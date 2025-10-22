לפני גמל נט - תשואות כלל גמל והשתלמות - ספטמבר 2025

|
תשואה מצטברת
|
תשואה ממוצעת
|
מוצר
|
התמחות
|
שם קופה/קרן/מסלול
|
מס' אוצר
|
שווי נכסים באלפי ₪
|
חודש אחרון
|
מתחילת השנה
|
12 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
מדד שארפ
|
הערה בנוגע להיקף הנכסים
|
הערה בנוגע למסלול
|
קידוד מוצר
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
כללי
|
בר ג
|
263
|
4,565,169
|
2.07%
|
11.55%
|
14.86%
|
33.69%
|
53.35%
|
10.16%
|
8.93%
|
|
0
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
תלוי גיל
|
כלל תמר עד 50
|
9651
|
2,423,970
|
2.41%
|
12.95%
|
16.73%
|
40.10%
|
60.86%
|
11.90%
|
9.97%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2016
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
תלוי גיל
|
כלל תמר 50-60
|
9652
|
3,955,732
|
2.11%
|
11.38%
|
14.95%
|
36.11%
|
51.93%
|
10.82%
|
8.73%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2016
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
תלוי גיל
|
כלל תמר 60 ומעלה
|
9653
|
11,228,336
|
1.44%
|
8.01%
|
10.79%
|
25.26%
|
35.86%
|
7.80%
|
6.32%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2016
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
מניות
|
כלל תמר מניות
|
127
|
1,133,934
|
3.84%
|
19.34%
|
25.20%
|
62.22%
|
98.59%
|
17.50%
|
14.71%
|
|
0
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
אשראי ואגח
|
כלל תמר אשראי ואגח
|
117
|
1,044,757
|
0.78%
|
5.11%
|
7.26%
|
17.00%
|
14.91%
|
5.37%
|
2.82%
|
|
0
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
כספי/שקלי
|
כלל תמר כספי שקלי
|
128
|
289,360
|
0.32%
|
4.14%
|
5.40%
|
14.73%
|
15.05%
|
4.69%
|
2.84%
|
|
0
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
S&P
|
כלל תמר מחקה מדד S&P 500
|
13343
|
1,876,450
|
2.44%
|
2.93%
|
4.15%
|
75.48%
|
|
20.62%
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 12/2020
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
משולב סחיר
|
כלל תמר משולב סחיר (ישראל)
|
14236
|
289,440
|
2.51%
|
20.52%
|
32.51%
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2023
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
עוקב מדדים גמיש
|
כלל תמר עוקב מדדים גמיש (חו"ל)
|
14237
|
188,173
|
1.61%
|
1.56%
|
-1.37%
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2023
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
עוקב מדדי מניות
|
כלל תמר עוקב מדדי מניות (חו"ל)
|
15093
|
137,501
|
4.70%
|
4.31%
|
2.17%
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 04/2024
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
הלכה
|
כלל תמר הלכתי
|
1533
|
131,004
|
2.13%
|
10.86%
|
13.72%
|
34.45%
|
41.74%
|
10.37%
|
7.23%
|
|
תחילת פעילות המסלול- מאי 2011
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
סחיר - מניות
|
כלל תמר מניות סחיר (ישראל)
|
15430
|
77,054
|
3.95%
|
28.21%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
סחיר - אגח
|
כלל תמר אגח סחיר (ישראל)
|
15431
|
8,404
|
0.79%
|
4.49%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
כללי
|
כלל גמל לעתיד כללי
|
7988
|
1,470,415
|
2.09%
|
11.67%
|
15.35%
|
37.70%
|
52.37%
|
11.25%
|
8.79%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
מניות
|
כלל גמל לעתיד מניות
|
7991
|
569,614
|
3.82%
|
19.17%
|
25.00%
|
62.24%
|
94.23%
|
17.50%
|
14.20%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
אשראי ואגח
|
כלל גמל לעתיד אשראי ואגח
|
7989
|
43,908
|
0.90%
|
5.34%
|
7.28%
|
16.44%
|
14.30%
|
5.21%
|
2.71%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
כספי/שקלי
|
כלל גמל לעתיד כספי שקלי
|
7993
|
29,739
|
0.33%
|
4.20%
|
5.43%
|
14.87%
|
15.03%
|
4.73%
|
2.84%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
S&P
|
