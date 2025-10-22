תיק אישי
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני פנסיה נט - תשואות כלל פנסיה - ספטמבר 2025

תשואות כלל פנסיה - ספטמבר 2025

 

 
תשואות כלל פנסיה / Image-by-freepikתשואות כלל פנסיה / Image-by-freepik
 
נטלי גרין
22/10/2025
         

תשואה מצטברת

תשואה ממוצעת

        

מוצר

התמחות

שם קופה/קרן/מסלול

מס' אוצר

שווי נכסים באלפי ש"ח

חודש אחרון

מתחילת השנה

12 חודשים אחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

מדד שארפ
(ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים, ע"פ הגדרות האוצר)

הערה בנוגע להיקף הנכסים

הערה בנוגע למסלול

קידוד מוצר

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

כללי

מקיפה כללי (ספיר)

2002

               55,530,846

2.21%

12.14%

15.61%

39.20%

67.56%

11.65%

10.88%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

תלוי גיל

מקיפה - בני 50 ומטה

9654

               36,121,636

2.51%

13.40%

16.80%

45.07%

74.58%

13.20%

11.80%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

תלוי גיל

מקיפה - בני 50 עד 60

9655

               16,565,681

2.24%

11.92%

15.12%

40.87%

65.24%

12.10%

10.57%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

תלוי גיל

מקיפה - בני 60 ומעלה

9656

                  6,512,897

1.66%

9.05%

11.48%

30.65%

48.49%

9.32%

8.23%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

תלוי גיל

מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

12177

               10,500,050

1.31%

7.71%

9.32%

30.23%

52.61%

9.20%

8.82%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

מניות

מקיפה מניות

9647

                  8,672,256

3.17%

15.18%

19.43%

52.48%

84.03%

15.10%

12.97%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

אשראי ואגח

מקיפה אשראי ואג"ח

9648

                      360,764

0.96%

5.92%

7.66%

22.82%

27.51%

7.09%

4.98%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

כספי/שקלי

מקיפה כספי (שקלי)

13213

                      130,571

0.53%

4.84%

6.04%

18.19%

23.83%

5.73%

4.37%

 

 

תחילת פעילות 08/2020

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

S&P

מקיפה מחקה מדד S&P 500

13347

               16,859,249

2.07%

4.03%

5.21%

62.16%

62.55%

17.48%

10.20%

 

 

תחילת פעילות 06/2021

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

משולב סחיר

מקיפה - משולב סחיר (ישראל)

14232

                      320,474

2.61%

21.15%

32.82%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 01/2023

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

עוקב מדדים גמיש

מקיפה- עוקב מדדים גמיש (חו"ל)

14233

                      350,025

1.83%

4.30%

2.40%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 01/2023

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

עוקב מדדי מניות

מקיפה - עוקב מדדי מניות (חו"ל)

15091

                      781,135

3.71%

5.01%

3.62%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 04/2024

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

הלכה

מקיפה הלכה

2004

                      863,464

2.27%

11.70%

14.40%

40.56%

55.78%

12.02%

9.27%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

סחיר - מניות

מקיפה מניות סחיר (ישראל)

15432

                      215,508

3.11%

24.12%

 

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 01/2025

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

סחיר - אגח

מקיפה אגח סחיר (ישראל)

15433

                            7,997

0.81%

5.51%

 

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 02/2025

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

הלכה

מקיפה- מקבלי קצבה הלכה

12176

                         71,157

1.49%

8.04%

9.57%

32.57%

49.65%

9.85%

8.40%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

חושן זכאים חדשים

מקיפה- חושן זכאים חדשים

9650

                            9,738

1.12%

5.80%

7.61%

19.00%

29.84%

5.97%

5.36%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

זכאים קיימים

מקיפה- זכאים קיימים

9649

                         48,030

1.06%

6.48%

7.96%

25.47%

41.42%

7.86%

7.18%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

זכאים חדשים

מקיפה- זכאים חדשים

2205

                  2,257,270

1.02%

6.00%

7.76%

18.71%

30.92%

5.88%

5.54%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

כללי

משלימה - כללי

2176

                  1,722,956

2.09%

11.86%

15.53%

35.28%

52.46%

10.60%

8.80%

 

 

 

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

תלוי גיל

משלימה - בני 50 ומטה

9633

                  1,786,693

2.50%

13.28%

17.14%

41.99%

59.59%

12.40%

9.80%

 

 

 

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

תלוי גיל

משלימה - בני 50 עד 60

9634

                      926,415

2.18%

11.32%

14.97%

36.76%

50.79%

11.00%

8.56%

 

 

 

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

תלוי גיל

משלימה - בני 60 ומעלה

9635

                      470,699

1.63%

8.58%

11.49%

27.06%

34.61%

8.31%

6.12%

 

 

 

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

תלוי גיל

משלימה בסיסי מקבלי קצבה

12251

                      545,346

1.88%

9.97%

13.27%

33.08%

46.17%

9.99%

7.89%

 

 

 

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

מניות

משלימה מניות

13698

                      592,870

3.92%

19.15%

24.73%

64.20%

 

17.98%

 

 

 

תחילת פעילות 01/2022

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

כספי/שקלי

משלימה כספי (שקלי)

13214

                         12,452

0.32%

4.13%

5.34%

14.57%

14.55%

4.64%

2.75%

 

 

תחילת פעילות 08/2020

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

S&P

משלימה מחקה מדד S&P 500

14795

                      879,009

2.44%

2.93%

4.17%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 12/2023

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

משולב סחיר

משלימה - משולב סחיר (ישראל)

14231

                         18,039

2.56%

20.65%

32.82%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 01/2023

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

עוקב מדדים גמיש

משלימה- עוקב מדדים גמיש (חו"ל)

14238

                         36,270

1.63%

1.59%

-1.37%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 01/2023

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

עוקב מדדי מניות

משלימה - עוקב מדדי מניות (חו"ל)

15092

                         75,095

4.68%

4.25%

2.03%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 04/2024

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

סחיר- אגח

משלימה אגח סחיר (ישראל)

15435

                            1,602

0.79%

4.26%

 

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 02/2025

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

סחיר- מניות

משלימה מניות סחיר (ישראל)

15434

                         24,947

3.96%

31.45%

 

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 02/2025

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

פנסיונרים משלימה

משלימה- פנסיונרים משלימה

2206

                      136,599

1.07%

4.27%

6.62%

5.44%

4.20%

1.78%

0.83%

 

 

 

 


קופות נוספות שהופיעו בדיווח הקודם:

        

מוצר

 

שם קופה/קרן/מסלול

מס' אוצר

שווי נכסים במיליוני ש"ח ₪

פנסיה מקיפה

 

קרן ממוזגת

 

136

פנסיה מקיפה

 

מקבלי קצבה הלכה

 

0.1

פנסיה משלימה

 

כללית

 

5

 

x