
|
5,327.64
|
קרן פנסיה
|
14260
|
מיטב מקיפה עוקב מדדים גמיש
|
1.78%
|
6.82%
|
6.93%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
191.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סוג קופה
|
מ.ה
|
שם קופה
|
ספטמבר נומינלי ברוטו
|
מצטבר מתחילת שנה
|
12 חודשים אחרונים
|
תשואה מצטברת 36 חודשים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
היקף נכסים במל"ש
|
חסכון לכל ילד
|
11385
|
מיטב חסכון לכל ילד סיכון מועט
|
1.47%
|
8.74%
|
11.63%
|
30.91%
|
9.39%
|
6.33%
|
35.95%
|
614.46
|
חסכון לכל ילד
|
11386
|
מיטב חסכון לכל ילד סיכון בינוני
|
2.01%
|
11.44%
|
15.13%
|
41.97%
|
12.39%
|
8.82%
|
52.60%
|
276.02
|
חסכון לכל ילד
|
11387
|
מיטב חסכון לכל ילד סיכון גבוה
|
3.56%
|
19.25%
|
25.60%
|
73.44%
|
20.15%
|
15.06%
|
101.66%
|
410.53
|
חסכון לכל ילד
|
11388
|
מיטב חסכון לכל ילד הלכה (s&p500)
|
2.81%
|
3.34%
|
3.73%
|
24.39%
|
7.55%
|
5.43%
|
30.26%
|
555.92