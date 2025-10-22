לפני גמל נט - תשואות כלל גמל והשתלמות - ספטמבר 2025

תיק אישי
תשואות כלל גמל והשתלמות - ספטמבר 2025

תשואות כלל גמל והשתלמות - ספטמבר 2025

 

 
תשואות כלל גמל והשתלמות / תמונה: Dreamstimeתשואות כלל גמל והשתלמות / תמונה: Dreamstime
 
עידו אסיאג
22/10/2025
         

תשואה מצטברת

תשואה ממוצעת

        

מוצר

התמחות

שם קופה/קרן/מסלול

מס' אוצר

שווי נכסים באלפי ₪

חודש אחרון

מתחילת השנה

12 חודשים אחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

מדד שארפ
(ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים, ע"פ הגדרות האוצר)

הערה בנוגע להיקף הנכסים

הערה בנוגע למסלול

קידוד מוצר

תגמולים ואישית לפיצויים

כללי

בר ג

263

4,565,169

2.07%

11.55%

14.86%

33.69%

53.35%

10.16%

8.93%

 

0

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

תלוי גיל

כלל תמר עד 50

9651

2,423,970

2.41%

12.95%

16.73%

40.10%

60.86%

11.90%

9.97%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2016 

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

תלוי גיל

כלל תמר 50-60

9652

3,955,732

2.11%

11.38%

14.95%

36.11%

51.93%

10.82%

8.73%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2016 

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

תלוי גיל

כלל תמר 60 ומעלה

9653

11,228,336

1.44%

8.01%

10.79%

25.26%

35.86%

7.80%

6.32%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2016 

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

מניות

כלל תמר מניות

127

1,133,934

3.84%

19.34%

25.20%

62.22%

98.59%

17.50%

14.71%

 

0

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

אשראי ואגח

כלל תמר אשראי ואגח

117

1,044,757

0.78%

5.11%

7.26%

17.00%

14.91%

5.37%

2.82%

 

0

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

כספי/שקלי

כלל תמר כספי שקלי

128

289,360

0.32%

4.14%

5.40%

14.73%

15.05%

4.69%

2.84%

 

0

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

S&P

כלל תמר מחקה מדד S&P 500

13343

1,876,450

2.44%

2.93%

4.15%

75.48%

 

20.62%

 

 

תחילת פעילות המסלול 12/2020

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

משולב סחיר

כלל תמר משולב סחיר (ישראל)

14236

289,440

2.51%

20.52%

32.51%

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2023

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

עוקב מדדים גמיש

כלל תמר עוקב מדדים גמיש (חו"ל)

14237

188,173

1.61%

1.56%

-1.37%

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2023

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

עוקב מדדי מניות

כלל תמר עוקב מדדי מניות (חו"ל)

15093

137,501

4.70%

4.31%

2.17%

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 04/2024

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

הלכה

כלל תמר הלכתי

1533

131,004

2.13%

10.86%

13.72%

34.45%

41.74%

10.37%

7.23%

 

תחילת פעילות המסלול- מאי 2011 

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

סחיר - מניות

כלל תמר מניות סחיר (ישראל)

15430

77,054

3.95%

28.21%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

סחיר - אגח

כלל תמר אגח סחיר (ישראל)

15431

8,404

0.79%

4.49%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קופת גמל להשקעה

כללי

כלל גמל לעתיד כללי

7988

1,470,415

2.09%

11.67%

15.35%

37.70%

52.37%

11.25%

8.79%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017 

 

 

קופת גמל להשקעה

מניות

כלל גמל לעתיד מניות

7991

569,614

3.82%

19.17%

25.00%

62.24%

94.23%

17.50%

14.20%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017 

 

 

קופת גמל להשקעה

אשראי ואגח

כלל גמל לעתיד אשראי ואגח

7989

43,908

0.90%

5.34%

7.28%

16.44%

14.30%

5.21%

2.71%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017 

 

 

קופת גמל להשקעה

כספי/שקלי

כלל גמל לעתיד כספי שקלי

7993

29,739

0.33%

4.20%

5.43%

14.87%

15.03%

4.73%

2.84%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017 

 

 

קופת גמל להשקעה

S&P

כלל גמל לעתיד מחקה מדד S&P 500

13344

963,042

2.44%

2.92%

4.14%

75.59%

 

20.64%

 

 

תחילת פעילות המסלול 12/2020

 

 

