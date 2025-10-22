לפני פנסיה נט - תשואות כלל פנסיה - ספטמבר 2025

|
תשואה מצטברת
|
תשואה ממוצעת
|
מוצר
|
התמחות
|
שם קופה/קרן/מסלול
|
מס' אוצר
|
שווי נכסים באלפי ש"ח
|
חודש אחרון
|
מתחילת השנה
|
12 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
מדד שארפ
|
הערה בנוגע להיקף הנכסים
|
הערה בנוגע למסלול
|
קידוד מוצר
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
כללי
|
מקיפה כללי (ספיר)
|
2002
|
55,530,846
|
2.21%
|
12.14%
|
15.61%
|
39.20%
|
67.56%
|
11.65%
|
10.88%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
תלוי גיל
|
מקיפה - בני 50 ומטה
|
9654
|
36,121,636
|
2.51%
|
13.40%
|
16.80%
|
45.07%
|
74.58%
|
13.20%
|
11.80%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
תלוי גיל
|
מקיפה - בני 50 עד 60
|
9655
|
16,565,681
|
2.24%
|
11.92%
|
15.12%
|
40.87%
|
65.24%
|
12.10%
|
10.57%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
תלוי גיל
|
מקיפה - בני 60 ומעלה
|
9656
|
6,512,897
|
1.66%
|
9.05%
|
11.48%
|
30.65%
|
48.49%
|
9.32%
|
8.23%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
תלוי גיל
|
מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה
|
12177
|
10,500,050
|
1.31%
|
7.71%
|
9.32%
|
30.23%
|
52.61%
|
9.20%
|
8.82%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
מניות
|
מקיפה מניות
|
9647
|
8,672,256
|
3.17%
|
15.18%
|
19.43%
|
52.48%
|
84.03%
|
15.10%
|
12.97%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
אשראי ואגח
|
מקיפה אשראי ואג"ח
|
9648
|
360,764
|
0.96%
|
5.92%
|
7.66%
|
22.82%
|
27.51%
|
7.09%
|
4.98%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
כספי/שקלי
|
מקיפה כספי (שקלי)
|
13213
|
130,571
|
0.53%
|
4.84%
|
6.04%
|
18.19%
|
23.83%
|
5.73%
|
4.37%
|
|
|
תחילת פעילות 08/2020
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
S&P
|
מקיפה מחקה מדד S&P 500
|
13347
|
16,859,249
|
2.07%
|
4.03%
|
5.21%
|
62.16%
|
62.55%
|
17.48%
|
10.20%
|
|
|
תחילת פעילות 06/2021
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
משולב סחיר
|
מקיפה - משולב סחיר (ישראל)
|
14232
|
320,474
|
2.61%
|
21.15%
|
32.82%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2023
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
עוקב מדדים גמיש
|
מקיפה- עוקב מדדים גמיש (חו"ל)
|
14233
|
350,025
|
1.83%
|
4.30%
|
2.40%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2023
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
עוקב מדדי מניות
|
מקיפה - עוקב מדדי מניות (חו"ל)
|
15091
|
781,135
|
3.71%
|
5.01%
|
3.62%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 04/2024
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
הלכה
|
מקיפה הלכה
|
2004
|
863,464
|
2.27%
|
11.70%
|
14.40%
|
40.56%
|
55.78%
|
12.02%
|
9.27%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
סחיר - מניות
|
מקיפה מניות סחיר (ישראל)
|
15432
|
215,508
|
3.11%
|
24.12%
|
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2025
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
סחיר - אגח
|
מקיפה אגח סחיר (ישראל)
|
15433
|
7,997
|
0.81%
|
5.51%
|
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 02/2025
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
הלכה
|
מקיפה- מקבלי קצבה הלכה
|
12176
|
71,157
|
1.49%
|
8.04%
|
9.57%
|
32.57%
|
49.65%
|
9.85%
