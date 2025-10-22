תיק אישי
לפני גמל נט - תשואות גמל, השתלמות ופנסיה של מיטב ספטמבר 2025

תשואות גמל, השתלמות ופנסיה של מיטב ספטמבר 2025

 

 
אילן רביב, מנכ״ל מיטב, צילום: רמי זרנגראילן רביב, מנכ״ל מיטב, צילום: רמי זרנגר
 
אלי אופיר
22/10/2025

סוג קופה

מ.ה

שם קופה

ספטמבר נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

תשואה  מצטברת 5 שנים

 היקף נכסים במל"ש

קרן השתלמות

883

מיטב השתלמות מניות

3.55%

19.12%

25.60%

72.52%

19.94%

15.02%

101.30%

         3,315.36

קרן השתלמות

15356

מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות

7.04%

18.08%

23.40%

-

-

-

-

            940.13

קרן השתלמות

15355

מיטב השתלמות משולב סחיר

4.04%

34.24%

55.18%

-

-

-

-

            935.91

קרן השתלמות

13245

מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500

2.75%

3.69%

4.62%

76.49%

20.85%

15.13%

102.28%

         4,042.59

קרן השתלמות

15358

מיטב השתלמות קיימות

3.40%

11.22%

12.21%

-

-

-

-

            241.15

קרן השתלמות

15352

מיטב השתלמות מניות סחיר

1.96%

3.40%

0.56%

-

-

-

-

            355.28

קרן השתלמות

880

מיטב השתלמות כללי

1.97%

11.04%

14.70%

41.08%

12.15%

9.62%

58.30%

       29,536.67

קרן השתלמות

481

מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש

1.70%

5.15%

3.67%

42.49%

12.53%

7.85%

45.89%

         1,581.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוג קופה

מ.ה

שם קופה

ספטמבר נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

תשואה  מצטברת 5 שנים

 היקף נכסים במל"ש

קופת גמל

877

מיטב גמל מניות

3.56%

19.05%

25.47%

72.31%

19.89%

15.05%

101.59%

         2,372.06

קופת גמל

1689

מיטב גמל עוקב מדדי מניות

7.05%

18.01%

23.33%

114.05%

28.88%

19.08%

139.45%

         3,515.51

קופת גמל

14264

מיטב גמל משולב סחיר

4.02%

34.19%

55.37%

-

-

-

-

         1,404.14

קופת גמל

13246

מיטב גמל עוקב מדד S&P500

2.75%

3.72%

4.66%

76.65%

20.88%

15.17%

102.59%

         2,358.89

קופת גמל

15346

מיטב גמל קיימות

3.39%

11.49%

12.55%

-

-

-

-

            251.83

קופת גמל

15345

מיטב גמל מניות סחיר

1.97%

3.59%

0.70%

-

-

-

-

            319.36

קופת גמל

7215

מיטב גמל לבני 50 ומטה

2.28%

12.64%

16.74%

46.11%

13.47%

10.32%

63.37%

         4,017.36

קופת גמל

103

מיטב גמל לבני 50 עד 60

1.96%

11.13%

14.77%

41.43%

12.25%

9.72%

59.01%

       19,020.47

קופת גמל

551

מיטב גמל לבני 60 ומעלה

1.43%

8.44%

11.32%

30.06%

9.16%

7.18%

41.43%

       14,119.96

קופת גמל

14265

מיטב גמל עוקב מדדים גמיש

1.65%

5.12%

3.78%

-

-

-

-

            479.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוג קופה

מ.ה

שם קופה

ספטמבר נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

תשואה  מצטברת 5 שנים

 היקף נכסים במל"ש

גמל להשקעה

7860

מיטב גמל להשקעה – מניות

3.55%

19.12%

25.54%

72.99%

20.04%

15.01%

101.22%

            970.24

גמל להשקעה

7867

מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות

7.07%

18.06%

23.38%

114.08%

28.88%

19.14%

140.01%

         1,108.55

גמל להשקעה

15349

מיטב גמל להשקעה משולב סחיר

4.05%

34.16%

55.33%

-

-

-

-

            267.89

גמל להשקעה

13259

מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

2.75%

3.71%

4.66%

76.59%

20.87%

15.04%

101.45%

         1,461.10

גמל להשקעה

14270

מיטב גמל להשקעה קיימות

3.40%

11.53%

12.37%

-

-

-

-

              51.93

גמל להשקעה

15350

מיטב גמל להשקעה מניות סחיר

1.98%

3.58%

0.76%

-

-

-

-

              80.31

גמל להשקעה

7978

מיטב גמל להשקעה – כללי

2.00%

11.26%

14.83%

41.74%

12.33%

8.87%

52.98%

         2,536.89

גמל להשקעה

7979

מיטב גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש

1.70%

5.26%

3.81%

38.05%

11.35%

7.11%

40.99%

            233.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוג קופה

מ.ה

שם קופה

ספטמבר נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

תשואה  מצטברת 5 שנים

 היקף נכסים במל"ש

קרן פנסיה

1589

מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות

5.25%

15.02%

19.02%

85.39%

22.85%

16.00%

110.01%

         3,422.47

קרן פנסיה

2105

מיטב פנסיה מקיפה - מניות

2.85%

15.15%

19.67%

58.56%

16.61%

13.22%

86.02%

         3,048.02

קרן פנסיה

14259

מיטב מקיפה משולב סחיר

3.21%

25.26%

39.18%

-

-

-

-

            750.34

קרן פנסיה

13260

מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500

2.26%

4.68%

5.69%

60.94%

17.19%

-

-

         8,667.01

קרן פנסיה

14261

מיטב מקיפה קיימות

2.67%

10.39%

11.28%

-

-

-

-

            133.72

קרן פנסיה

15360

מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר

1.68%

4.68%

2.76%

-

-

-

-

            307.64

קרן פנסיה

2155

מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

2.35%

12.87%

16.68%

49.94%

14.46%

11.76%

74.33%

       28,119.11

קרן פנסיה

9967

מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

2.06%

11.69%

15.09%

45.00%

13.18%

11.17%

69.76%

       11,792.92

קרן פנסיה

9968

מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

1.51%

9.15%

11.82%

35.09%

10.54%

8.24%

48.56%

         5,327.64

קרן פנסיה

14260

מיטב מקיפה עוקב מדדים גמיש

1.78%

6.82%

6.93%

-

-

-

-

            191.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוג קופה

מ.ה

שם קופה

ספטמבר נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

תשואה  מצטברת 5 שנים

 היקף נכסים במל"ש

חסכון לכל ילד

11385

מיטב חסכון לכל ילד סיכון מועט

1.47%

8.74%

11.63%

30.91%

9.39%

6.33%

35.95%

            614.46

חסכון לכל ילד

11386

מיטב חסכון לכל ילד סיכון בינוני

2.01%

11.44%

15.13%

41.97%

12.39%

8.82%

52.60%

            276.02

חסכון לכל ילד

11387

מיטב חסכון לכל ילד סיכון גבוה

3.56%

19.25%

25.60%

73.44%

20.15%

15.06%

101.66%

            410.53

חסכון לכל ילד

11388

מיטב חסכון לכל ילד הלכה (s&p500)

2.81%

3.34%

3.73%

24.39%

7.55%

5.43%

30.26%

            555.92