כלל גמל לעתיד מחקה מדד S&P 500
|
13344
|
963,042
|
2.44%
|
2.92%
|
4.14%
|
75.59%
|
|
20.64%
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 12/2020
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
משולב סחיר
|
כלל גמל לעתיד משולב סחיר (ישראל)
|
15429
|
30,980
|
2.69%
|
16.14%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
עוקב מדדים גמיש
|
כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש (חו"ל)
|
14681
|
44,251
|
1.62%
|
1.53%
|
-1.44%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
עוקב מדדי מניות
|
כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות (חו"ל)
|
14791
|
72,453
|
4.70%
|
4.07%
|
1.85%
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 12/2023
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
הלכה
|
כלל גמל לעתיד הלכה
|
7994
|
32,405
|
2.06%
|
10.87%
|
13.68%
|
34.89%
|
41.25%
|
10.49%
|
7.15%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
אשראי ואגח עד 25% מניות
|
כלל גמל לעתיד אשראי ואגח עד 25% מניות
|
7992
|
156,288
|
1.40%
|
7.48%
|
9.96%
|
24.21%
|
27.32%
|
7.49%
|
4.95%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
סחיר - מניות
|
כלל גמל לעתיד מניות סחיר (ישראל)
|
15427
|
41,495
|
4.09%
|
28.51%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
סחיר - אגח
|
כלל גמל לעתיד אגח סחיר (ישראל)
|
15428
|
3,514
|
0.75%
|
4.13%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קרנות השתלמות
|
כללי
|
כלל השתלמות כללי
|
456
|
19,843,197
|
2.12%
|
12.06%
|
15.61%
|
36.75%
|
56.16%
|
11.00%
|
9.32%
|
|
0
|
|
|
קרנות השתלמות
|
מניות
|
כלל השתלמות מניות
|
1350
|
2,115,826
|
3.89%
|
19.30%
|
25.06%
|
62.37%
|
96.31%
|
17.54%
|
14.44%
|
|
0
|
|
|
קרנות השתלמות
|
אשראי ואגח
|
כלל השתלמות אשראי ואגח
|
1348
|
384,918
|
0.85%
|
5.18%
|
7.32%
|
16.65%
|
18.48%
|
5.27%
|
3.45%
|
|
0
|
|
|
קרנות השתלמות
|
כספי/שקלי
|
כלל השתלמות כספי שקלי
|
1351
|
229,998
|
0.33%
|
4.15%
|
5.37%
|
14.75%
|
15.09%
|
4.69%
|
2.85%
|
|
0
|
|
|
קרנות השתלמות
|
S&P
|
כלל השתלמות מחקה מדד S&P 500
|
13342
|
4,729,345
|
2.44%
|
2.90%
|
4.13%
|
75.49%
|
|
20.62%
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 12/2020
|
|
|
קרנות השתלמות
|
משולב סחיר
|
כלל השתלמות משולב סחיר (ישראל)
|
15426
|
84,974
|
2.56%
|
16.78%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
קרנות השתלמות
|
עוקב מדדים גמיש
|
השתלמות עוקב מדדים גמיש (חו"ל)
|
14680
|
219,552
|
1.63%
|
1.59%
|
-1.36%
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
קרנות השתלמות
|
עוקב מדדי מניות
|
כלל השתלמות עוקב מדדי מניות (חו"ל)
|
14790
|
258,580
|
4.69%
|
4.19%
|
2.01%
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 12/2023
|
|
|
קרנות השתלמות
|
הלכה
|
כלל השתלמות הלכה
|
1534
|
302,665
|
2.12%
|
11.11%
|
13.97%
|
35.06%
|
42.08%
|
10.54%
|
7.28%
|
|
תחילת פעילות המסלול: 2/2011
|
|
|
קרנות השתלמות
|
אשראי ואגח עד 25% מניות
|
כלל השתלמות אשראי ואגח עד 25% מניות
|
12599
|
411,670
|
1.34%
|
7.26%
|
9.79%
|
23.98%
|
26.05%
|
7.43%
|
4.74%
|
|
תחילת פעילות המסלול: 05/2019
|
|
|
קרנות השתלמות
|
סחיר - מניות
|
כלל השתלמות מניות סחיר (ישראל)
|
15424
|
116,797
|
4.00%
|
27.94%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
קרנות השתלמות
|
סחיר - אגח
|
כלל השתלמות אגח סחיר (ישראל)
|
15425
|
11,335
|
0.80%
|
4.47%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
פיצויים
|
|
כלל פיצויים למעסיק
|
241
|
925,733
|
2.15%
|
10.97%
|
14.38%
|
35.32%
|
49.64%
|
10.61%
|
8.39%
|
|
|
|
|
פיצויים
|
|
קופה כללית לפיצויים
|
239
|
571,813
|
2.11%
|
11.03%
|
14.49%
|
35.22%
|
49.86%
|
10.58%
|
8.43%
|
|
|
|
|
פיצויים
|
|
כלל ברזל
|
152
|
222,037
|
0.80%
|
4.54%
|
6.52%
|
15.76%
|
13.72%
|
5.00%
|
2.60%
|
|
|
|
|
פיצויים
|
|
כלל תקציבית
|
1284
|
25,946
|
0.95%
|
6.36%
|
9.04%
|
15.12%
|
12.70%
|
4.81%
|
2.42%
|
|
|
|