|
8.40%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
חושן זכאים חדשים
|
מקיפה- חושן זכאים חדשים
|
9650
|
9,738
|
1.12%
|
5.80%
|
7.61%
|
19.00%
|
29.84%
|
5.97%
|
5.36%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
זכאים קיימים
|
מקיפה- זכאים קיימים
|
9649
|
48,030
|
1.06%
|
6.48%
|
7.96%
|
25.47%
|
41.42%
|
7.86%
|
7.18%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
זכאים חדשים
|
מקיפה- זכאים חדשים
|
2205
|
2,257,270
|
1.02%
|
6.00%
|
7.76%
|
18.71%
|
30.92%
|
5.88%
|
5.54%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
כללי
|
משלימה - כללי
|
2176
|
1,722,956
|
2.09%
|
11.86%
|
15.53%
|
35.28%
|
52.46%
|
10.60%
|
8.80%
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
תלוי גיל
|
משלימה - בני 50 ומטה
|
9633
|
1,786,693
|
2.50%
|
13.28%
|
17.14%
|
41.99%
|
59.59%
|
12.40%
|
9.80%
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
תלוי גיל
|
משלימה - בני 50 עד 60
|
9634
|
926,415
|
2.18%
|
11.32%
|
14.97%
|
36.76%
|
50.79%
|
11.00%
|
8.56%
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
תלוי גיל
|
משלימה - בני 60 ומעלה
|
9635
|
470,699
|
1.63%
|
8.58%
|
11.49%
|
27.06%
|
34.61%
|
8.31%
|
6.12%
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
תלוי גיל
|
משלימה בסיסי מקבלי קצבה
|
12251
|
545,346
|
1.88%
|
9.97%
|
13.27%
|
33.08%
|
46.17%
|
9.99%
|
7.89%
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
מניות
|
משלימה מניות
|
13698
|
592,870
|
3.92%
|
19.15%
|
24.73%
|
64.20%
|
|
17.98%
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2022
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
כספי/שקלי
|
משלימה כספי (שקלי)
|
13214
|
12,452
|
0.32%
|
4.13%
|
5.34%
|
14.57%
|
14.55%
|
4.64%
|
2.75%
|
|
|
תחילת פעילות 08/2020
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
S&P
|
משלימה מחקה מדד S&P 500
|
14795
|
879,009
|
2.44%
|
2.93%
|
4.17%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 12/2023
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
משולב סחיר
|
משלימה - משולב סחיר (ישראל)
|
14231
|
18,039
|
2.56%
|
20.65%
|
32.82%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2023
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
עוקב מדדים גמיש
|
משלימה- עוקב מדדים גמיש (חו"ל)
|
14238
|
36,270
|
1.63%
|
1.59%
|
-1.37%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2023
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
עוקב מדדי מניות
|
משלימה - עוקב מדדי מניות (חו"ל)
|
15092
|
75,095
|
4.68%
|
4.25%
|
2.03%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 04/2024
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
סחיר- אגח
|
משלימה אגח סחיר (ישראל)
|
15435
|
1,602
|
0.79%
|
4.26%
|
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 02/2025
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
סחיר- מניות
|
משלימה מניות סחיר (ישראל)
|
15434
|
24,947
|
3.96%
|
31.45%
|
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 02/2025
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
פנסיונרים משלימה
|
משלימה- פנסיונרים משלימה
|
2206
|
136,599
|
1.07%
|
4.27%
|
6.62%
|
5.44%
|
4.20%
|
1.78%
|
0.83%
|
|
|
|
|
|
מוצר
|
|
שם קופה/קרן/מסלול
|
מס' אוצר
|
שווי נכסים במיליוני ש"ח ₪
|
פנסיה מקיפה
|
|
קרן ממוזגת
|
|
136
|
פנסיה מקיפה
|
|
מקבלי קצבה הלכה
|
|
0.1
|
פנסיה משלימה
|
|
כללית
|
|
5