קופת גמל להשקעה

משולב סחיר

כלל גמל לעתיד משולב סחיר (ישראל)

15429

30,980

2.69%

16.14%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

קופת גמל להשקעה

עוקב מדדים גמיש

כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש (חו"ל)

14681

44,251

1.62%

1.53%

-1.44%

 

 

 

 

 

 

 

 

קופת גמל להשקעה

עוקב מדדי מניות

כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות (חו"ל)

14791

72,453

4.70%

4.07%

1.85%

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 12/2023

 

 

קופת גמל להשקעה

הלכה

כלל גמל לעתיד הלכה

7994

32,405

2.06%

10.87%

13.68%

34.89%

41.25%

10.49%

7.15%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017 

 

 

קופת גמל להשקעה

אשראי ואגח עד 25% מניות

כלל גמל לעתיד אשראי ואגח עד 25% מניות

7992

156,288

1.40%

7.48%

9.96%

24.21%

27.32%

7.49%

4.95%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017 

 

 

קופת גמל להשקעה

סחיר - מניות

כלל גמל לעתיד מניות סחיר (ישראל)

15427

41,495

4.09%

28.51%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

קופת גמל להשקעה

סחיר - אגח

כלל גמל לעתיד אגח סחיר (ישראל)

15428

3,514

0.75%

4.13%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קרנות השתלמות

כללי

כלל השתלמות כללי

456

19,843,197

2.12%

12.06%

15.61%

36.75%

56.16%

11.00%

9.32%

 

0

 

 

קרנות השתלמות

מניות

כלל השתלמות מניות

1350

2,115,826

3.89%

19.30%

25.06%

62.37%

96.31%

17.54%

14.44%

 

0

 

 

קרנות השתלמות

אשראי ואגח

כלל השתלמות אשראי ואגח

1348

384,918

0.85%

5.18%

7.32%

16.65%

18.48%

5.27%

3.45%

 

0

 

 

קרנות השתלמות

כספי/שקלי

כלל השתלמות כספי שקלי

1351

229,998

0.33%

4.15%

5.37%

14.75%

15.09%

4.69%

2.85%

 

0

 

 

קרנות השתלמות

S&P

כלל השתלמות מחקה מדד S&P 500

13342

4,729,345

2.44%

2.90%

4.13%

75.49%

 

20.62%

 

 

תחילת פעילות המסלול 12/2020

 

 

קרנות השתלמות

משולב סחיר

כלל השתלמות משולב סחיר (ישראל)

15426

84,974

2.56%

16.78%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

קרנות השתלמות

עוקב מדדים גמיש

השתלמות עוקב מדדים גמיש (חו"ל)

14680

219,552

1.63%

1.59%

-1.36%

 

 

 

 

 

-

 

 

קרנות השתלמות

עוקב מדדי מניות

כלל השתלמות עוקב מדדי מניות (חו"ל)

14790

258,580

4.69%

4.19%

2.01%

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 12/2023

 

 

קרנות השתלמות

הלכה

כלל השתלמות הלכה

1534

302,665

2.12%

11.11%

13.97%

35.06%

42.08%

10.54%

7.28%

 

תחילת פעילות המסלול: 2/2011

 

 

קרנות השתלמות

אשראי ואגח עד 25% מניות

כלל השתלמות אשראי ואגח עד 25% מניות

12599

411,670

1.34%

7.26%

9.79%

23.98%

26.05%

7.43%

4.74%

 

תחילת פעילות המסלול: 05/2019

 

 

קרנות השתלמות

סחיר - מניות

כלל השתלמות מניות סחיר (ישראל)

15424

116,797

4.00%

27.94%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

קרנות השתלמות

סחיר - אגח

כלל השתלמות אגח סחיר (ישראל)

15425

11,335

0.80%

4.47%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פיצויים

 

כלל פיצויים למעסיק

241

925,733

2.15%

10.97%

14.38%

35.32%

49.64%

10.61%

8.39%

 

 

 

 

פיצויים

 

קופה כללית לפיצויים

239

571,813

2.11%

11.03%

14.49%

35.22%

49.86%

10.58%

8.43%

 

 

 

 

פיצויים

 

כלל ברזל

152

222,037

0.80%

4.54%

6.52%

15.76%

13.72%

5.00%

2.60%

 

 

 

 

פיצויים

 

כלל תקציבית

1284

25,946

0.95%

6.36%

9.04%

15.12%

12.70%

4.81%

2.42%

 

 

 

 

 

